OM : Kebbal obsède toujours Marseille au mercato

3 fois finaliste quand meme !! Le jour où lyon aura 3 finale dans le pif toi et moi on sera sûrement crevé je pense au train ou vont les choses pour vous , cette année aurait pu être la bonne pour vous eh beh non le tonneau des danaides votre club jamais vous allez la faire cette putain de finale espèce de cloche
En faisant le keke bien planqué derrière ton téléphone et en t autopersuadant que t es une terreure ca marche mieux pour te faire respecter?
Tkt moi je préfère le PARC a 60 000 plutôt d un stade de 80 000 a poissy
????
En attendant depuis 30ans c est pas pour votre palmarès que vous etes connus en Europe. Et chaque fois que vous y foutez les pieds c est pour amuser la galerie. Un peu de sérieux stp
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|73
|32
|23
|4
|5
|71
|27
|44
|67
|32
|21
|4
|7
|62
|33
|29
|61
|33
|18
|7
|8
|52
|35
|17
|60
|33
|18
|6
|9
|53
|36
|17
|59
|33
|17
|8
|8
|58
|47
|11
|56
|33
|17
|5
|11
|60
|44
|16
|54
|33
|16
|6
|11
|56
|49
|7
|47
|32
|13
|8
|11
|51
|42
|9
|45
|33
|11
|12
|10
|48
|49
|-1
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|41
|33
|10
|11
|12
|45
|49
|-4
|38
|32
|10
|8
|14
|41
|52
|-11
|35
|33
|9
|8
|16
|28
|47
|-19
|32
|33
|6
|14
|13
|30
|44
|-14
|31
|33
|7
|10
|16
|32
|44
|-12
|31
|33
|7
|10
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|33
|3
|7
|23
|32
|76
|-44
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🚨TRANSFERT ‼️ ➡️ Ilan KEBBAL 🇩🇿 pourrait rebondir à l’OLYMPIQUE de MARSEILLE 🩵🤍🇫🇷 ➡️ Auteur de 9 buts ⚽️ et 4 Assist 🅰️, le meneur de jeu Algérien verrait d’un bon oeil un retour dans sa ville d’origine @Adammser