Nice : Riolo invite Clauss pour un règlement de comptes

Agressé par des supporters dimanche dernier, Jonathan Clauss a finalement décidé de ne pas porter plainte. Le latéral droit de l’OGC Nice a ainsi provoqué la colère de Daniel Riolo qui l’invite à venir s’expliquer dans l’After.

Jonathan Clauss n’imitera pas ses coéquipiers Jérémie Boga et Terem Moffi. Lui aussi victime de coups pendant l’agression des supporters dimanche soir, le latéral droit de l’OGC Nice a démenti le dépôt d’une plainte contre X. L’international tricolore aurait pourtant partagé cette intention en privé, d’où la colère de Daniel Riolo qui ne supporte plus le comportement du Niçois notamment critiqué pour son implication cette saison, et précédemment du côté de l’Olympique de Marseille.

« Jonathan Clauss, il faudrait peut-être se mettre dans la tête un jour que c'est quelqu'un qui parle beaucoup, que c'est un gros mytho, a lâché le journaliste de RMC. C'est un type qui doit vite quitter l'OGC Nice et s'il peut quitter le football français, je pense que ça ne fera de la peine à personne. Qu'il aille dans un pays où on ne comprendra pas ce qu'il raconte et où il arrêtera de prendre les gens pour des cons parce que je pense que c'est ce qu'il fait depuis très longtemps. Il peut venir me répondre mais j'assume tout ce que je dis. Parce que partout où il passe, c’est une traînée de poudre. Il ne laisse de bons souvenirs nulle part. »

« Ce n'est pas ce que je caractériserais comme un bon gars. Je pense que tout le monde en est convaincu. Il suffit de parler aux gens de l'OM pour savoir qui il est. Et je pense qu’à Nice, il suffit de demander aux supporters, aux dirigeants ou en interne pour savoir qu'on peut très vite se passer de lui. Tout ce qu'il a fait depuis le début de la saison me conduit à penser ça. Donc s'il peut quitter le football français, personne ne s'en plaindra. Il peut venir quand il veut ici, on discutera et il m’expliquera à quel point il est professionnel », a réclamé Daniel Riolo après son coup de gueule.