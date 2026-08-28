EL : Rennes affrontera la Juventus, mais a un bon tirage

OL : 4,2ME par an pour ça, Paulo Fonseca scandalise Lyon

Oui mais ce n'est pas une excuse il arrive a faire des choses enorme et a se saborder d'une maniere hallucinante .. c'est un entraineur que je n'aime pas du tout. Il a des choix catastrophique dans certains matchs ne supporte pas la pression ... N'a aucune lecture de match et decide de ses changements a l'avance et ne change pas ses plans quelque soit le resultat ... VICTOIRE dans les matchs décisifs? fin de saison 2024-2025 Mu tu te passes de matic qui est grand a de l'experience et tu met almeda en md 2 defenseurs qui rentre et tu prends 3 buts ... te reste 5 matchs tu peux jouer la 4eme place voir la 3eme tu perds 3 matchs sur 5 en faisant des équipes tu fais encore akouakou veretout contre st et comme si tu voulais perdre .. faut pas oublié qu'on doit l'europa uniquement grace a un miracle dans les arrets de jeu d'une autre equipe ... la saison derniere oui c'est vrai on pensait ne pas aller loin mais le recrutement a été reussi .. mais tu arrives a mettre endrick sur la gauche alors que de base il a été recruté pour etre dans l'axe et que ce n'est pas un travailleur ... et contre le celta contre le havre ... ben a 11 vs 10 tu gardes le meme système pour ... ne pas gagner .. contre toulouse tu perds 1-0 depuis la 10min t'attend la 66 pour le 1ere changement et alors qu'ils sont 10 tu changes rien et t'en prend un autre ... et tu fais des changement a la 82-83-88 ... 1 pts et on etait sur d'etre 4eme sans pression pour le match de lens .. et avec ce petit point on aurait été 3eme A un moment t'as presque l'impression qu'il le fait exprès