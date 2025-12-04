OM : La CAN fait le bonheur de De Zerbi au mercato

L’OM sera privé de Nayef Aguerd et de Pierre-Emerick Aubameyang pendant la CAN. Deux absences qui vont peut-être pousser le club phocéen à recruter en janvier. C’est en tout cas ce qu’espère Roberto De Zerbi.

Très actif l’été dernier, l’Olympique de Marseille aborde le mercato de janvier avec une stratégie différente . Pas question pour Pablo Longoria et Medhi Benatia de bouleverser en profondeur un effectif déjà compétitif et plutôt complet à tous les postes. En revanche, une ou deux retouches sont envisageables et c’est ce que Roberto De Zerbi espère. L’entraîneur italien note quelques blessés (Gouiri, Traoré) sans compter que la CAN va le priver de Pierre-Emerick Aubameyang et de Nayef Aguerd pendant quelques semaines.

« Le mercato de Janvier ? Nous avons quelques blessés, nous perdons deux joueurs pour la Coupe d'Afrique… On verra » a lancé l'entraîneur de l'OM, sous-entendant que les absences des joueurs qui partent à la CAN vont peser lourd et qu'un recrutement pourrait être nécessaire. L'entraîneur phocéen a également profité de sa présence dans les médias italiens pour fermer la porte à un éventuel départ de Pierre-Emile Hojbjerg, lequel est courtisé par la Juventus Turin. Des absences préjudiciables qui donnent une excellente excuse à l'entraîneur de l'OM pour réclamer des recrues comme il l'a subtilement fait savoir dans une interview accordée à la TV Dello Sport en Italie.

La CAN inquiète Roberto De Zerbi

« C'est mon fidèle, c’est mon vice-capitaine, il est le joueur avec le plus de personnalité et de charisme. Je ne pense pas qu'il bouge » a lancé Roberto De Zerbi, qui n’a pas du tout l’intention de voir filer son soldat danois lors du mercato hivernal. Reste maintenant à voir si Pablo Longoria et Medhi Benatia parviendront à conserver les meilleurs joueurs de l’effectif et à recruter un ou deux éléments supplémentaires pour renforcer l’équipe à la disposition de Roberto De Zerbi lors du mercato hivernal. A titre de comparaison, en janvier dernier, quatre joueurs avaient rejoint l’OM : Dedic, Bennacer, Gouiri et Luiz Felipe. A moins d'une grosse surprise, il ne devrait cette fois pas y avoir autant d'arrivées sur la Canebière.