OM : Kondogbia forfait contre le PSG

Mettez moi ça à 9 points et on n'en parle plus
Je ne vois pas où est l'arrogance dans les propos d'Enrique. Il recentre le sujet sur le jeu de sa propre équipe.
Je te trouve + drôle avec ton compte fake de Mister George sans S
82 ans sans titre donc jamais on egalera votre record
On l espère oui
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|2
|5
|3
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|-2
|7
|9
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|3
|5
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|5
|7
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|3
|8
