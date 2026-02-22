L1 : Rennes écrase Auxerre et revient sur l'OM

Rennes a été sans pitié avec Auxerre ce dimanche, s'imposant 3-0 avec un réalisme à toute épreuve pour revenir à trois longueurs de l'OM.

Auxerre - Rennes 0-3

Buts pour Rennes : Camara (20e et 45e), Lepaul (22e)

Le Stade Rennais s’offre une petite série qui lui fait beaucoup de bien au classement. En déplacement à Auxerre, les Bretons se sont faits une frayeur rapidement avec le but de Sinayoko finalement refusé pour hors-jeu (17e). Par la suite, le réalisme rennais a fait la différence avec un doublé de Mahdi Camara (20e et 45e) et un but de Lepaul (22e). Avec trois buts d’avance à la pause, Rennes a surtout géré, un peu trop au goût de Franck Haise pas satisfait de la performance de ses joueurs après le repos. C’est d’ailleurs Brice Samba qui s’est illustré pour éviter un retour de l’AJA au score.

L’opération comptable est excellente pour Rennes, qui conforte sa cinquième place devant Lille, et revient à trois points de l’OM pour la fameuse quatrième place synonyme de tour préliminaire de Ligue des Champions.

Pour Auxerre, cette 14e défaite de la saison laisse les Bourguignons à la 16e place, à la merci d’un éventuel retour de Nantes.