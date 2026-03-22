Serie A : Vaz débloque enfin son compteur avec la Roma

30e journée de Serie A :

Stade olympique de Rome.

AS Rome - Lecce : 1-0.

But : Vaz (57e) pour la Roma.

Transféré de l’OM à la Roma lors du dernier mercato hivernal en l’échange d’un chèque de 22 millions d’euros, Robinio Vaz a enfin trouvé le chemin des filets ce dimanche soir. Deux mois après son arrivée en Italie, le jeune attaquant français a effectivement marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs d’une tête bien placée au deuxième poteau après un joli centre d’Hermoso.

Un but synonyme de victoire pour la Roma, qui conforte ainsi sa 6e place en Serie A, à égalité de points avec la Juventus (5e) et à trois points de Côme (4e).