L'émir du Qatar avec Mohammed bin Salman
Mohammed bin Salman avec l'émir du Qatar

OM : L'Arabie saoudite a une très mauvaise nouvelle pour McCourt

OM16 avr. , 12:00
parClaude Dautel
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Depuis des années, certains attendent toujours que le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite (PIF) prenne les commandes de l'OM. Mais, les choses viennent de prendre un tournant totalement imprévu.
Tandis que Stéphane Richard va désormais gérer l'Olympique de Marseille, et que Frank McCourt cherche toujours un investisseur pour l'accompagner, voire même un repreneur s'il est assez riche, nombreux sont encore ceux qui pensent que derrière tout cela il y a l'ombre de l'Arabie saoudite et de Mohammed bin Salman, le patron du Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite. Sauf que ces derniers jours, le fameux PIF a décidé de revoir la totalité de ses investissements et le sport fait partie des principes victimes de cette remise en cause. Pour preuve, après avoir investi 5 milliards de dollars pour pousser un circuit professionnel de golf, le PIF a prévenu qu'il mettrait un terme à son apport financier à la fin de l'année 2026. Le LIV, qui avait réussi à attirer quelques stars du golf, va devoir se financer tout seul...ou mourir. Cela s'inscrit dans une vaste refonte des priorités pour la période 2026-2030 décidée lors d'un conseil d'administration du Fonds public d'investissement (PIF).

L'Arabie saoudite recentre ses investissements

L'agence de presse Al Arabya en dit un peu plus sur cette réunion qui a eu lieu ce mercredi et qui a dessiné la politique à venir du PIF. Si le faramineux projet NEOM n'est pas remis en cause, le fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite donnera la priorité à des secteurs comme l’industrie, les minéraux, l’intelligence artificielle et le tourisme. Car le début de la guerre entre les États-Unis et l'Iran a totalement changé la donne. Loin de Marseille, les Saoudiens doivent désormais renforcer de manière urgente leur système de défense, et tout le reste est désormais passé au second plan. Autrement dit, Mohammed bin Salman a beau être à la tête d'un pactole de 1.050 milliards de dollars, l'heure est à une remise en cause de certains choix stratégiques plus secondaires.
Concernant l'Olympique de Marseille, la piste CMA CGM s'est également refroidie depuis que l'on sait que Rodolphe Saadé n'a pas l'intention d'associer le nom de son entreprise au Vélodrome. Désormais, c'est plutôt vers les Etats-Unis que les regards se tournent, Frank McCourt pouvant éventuellement trouver dans son pays un investisseur susceptible de s'offrir l'OM. Si le cas John Textor peut faire peur aux supporters phocéens, il y a tout de même des business man sérieux au pays de Donald Trump. Il faut désormais savoir si cela se fera tôt...ou tard.
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