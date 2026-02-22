ICONSPORT_359780_0131

L1 : Rennes écrase Auxerre et revient sur l'OM

Ligue 122 févr. , 16:57
parGuillaume Conte
4
Rennes a été sans pitié avec Auxerre ce dimanche, s'imposant 3-0 avec un réalisme à toute épreuve pour revenir à trois longueurs de l'OM.
Auxerre - Rennes 0-3
Buts pour Rennes : Camara (20e et 45e), Lepaul (22e)
Le Stade Rennais s’offre une petite série qui lui fait beaucoup de bien au classement. En déplacement à Auxerre, les Bretons se sont faits une frayeur rapidement avec le but de Sinayoko finalement refusé pour hors-jeu (17e). Par la suite, le réalisme rennais a fait la différence avec un doublé de Mahdi Camara (20e et 45e) et un but de Lepaul (22e). Avec trois buts d’avance à la pause, Rennes a surtout géré, un peu trop au goût de Franck Haise pas satisfait de la performance de ses joueurs après le repos. C’est d’ailleurs Brice Samba qui s’est illustré pour éviter un retour de l’AJA au score.
L’opération comptable est excellente pour Rennes, qui conforte sa cinquième place devant Lille, et revient à trois points de l’OM pour la fameuse quatrième place synonyme de tour préliminaire de Ligue des Champions.
Pour Auxerre, cette 14e défaite de la saison laisse les Bourguignons à la 16e place, à la merci d’un éventuel retour de Nantes.
4
Articles Recommandés
ICONSPORT_297546_0233
RCSA

Ce joueur trop nerveux avant de jouer l’OL

ICONSPORT_339026_0015
OM

Transfert à 20 ME, l'OM n'a plus envie de payer

ICONSPORT_356158_0014
ASSE

Merci Montanier, l'ASSE attendant ça depuis 9 ans

Fil Info

22 févr. , 18:00
Ce joueur trop nerveux avant de jouer l’OL
22 févr. , 17:30
Transfert à 20 ME, l'OM n'a plus envie de payer
22 févr. , 16:50
Merci Montanier, l'ASSE attendant ça depuis 9 ans
22 févr. , 16:30
Nantes - Le Havre : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)
22 févr. , 16:30
La sanction va tomber, l'OL est bien content
22 févr. , 16:19
Tottenham - Arsenal : Les compositions (17h30 sur Canal+ Foot)
22 févr. , 16:10
PSG : Chevalier victime d'une injustice, c'est prouvé
22 févr. , 15:50
3-0 à la mi-temps, l’effet Franck Haise est terrible

Derniers commentaires

OL : 45ME, une offre folle pour Sulc

Sulc a été repéré grâce à la data mais pas les binaires connues des journalistes et footix. C'est un peu plus recherché que ça.

OM : Le roi du mercato mis sur le bucher

Une saison est un marathon, et oui.

L1 : Rennes écrase Auxerre et revient sur l'OM

Esteban continu son chemin, 12 buts cette année tranquillement sans faire de bruit comme en U17 quand il avait remplacé Georges Mikautadze

OM : Le roi du mercato mis sur le bucher

Au contraire, une victoire, des bourgeois et ça relance, le suspense pour la fin de saison…🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM : Le roi du mercato mis sur le bucher

Et nous on b*ise ta reum

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
Rennes
3723107637352
6
LOSC Lille
3422104835314
7
Monaco
3423104938362
8
Strasbourg
312294936297
9
Toulouse
312387833276
10
Lorient
31228772933-4
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Paris
232358102740-13
15
Nice
232265112740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132334162252-30

Loading