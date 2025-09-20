OM : Kondogbia forfait contre le PSG

ICONSPORT_270992_0038
Pour la réception du Paris Saint-Germain, dimanche soir au Vélodrome, Roberto De Zerbi devra se passer de Geoffrey Kondogbia. 
Même s'il y a toujours une vraie inquiétude météorologique concernant le déroulement du choc OM-PSG, l'Olympique de Marseille se préparer à accueillir les champions d'Europe en espérant pouvoir faire mettre un genou à terre aux joueurs de Luis Enrique. Mais, pour cette rencontre de la 5e journée de Ligue 1, l'OM devra composer sans Geoffrey Kondogbia. En effet, le milieu défensif de 32 ans souffre d'un problème au mollet et il doit donc renoncer à la rencontre face au Paris Saint-Germain. Selon L'Equipe, une décision définitive a déjà été prise au sujet de Nayef Aguerd, qui faisait l'objet d'un protocole commotion depuis le match contre Lorient, le 12 septembre dernier. Ce dernier sera présent dans le groupe marseillais contre le PSG.
Coupe de France

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
O. Lyonnais
125401473
3
LOSC Lille
1053115138
4
Monaco
94301385
5
Strasbourg
94301253
6
Lens
95302385
7
Rennes
85221-178
8
O. Marseille
64202594
9
Toulouse
64202-178
10
Paris
64202-279
11
Nice
65203-369
12
Angers SCO
55122-134
13
Brest
45113-2911
14
Nantes
45113-235
15
Le Havre
34103-257
16
Auxerre
34103-336
17
Lorient
34103-7512
18
Metz
14013-538

