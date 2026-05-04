OM : Julien Fournier en pole pour remplacer Medhi Benatia

En quête d'un directeur sportif pour compenser le départ de Medhi Benatia, l'OM a rencontré Julien Fournier, lequel est d'ores et déjà chaud pour revenir dans un club qu'il connaît bien.

Medhi Benatia ayant confirmé qu'il allait partir de l'Olympique de Marseille en fin de saison, Frank McCourt a demandé à l'agence Excel Sports Management de procéder à un casting des possibles successeurs de l'actuel directeur du football. Pour l'instant, l'OM a pris note du refus de Paul Mitchell et de George Syrianos de venir. Dans son collimateur, le club phocéen avait également trois pistes en France, à savoir Grégory Lorenzi, Mathieu Bodmer et Julien Fournier. Si Bodmer a clairement fait savoir qu'il n'était pas candidat à ce poste de directeur sportif à Marseille, FootMercato indique ce lundi que Julian Fournier a déjà eu un rendez-vous avec la société en charge de présenter des candidats à Frank McCourt et Stéphane Richard, lesquels auront le dernier mot dans ce poste d'une importance qui n'échappe à personne.

Fournier de retour à l'OM 17 ans plus tard ?

Si ce premier contact a eu lieu, c'est que Julian Fournier est très intéressé de revenir dans le football à l'Olympique de Marseille, où il a déjà travaillé comme secrétaire général sous les ordres de Pape Diouf, dont il était très proche, et cela jusqu'en 2009 Une époque que les supporters de l'OM regrettent avec une vraie nostalgie. Notre confrère précise que ce rendez-vous s'est parfaitement bien passé, même si cela ne veut pas dire forcément que l'opération va se finaliser. Cependant, McCourt et Richard souhaitent que le nouveau directeur sportif connaisse bien la Ligue 1 et le contexte marseillais, sachant que Julien Fournier a tout de même été directeur général, et directeur du football de l'OGC Nice entre 2011 et 2022. Ensuite, le dirigeant de 52 ans a passé trois mois à Parme, c'était en 2022. Quatre ans plus tard, Julien Fournier pourrait donc faire son grand retour en L1 et à l'OM.

Seul problème, mais de taille, si Julien Fournier vient à Marseille, alors Christophe Galtier ne sera pas le successeur d'Habib Beye. On le sait, les deux hommes ont eu un énorme contentieux à Nice sur fond d'accusation de racisme. Galtier avait fait l'objet d'un procès, mais il avait été relaxé par la justice.