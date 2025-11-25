OM : Jérôme Rothen accusé d’être anti-Marseillais, il répond

L’OM affronte Newcastle ce mardi en Ligue des Champions avec un besoin impératif de l’emporter pour rester dans la course à la qualification pour les barrages. Jérôme Rothen n’est toutefois pas très optimiste.

Large vainqueur de Nice vendredi soir (1-5) en Ligue 1, l’Olympique de Marseille est en confiance avant d’affronter Newcastle ce mardi lors de la 5e journée de Ligue des Champions. Une affiche de gala au Vélodrome pour les hommes de Roberto De Zerbi, qui doivent absolument l’emporter après les défaites contre le Sporting et l’Atalanta Bergame pour rester dans la course à la qualification pour les barrages. Une défaite contre les Magpies ce mardi mettrait un sacré coup de frein aux ambitions olympiennes dans cette Ligue des Champions.

Vainqueur de Manchester City samedi en Premier League, l’équipe d’Eddie Howe arrive avec des certitudes et c’est pour cela que Jérôme Rothen n’est pas très optimiste pour Marseille. Invité à pronostiquer le match en compagnie de Gilbert Brisbois et de Daniel Riolo pour le compte X de RMC, l’ancien milieu du PSG a affirmé qu’il ne voyait pas Marseille l’emporter. « Il faut être objectif, j’ai du mal à croire que l’OM peut renverser Newcastle. Je vois des buts, mais je ne vois pas Newcastle perdre » a d’abord lâché Jérôme Rothen avant d’être taxé de consultant anti-Marseillais, sur le ton de la rigolade bien-sûr, par Daniel Riolo.

L'OM pas favori contre Newcastle ?

Une accusation à laquelle Jérôme Rothen a répondu sans détour, affirmant que ce n’était pas le cas et qu’il adorerait voir l’OM briller davantage dans cette Ligue des Champions, ce qui n’est toutefois pas le cas pour l’instant. « Non, il n’y a pas de coeur anti-Marseillais. Très honnêtement, je préfèrerais voir Marseille dominer son match, dominer son sujet (en Ligue des Champions) » a lancé l’animateur de ‘Rothen s’enflamme’. Reste maintenant à voir si les coéquipiers de Mason Greenwood parviendront à donner tort à Jérôme Rothen en s’imposant face à Newcastle ce mardi. Un scénario pas impossible, même s’il faudra livrer un match parfait, quand on connaît les difficultés des Magpies à l’extérieur depuis le début de la saison.