Le célèbre patron des South Winners dément une réunion
Rachid Zeroual dément une réunion des supporters

OM : Il crie à la fake-news

OM06 mai , 10:00
parClaude Dautel
3
La tension est grande à Marseille, car l'OM doit gagner ses deux derniers matchs pour espérer terminer à une place européenne. Alors que BFM a annoncé une réunion des supporters, le patron des South Winners tape du poing sur la table.
Après son match au Havre le week-end prochain, l'Olympique de Marseille recevra au Vélodrome le Stade Rennais pour le compte de la dernière journée de Ligue 1. Une rencontre qui aura une importance énorme, car depuis la défaite à Nantes, l'OM n'a plus le droit de perdre des points si l'équipe d'Habib Beye veut disputer une coupe européenne. Mais, selon BFM, les supporters marseillais se seraient réunis mardi pour préparer ce dernier match de la saison à domicile, et ce ne sera pas pour chanter la gloire de Mason Greenwood et ses coéquipiers. De quoi inquiéter les dirigeants de l'Olympique de Marseille, lesquels craignent que toute la colère contenue depuis des semaines explose le dimanche 17 mai prochain, alors que les enjeux sportifs seront énormes. Cependant, la tenue de cette fameuse réunion des Ultras est désormais sujette à caution.

Zeroual dément l'organisation d'une réunion

Rachid Zeroual, emblématique patron du puissant groupe des South Winners, a démenti avoir participé à une quelconque réunion organisée à Marseille pour préparer la réception du Stade Rennais au Vélodrome. « Une réunion ? Ha bon !? J’étais pas au courant d’une réunion de supporters ! Fake News !!! », a commenté Rachid Zeroual sur le réseau social X (anciennement Twitter). Ce commentaire du boss des South Winners, figure emblématique des tribunes marseillaises, ne laisse personne indifférent. Certains supporters lui reprochent d'avoir été trop gentil avec les dirigeants, le staff et les joueurs de l'Olympique de Marseille, tandis que d'autres lui demandent de mettre un énorme coup de pression sur Frank McCourt pour qu'il laisse rapidement sa place ou trouve un investisseur à même d'apporter de gros moyens pour relancer l'OM. Rachid Zeroual n'a pas répondu à ces demandes.
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c'etait de l'humour mec

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Toujours a ouvrir ton claque merde alors qu'on pense la même chose, c'est toi qui n'a pas compris c'est celui qui a pondu ce titre que j'honnis

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Du titre par Foot01 par excellence .. Pour être pigiste chez Foot01 il faut seulement 2 qualités : 1) Savoir rechercher des infos sur Internet 2) Savoir extrapoler les dires de quelqu'un L'orthographe et l'honnêteté sont fortement déconseillées.

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Allez les gars finissez le taf bordel, !!! Soyez à jamais les premiers à avoir deux étoiles ⭐️

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4
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5
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Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
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Paris
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343297162746-19
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Le Havre
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163237223272-40

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