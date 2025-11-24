OM : Influenceur numéro 1, il fait un choix explosif

L'OM peut compter sur le soutien de fidèles supporters. Parmi eux, Titi (C'est toi le boss), qui accueille notamment les nouveaux joueurs phocéens lors de leur signature au club.

L'Olympique de Marseille est dans une belle forme en Ligue 1 . Les fans et observateurs du club phocéen se prennent même à rêver du titre en fin de saison. Les Marseillais ont encore du chemin devant eux mais ils font néanmoins la joie de leurs suiveurs. Parmi les plus célèbres, on peut citer Titi (C'est toi le boss), qui accueille les nouvelles signatures marseillaises lors des fenêtres de mercato. Le fidèle supporter de l' OM compte d'ailleurs plus de 116 000 abonnés sur son compte X. Des abonnés au rendez-vous qui ont appris ces dernières heures une grande nouvelle le concernant.

Un soutien inattendu ?

En effet, Thierry Mode, de son vrai nom, va prochainement se rallier à Martine Vassal (divers droite) pour les prochaines élections municipales qui auront lieu en mars 2026. En plus du fait de supporter l'OM, Titi (C'est toi le boss) est engagé en faveur de « l’inclusion des personnes handicapées, notamment par l’organisation du Marathon des Capables, qui réunit des coureurs valides avec ceux en situation de handicap », comme rappelé par So Foot.

A noter que Martine Vassal est une personnalité clivante à Marseille, elle qui a connu certaines controverses et fait même l'objet d'une enquête préliminaire par le parquet de la cité phocéenne pour détournement de fonds, trafic d'influence et corruption.

En attendant d'en savoir plus concernant l'avenir politique de Thierry Mode, l'OM aura un rendez-vous des plus importants ce mardi soir en Ligue des champions. Les hommes de Roberto De Zerbi reçoivent Newcastle et n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent se donner une chance de continuer sur la scène européenne. La récente victoire écrasante à Nice a en tout cas donné de la confiance à des Phocéens encore irréguliers en C1.