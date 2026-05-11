L'OM pense à Ilan Kebbal (Paris FC)
Ilan Kebbal (Paris FC) bientôt à l'OM ?

OM : Kebbal obsède toujours Marseille au mercato

OM11 mai , 17:00
parClaude Dautel
7
L'OM ne jouera pas la prochaine Ligue des champions, ce qui va contraindre les nouveaux dirigeants marseillais à faire preuve d'une prudence absolue au prochain mercato. Stéphane Richard ne va pas balayer tout le travail déjà fait par la cellule recrutement phocéenne.
Cela n'est pas la première fois que le nom d'Ilan Kebbal est évoqué du côté de l'Olympique de Marseille, l'ailier international algérien étant dans le collimateur du duo Longoria-Benatia depuis des mois. Mais, au moment où l'ancien président de l'OM est parti en Argentine, et son directeur du football quittera Marseille dans une semaine, l'idée de voir le joueur du Paris Football Club rejoindre le club phocéen paraissait totalement oubliée. Bourreau de l'OM lors du match retour au Stade Jean-Bouin, puisqu'il avait marqué le but égalisateur du club de la capitale, Ilan Kebbal est toujours sur la short list des nouveaux dirigeants de l'Olympique de Marseille,

L'OM n'a pas oublié Kebbal

Né à Marseille en 1998, Ilan Kebbal ne serait pas contre un retour dans la capitale provençale et Adammser, insider plutôt bien renseigné, confirme que l'OM n'a pas lâché l'affaire : « Malgré la réorganisation en interne, l’OM suit la situation d’Ilan Kebbal pour cet été. Auteur de 9 buts et 4 passes décisives cette saison, le natif de Marseille voit d’un bon œil un retour dans sa ville natale, après 3 années pleines au PFC. » Ilan Kebbal est arrivé au Paris FC en 2023 contre un chèque de 2 millions d'euros pour le Stade de Reims. Mais ses excellentes prestations la saison passée en Ligue 2, durant laquelle il a été un élément clé du retour du Paris FC en Ligue 1, et ses performances cette saison ont fait grimper le prix de l'attaquant parisien à 12 millions d'euros. Un prix qui est dans les cordes de l'Olympique de Marseille, même sans Ligue des champions. A voir si l'OM et Paris trouveront un accord durant un mercato qui s'annonce forcément différent pour Marseille après le départ de Pablo Longoria, dont on connaissait l'appétit pour les multiples opérations.
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Derniers commentaires

OL : Deux Lyonnais accusés après le naufrage

3 fois finaliste quand meme !! Le jour où lyon aura 3 finale dans le pif toi et moi on sera sûrement crevé je pense au train ou vont les choses pour vous , cette année aurait pu être la bonne pour vous eh beh non le tonneau des danaides votre club jamais vous allez la faire cette putain de finale espèce de cloche

OL : Deux Lyonnais accusés après le naufrage

En faisant le keke bien planqué derrière ton téléphone et en t autopersuadant que t es une terreure ca marche mieux pour te faire respecter?

OM : Kebbal obsède toujours Marseille au mercato

Tkt moi je préfère le PARC a 60 000 plutôt d un stade de 80 000 a poissy

OM : Kebbal obsède toujours Marseille au mercato

????

OL : Deux Lyonnais accusés après le naufrage

En attendant depuis 30ans c est pas pour votre palmarès que vous etes connus en Europe. Et chaque fois que vous y foutez les pieds c est pour amuser la galerie. Un peu de sérieux stp

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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