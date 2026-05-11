OM : Kebbal obsède toujours Marseille au mercato

L'OM ne jouera pas la prochaine Ligue des champions, ce qui va contraindre les nouveaux dirigeants marseillais à faire preuve d'une prudence absolue au prochain mercato. Stéphane Richard ne va pas balayer tout le travail déjà fait par la cellule recrutement phocéenne.

Cela n'est pas la première fois que le nom d'Ilan Kebbal est évoqué du côté de l'Olympique de Marseille, l'ailier international algérien étant dans le collimateur du duo Longoria-Benatia depuis des mois. Mais, au moment où l'ancien président de l'OM est parti en Argentine, et son directeur du football quittera Marseille dans une semaine, l'idée de voir le joueur du Paris Football Club rejoindre le club phocéen paraissait totalement oubliée. Bourreau de l'OM lors du match retour au Stade Jean-Bouin, puisqu'il avait marqué le but égalisateur du club de la capitale, Ilan Kebbal est toujours sur la short list des nouveaux dirigeants de l'Olympique de Marseille,

L'OM n'a pas oublié Kebbal