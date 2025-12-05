Jonathan Clauss

Nice : Riolo invite Clauss pour un règlement de comptes

OGC Nice05 déc. , 14:30
parEric Bethsy
Agressé par des supporters dimanche dernier, Jonathan Clauss a finalement décidé de ne pas porter plainte. Le latéral droit de l’OGC Nice a ainsi provoqué la colère de Daniel Riolo qui l’invite à venir s’expliquer dans l’After.
Jonathan Clauss n’imitera pas ses coéquipiers Jérémie Boga et Terem Moffi. Lui aussi victime de coups pendant l’agression des supporters dimanche soir, le latéral droit de l’OGC Nice a démenti le dépôt d’une plainte contre X. L’international tricolore aurait pourtant partagé cette intention en privé, d’où la colère de Daniel Riolo qui ne supporte plus le comportement du Niçois notamment critiqué pour son implication cette saison, et précédemment du côté de l’Olympique de Marseille.
« Jonathan Clauss, il faudrait peut-être se mettre dans la tête un jour que c'est quelqu'un qui parle beaucoup, que c'est un gros mytho, a lâché le journaliste de RMC. C'est un type qui doit vite quitter l'OGC Nice et s'il peut quitter le football français, je pense que ça ne fera de la peine à personne. Qu'il aille dans un pays où on ne comprendra pas ce qu'il raconte et où il arrêtera de prendre les gens pour des cons parce que je pense que c'est ce qu'il fait depuis très longtemps. Il peut venir me répondre mais j'assume tout ce que je dis. Parce que partout où il passe, c’est une traînée de poudre. Il ne laisse de bons souvenirs nulle part. »

Nice : Clauss simule sa blessure, la grosse accusationNice : Clauss simule sa blessure, la grosse accusation
« Ce n'est pas ce que je caractériserais comme un bon gars. Je pense que tout le monde en est convaincu. Il suffit de parler aux gens de l'OM pour savoir qui il est. Et je pense qu’à Nice, il suffit de demander aux supporters, aux dirigeants ou en interne pour savoir qu'on peut très vite se passer de lui. Tout ce qu'il a fait depuis le début de la saison me conduit à penser ça. Donc s'il peut quitter le football français, personne ne s'en plaindra. Il peut venir quand il veut ici, on discutera et il m’expliquera à quel point il est professionnel », a réclamé Daniel Riolo après son coup de gueule.
Derniers commentaires

CdF : L'OL s'est senti humilié

"PSG ne l'a pas laissé au Man en fev 2025". Ce n'était pas Le Mans, mais l'US Orléans en janvier 2024. Le PSG laisse toujours la recette aux clubs amateurs comme c'est la coutume, mais l'US Orléans a un statut "Professionnel" même s'il évolue en division inférieure. Par ailleurs, Paris a financé 50% des billets en parcage. Orléans avait fixé 60€ le prix par place pour les Parisiens.

CdF : L'OL s'est senti humilié

C'est possible mais n'en ai aucun souvenir , les seuls cas que j'ai trouvé sont : Reims ne l'a pas laissé a Bourgoin-Jallieu en fev 2025 PSG ne l'a pas laissé au Man en fev 2025 Rennes ne l'a pas laissé a Le Puy Foot en mars 2024 Nantes ne l'a pas laissé a Drancy en décembre 2024 Brest ne l'a pas laissé a Avranches en jan 2023 Nantes ne l'a pas laissé a Vire en 2023 Nîmes ne l'a pas laissé a Aubagne en 2021 l'OM ne l'a pas laissé a Trélissac en 2020 Nantes ne l'a pas laissé a Vitré en 2019 Mais bon ce n'est pas obligatoire seulement une coutume

OM : L'Arabie Saoudite fonce brutalement sur Balerdi

il voulait partir cet été , pas sur que ce soit pour l'AS. Apres tout depend du montant proposé, du salaire... Ca serait con de le perdre en plein milieu de saison, mais avec le retour de Medina et ses envies de départ, un belle somme pourrait permettre d'investir... J'aime Balerdi, cependant faut savoir vendre au bon moment. Apres tout ça reste très hypothétique

L'excuse de BeIN Sports ne tient pas, l'OL enrage

Peut être parce que les gens qui vont travailler vont être payés double.

L'OL en danger, l'imbroglio Ghezzal devant le TAS

t'as l'air de bien connaitre le foot toi dis donc, même mieux que les salariés des clubs pro. t'as raté ta carrière ? ligaments croisés non ? a cause de ça t'es devenu recruteur pour le fc grosmalin puis président du plouc fc. c'est dingue comme ta haine de lyon t'enlèves toute lucidité...

