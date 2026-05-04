OM : Julien Fournier en pole pour remplacer Medhi Benatia

Et encore ! Qu'il retourne chez les sardines !
il suffit de regarder les vidéos inside sur Tolisso pour se rendre compte que c'est vraiment un mec très sympa, en or, dans un vestiaire. Il est dans son rôle de capitaine quand il réclame. Ok, il en rajoute parfois, mais il se prend plus souvent des coups que les autres, et il a des antécédents de blessures qui font qu'il doit avoir peur de se reblesser. Si Caavinga est sélectionné, ais pas Tolisso, ce sera incompréhensible.
Pas lui le club va filer droit en ligue 2
Allez à 2M pourquoi pas, quand on voit Moreira sérieux c’est de la folie
Ca y'est ... maintenant que l'OL est à 2 doigts de se qualifier en LDC (avec l'argent qui va avec), on va se prendre toutes les rumeurs possibles et imaginables ...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|64
|31
|20
|4
|7
|61
|33
|28
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|32
|5
|8
|19
|29
|51
|-22
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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Qu'on ne me parle pas de projet ou d'ambition si c'est pour finir avec Julien Fournier aux manettes. La mort du club...