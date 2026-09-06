Stéphane Richard

La cure d’austérité est loin d’être finie à l’OM

OM06 sept. , 21:30
parAlexis Rose
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Après un mercato estival à la diète totale sans la moindre recrue, l’Olympique de Marseille peut s’attendre à vivre un autre marché des transferts compliqué l’hiver prochain. C’est en tout cas ce qu’a laissé transparaître le président Stéphane Richard.
Pendant quelques saisons, sous les ordres de Pablo Longoria et Medhi Benatia, le club phocéen a vécu au-dessus de ses moyens jusqu’à créer un énorme trou dans les finances. Désormais, c’est la nouvelle direction menée par Stéphane Richard qui en paie les pots cassés. Dans l’obligation de réduire drastiquement sa masse salariale tout en renflouant les caisses pour éviter de trop rester dans le rouge vif, l’OM a dû se séparer de certains cadres comme Greenwood, Medina, Timber, Rulli, Aubameyang ou Balerdi.

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Un mercato avec des recettes mais sans aucune dépense en face, sachant que l’OM n’a pas pu recruter le moindre joueur, qui ne va pas suffire pour convaincre la DNCG en fin de saison. Autant dire que Marseille va continuer de se serrer la ceinture dans les mois à venir. Ce que Stéphane Richard ne peut pas cacher.

« On n’est pas encore à l’objectif »

« On a fait beaucoup de choses cet été. Globalement, l’effectif a été réduit. On a réussi à réduire la masse salariale, qui était très très conséquente, du jamais vu dans l’histoire du club. Il y a encore des discussions qui sont menées avec certains joueurs pour une réduction de salaire. Il faut saluer ces joueurs, car certains se sont proposés spontanément et d’autres ont ouvert la porte pour participer à cet effort de guerre. Il faudra bien arriver à la fin de l’année devant la DNCG, en montrant tout ce qu’on a fait. La trajectoire a été complètement modifiée par rapport aux deux dernières saisons. On n’est pas encore à l’objectif, c’est clair. Tout ce qu’on peut faire actuellement nous aidera dans ce plaidoyer qu’on devra faire devant la DNCG à la fin de la saison. Se séparer de joueurs, on ne fait pas ça par plaisir… Si on avait pu garder des joueurs qui sont partis cet été, on l’aurait fait. Il faut trouver un équilibre entre un plan de marche économique à suivre et la réalité sportive », a lâché, sur Ligue 1+, le président marseillais, qui ne va pas rassurer ses supporters en vue du prochain mercato hivernal lors duquel l’OM va continuer à dégraisser sans pouvoir recruter.

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