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LC : Monaco aura deux gros morceaux sur sa route

Monaco28 août , 13:40
parClaude Dautel
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Après l'Europa Ligue, c'est également ce vendredi qu'avait lieu à Monaco le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue Conférence. Une compétition où le club de la Principauté, seul club de Ligue 1 engagé, aura un parcours assez aisé vers les huitièmes de finale.
Sur la route de l'AS Monaco lors de cette phase de ligue de la Ligue Conférence on trouve Fribourg, Brighton, deux solides formations, mais également des adversaires nettement plus à la portée de l'équipe de Filipe Luis comme Lincoln Red Imps Football Club (Gibraltar), Heart of Midlothian, Nordjaelland et le CSKA Sofia.
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Derniers commentaires

OL : 4,2ME par an pour ça, Paulo Fonseca scandalise Lyon

Je suis place Voltaire demain à 15h devant le tabac j'aurais un tee shirt rouge viens mon petit sweet qu'on rigole un peu et que tout le monde ici sache qui se cache derrière la plus grosse trompette de ce forum : )

L'OM attaqué pour Emerson, panique à bord

D'accord avec toi.

OL : 4,2ME par an pour ça, Paulo Fonseca scandalise Lyon

Il va venir nul part ce lâche, bon qu'à faire le chaud derrière son écran, prétexter qu'il sait mieux que les autres, que ça lui donne le droit de chier sur tout ce beau monde, sans être capable de comprendre le point de vue de chacun et de le respecter. Incapable d'un dialogue courtois. Un abruti de sans couilles et sans cervelle, le fléau d'internet.

OL : 4,2ME par an pour ça, Paulo Fonseca scandalise Lyon

Ce n'est pas moi qui traite PF de sans froc etc... mais bel et bien toi gros con. Et je ne sais pas qui de nous 2 est la groupie en vrai... Vu le nombre de compte que tu as utilisé et à répéter que PF était une brêle... PS : je t'attends tjrs.

OL : 4,2ME par an pour ça, Paulo Fonseca scandalise Lyon

Relis mon com plusieurs fois tu as besoin de te désintoxiquer de tes réflexes de groupie à cirer des pompes et à faire de léchouille partout où tu passes

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