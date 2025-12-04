ICONSPORT_277947_0036

OM : Denis Bouanga, la folle surprise du mercato ?

Denis Bouanga fait partie des meilleurs joueurs de MLS depuis 2022, et l’international gabonais n’a jamais masqué son envie de défendre un jour les couleurs de l’OM. Une belle opportunité pour Marseille ?
Vendu par Saint-Etienne au Los Angeles FC en 2022, Denis Bouanga ne regrette pas d’avoir rejoint les Etats-Unis. L’international gabonais (50 sélections) s’éclate en MLS, où il a claqué 101 buts en 152 matchs disputés. Des statistiques impressionnantes qui pourraient donner envie à certains clubs de Ligue 1 de le rapatrier. Denis Bouanga n’a jamais caché son affection pour l’Olympique de Marseille, multipliant les appels du pied à l’égard du club phocéen ces dernières années.
La présence au club de son compatriote Pierre-Emerick Aubameyang ne doit pas atténuer ce sentiment chez l’ancien attaquant de l’ASSE. En live pour Football Club de Marseille, le journaliste Nicolas Filhol a justement été interrogé sur une possible arrivée de Denis Bouanga à Marseille. Un scénario qui ne déplairait pas à notre confrère, qui estime que le Gabonais pourrait être une bonne doublure à Igor Paixao à gauche.
« Bouanga est en MLS, il a toujours affiché son attachement et son envie de jouer à l’Olympique de Marseille. Après, je ne sais pas si l’OM va aller chercher Bouanga Il pourrait faire une bonne doublure à gauche mais je ne pense pas que Marseille va faire ce move » a d’abord lancé Nicolas Filhol avant de poursuivre sur le secteur offensif olympien dans sa globalité.

L'idée Bouanga soufflée à Benatia

« On a la meilleure attaque de Ligue 1 alors que deux éléments forts sont absents. Je rappelle que Gouiri est blessé depuis octobre, c’est un homme hyper important de la deuxième partie de saison dernière. Il a donné un deuxième souffle après son arrivée pour finir deuxième. Une bonne recrue offensive, Traoré, n’est pas là non plus, il n’a joué qu’un match. Avec ces deux absents, tu as la meilleure attaque de Ligue 1 grâce à un Greenwood largement au-dessus du lot et un Paixao pas encore au top mais qui fait beaucoup d’effort » a analysé le journaliste pro-OM, qui attend les retours de Traoré et de Gouiri de pied ferme. En attendant de savoir si le secteur offensif de l’Olympique de Marseille sera renforcé par une ou plusieurs recrues en janvier.
1
