ICONSPORT_123031_0091

OM : Jérôme Rothen accusé d’être anti-Marseillais, il répond

OM25 nov. , 14:30
parCorentin Facy
1
L’OM affronte Newcastle ce mardi en Ligue des Champions avec un besoin impératif de l’emporter pour rester dans la course à la qualification pour les barrages. Jérôme Rothen n’est toutefois pas très optimiste.
Large vainqueur de Nice vendredi soir (1-5) en Ligue 1, l’Olympique de Marseille est en confiance avant d’affronter Newcastle ce mardi lors de la 5e journée de Ligue des Champions. Une affiche de gala au Vélodrome pour les hommes de Roberto De Zerbi, qui doivent absolument l’emporter après les défaites contre le Sporting et l’Atalanta Bergame pour rester dans la course à la qualification pour les barrages. Une défaite contre les Magpies ce mardi mettrait un sacré coup de frein aux ambitions olympiennes dans cette Ligue des Champions.
Vainqueur de Manchester City samedi en Premier League, l’équipe d’Eddie Howe arrive avec des certitudes et c’est pour cela que Jérôme Rothen n’est pas très optimiste pour Marseille. Invité à pronostiquer le match en compagnie de Gilbert Brisbois et de Daniel Riolo pour le compte X de RMC, l’ancien milieu du PSG a affirmé qu’il ne voyait pas Marseille l’emporter. « Il faut être objectif, j’ai du mal à croire que l’OM peut renverser Newcastle. Je vois des buts, mais je ne vois pas Newcastle perdre » a d’abord lâché Jérôme Rothen avant d’être taxé de consultant anti-Marseillais, sur le ton de la rigolade bien-sûr, par Daniel Riolo.

L'OM pas favori contre Newcastle ?

Une accusation à laquelle Jérôme Rothen a répondu sans détour, affirmant que ce n’était pas le cas et qu’il adorerait voir l’OM briller davantage dans cette Ligue des Champions, ce qui n’est toutefois pas le cas pour l’instant. « Non, il n’y a pas de coeur anti-Marseillais. Très honnêtement, je préfèrerais voir Marseille dominer son match, dominer son sujet (en Ligue des Champions) » a lancé l’animateur de ‘Rothen s’enflamme’. Reste maintenant à voir si les coéquipiers de Mason Greenwood parviendront à donner tort à Jérôme Rothen en s’imposant face à Newcastle ce mardi. Un scénario pas impossible, même s’il faudra livrer un match parfait, quand on connaît les difficultés des Magpies à l’extérieur depuis le début de la saison. 

Champions League

25 novembre 2025 à 21:00
Olympique Marseille
21:00
Newcastle United
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_277852_0003
Ligue 1

DNCG : Caen, Rennes et Le Havre ont leur verdict

ICONSPORT_274530_0062
OM

OM-Newcastle : Bakola titulaire, c'est la surprise du chef

ICONSPORT_278006_0052
Kylian Mbappé

« Sale con », le craquage de Mbappé avec le Real

ICONSPORT_273378_0001
PSG

PSG : Les premières infos du stade à un milliard dévoilées

Fil Info

18:39
DNCG : Caen, Rennes et Le Havre ont leur verdict
18:38
OM-Newcastle : Bakola titulaire, c'est la surprise du chef
18:17
« Sale con », le craquage de Mbappé avec le Real
18:00
PSG : Les premières infos du stade à un milliard dévoilées
17:30
Aller en avion à Auxerre, l’OL se justifie
17:00
L'OM humilié par la Belgique, il ne le tolérera pas
16:40
CdF : Le programme TV du 8e tour
16:38
Youth League : L'OM bat Newcastle et s'offre sa première victoire
16:20
Miracle au PSG, Doué est concerné

Derniers commentaires

Aller en avion à Auxerre, l’OL se justifie

Ou du diabolo 😏

Aller en avion à Auxerre, l’OL se justifie

On se fait bien chier a s'inventer des problèmes. Ils ont bien eu raison de prendre l'avion.

PSG : Les premières infos du stade à un milliard dévoilées

Rester au PARC a 55 000 avec plus de loges serait le mieux autrement si élection pas dans notre sens..autant copier le stade lusail de 88 900 places...

OL : Walid Acherchour sacre Lyon pire attaque de Ligue 1

Mais mon grand, c'est toi qui dit "on en reparle en fin de saison" sous entendu , "vous allez voir bande de naze que notre effectif est très bon"....Avec ta phrse en fait, on dirait que tu pense que ton attaque est bonne... SOIT COHERENT NON?

Karabec est nul, un journaliste pro-OL le défonce

Pourtant tu clames partout que vous allez gagner l'europa league? Cohérence??

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading