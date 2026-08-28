LC : Monaco aura deux gros morceaux sur sa route

Après l'Europa Ligue, c'est également ce vendredi qu'avait lieu à Monaco le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue Conférence. Une compétition où le club de la Principauté, seul club de Ligue 1 engagé, aura un parcours assez aisé vers les huitièmes de finale.

Sur la route de l'AS Monaco lors de cette phase de ligue de la Ligue Conférence on trouve Fribourg, Brighton, deux solides formations, mais également des adversaires nettement plus à la portée de l'équipe de Filipe Luis comme Lincoln Red Imps Football Club (Gibraltar), Heart of Midlothian, Nordjaelland et le CSKA Sofia.