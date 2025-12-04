OM : La CAN fait le bonheur de De Zerbi au mercato

L'OL ne fait pas beaucoup d'effort pour une équipe amateur.Rennes va recevoir les sables et leur laisse la totalité de la recette et prend en charge le coût
Dembelé doit être ménagé pour qu'il puisse bien récuperer et revenir en bonne forme
Le PSG ne lui a jamais rien demandé à cet âne.Il est totalement incompetent pour un poste quel qu'il soit dans le club,même stadier il n'a pas le niveau
Si pour une fois c'était vrai,ce serait une bonne nouvelle,un joueur qui peut s"adapter aux schémas de L.E
il y a le secteur du milieu à améliorer en priorité ! surtout si tu veux pouvoir assumer les premiers rôles en L1. Traoré il va revenir un jour ? gouiri reviendra en 2026 Y'a Vaz et Mmadi. Par contre au milieu , va falloir que l'OM revoie ses plans. O'riley est vraiment trop inconstant, kondogbia on se demande si il peut encore jouer plus de 5 matchs dans la saison
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|31
|14
|10
|1
|3
|24
|12
|12
|30
|14
|9
|3
|2
|27
|12
|15
|29
|14
|9
|2
|3
|35
|14
|21
|26
|14
|8
|2
|4
|28
|17
|11
|24
|14
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|24
|14
|7
|3
|4
|21
|15
|6
|23
|14
|7
|2
|5
|26
|25
|1
|22
|14
|7
|1
|6
|25
|19
|6
|17
|14
|4
|5
|5
|20
|19
|1
|17
|14
|5
|2
|7
|19
|26
|-7
|16
|14
|4
|4
|6
|19
|24
|-5
|16
|14
|4
|4
|6
|12
|17
|-5
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|14
|3
|5
|6
|13
|21
|-8
|14
|14
|3
|5
|6
|18
|28
|-10
|11
|14
|2
|5
|7
|12
|22
|-10
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
