OM : Hojbjerg insulté, coup de chaud à Marseille

Auteur d’une première saison convaincante à Marseille, Pierre-Emile Hojbjerg est plus en difficulté ces derniers mois. Au point de provoquer un fort agacement chez les supporters de l’OM.

Recruté par l’Olympique de Marseille l’été dernier pour 13,5 millions d’euros, Pierre-Emile Hojbjerg a réalisé une première saison très convaincante dans la cité phocéenne. Le capitaine de la sélection danoise, recrutée en provenance de Tottenham, a débarqué à Marseille avec son charisme et son énorme expérience. Un renfort de poids pour la direction olympienne, satisfaite de Pierre-Emile Hojbjerg en 2024-2025. Le début de la seconde saison à l’OM du joueur de 30 ans est plus difficile.

Son incapacité à se montrer décisif malgré des situations très favorables agace notamment les supporters olympiens. Une occasion de Pierre-Emile Hojbjerg face à l’Atalanta Bergame alors que le score était encore de 0-0 en Ligue des Champions cristallise notamment les critiques. Au point que cela commence à tourner à l’acharnement voire au harcèlement sur les réseaux sociaux.

« Des gens ont osé dire que c'était compliqué, c'est encore plus simple à cadrer que Germain contre Madrid », « Alors que contre nous avec Tottenham a la 95eme un missile petit filet aères un sprint de 80m », « C’était incroyable. Et l’autre qui ne cadre même pas alors qu’il nous envoyait des pralines quand il jouait Tottenham », « Même pas il cadre pu… même Rongier aurait fait mieux dans cette situation », « Hojbjerg quand il est devant le but il panique comme un gamin de 11ans dans un magasin de bonbons » ou encore « J’étais en face en virage, ce … sérieux c’est grave » peut-on lire sur X, où certains supporters de l’OM, visiblement un peu trop nerveux, n’hésitent pas à insulter le vice-capitaine olympien.

Hojbjerg chahuté par les fans de l'OM

Des critiques de plus en plus fortes et qui peuvent surprendre alors que Pierre-Emile Hojbjerg est un taulier de l’équipe et que ses performances étaient appréciées il n’y a pas si longtemps. Un déclassement dans le coeur des supporters que l’international danois espère vite stopper en retrouvant des couleurs et son meilleur niveau. Cela devient urgent car à Marseille, les supporters peuvent se montrer particulièrement impitoyables.