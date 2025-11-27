ICONSPORT_278179_0163

OM : Jérôme Rothen fusille un taulier marseillais

OM27 nov. , 11:00
parMehdi Lunay
0
L'Olympique de Marseille a renversé Newcastle pour se relancer en Ligue des champions. Les supporters et les observateurs ont vécu une belle soirée avec l'OM mardi. Néanmoins, plusieurs éléments doivent être améliorés. Jérôme Rothen pointe en priorité Hojbjerg.
Newcastle a offert un sursis à l'Olympique de Marseille. En battant les Magpies, l'OM s'est replacé dans le top 24 et a évité une élimination quasi certaine en cas de revers. Le succès 2-1 obtenu mardi soir est loin d'être immérité mais ce n'était pas une copie parfaite. Les Phocéens ont encore été inconstants dans la construction du jeu, en témoigne une première période très moyenne à l'issue de laquelle le score était de 0-1 pour les Anglais. Le salut marseillais est venu de quelques individualités.

Hojbjerg sur le banc des accusés à l'OM

Le premier nom qui vient en tête est évidemment celui de Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant gabonais a marqué un superbe doublé en quatre minutes. Geronimo Rulli était aussi mis en avant avec plusieurs arrêts décisifs à son actif. Le troisième joueur en vue était plus surprenant avec le jeune Darryl Bakola. A 17 ans, il a vécu sa première titularisation avec le club phocéen. Il a été offensif et entreprenant, faisant de l'ombre à Pierre-Emile Hojbjerg selon Jérôme Rothen. La prestation du Danois était clairement insuffisante pour l'animateur de RMC.
« Je trouve que le milieu de l’OM doit mieux faire au niveau de la créativité. Tu imagines, c’est Bakola qui essaye de tenter alors qu’il a 17 ans le gamin et que c’est sa première titularisation à l’Olympique de Marseille. Tu comptes sur Bakola pour éclairer le jeu et prendre ses responsabilités ! Hojbjerg, si vous êtes contents de voir qu’en deuxième mi-temps ça a été mieux qu’en première... Qu’il a autant de déchet dans ses contrôles, dans ses passes et même dans les duels où tu as l’impression par moments qu’il est surclassé. Excuses-moi, Hojbjerg je l’attendais à un autre niveau... », a t-il lâché dans son émission Rothen s'enflamme. Une analyse sévère pour un élément expérimenté à la hauteur malgré tout mardi soir.
P. Højbjerg

P. Højbjerg

DenmarkDanemark Âge 30 Milieu

UEFA Nations League

Matchs5
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs5
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs12
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
