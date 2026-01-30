OM : Hojbjerg et De Zerbi, un clash menace Marseille

L’Olympique de Marseille perd le fil de sa saison. Quelques jours après l’élimination en Ligue des champions, les langues se délient. Certains cadres s’en prennent à Roberto de Zerbi. Notamment, Pierre-Emile Højbjerg et l'entraîneur italien qui ont eu une explication musclée.

L’Olympique de Marseille a vécu un scénario cruel ce mercredi en Ligue des champions. Un but du portier de Benfica Trubin à la 90+7 a scellé l’élimination des hommes de Roberto de Zerbi. Une élimination pour un petit but et la suite de la semaine au cœur de la cité phocéenne est extrêmement agitée. Roberto de Zerbi est en danger et aurait demandé à quitter le club selon Foot Mercato. Une information démentie par l’intéressé selon l’Equipe. Le flou habite désormais l’OM et au milieu de tout ça, l’effectif semble plus distancié de son entraîneur.

Pierre-Emile Højbjerg et De Zerbi, relation tendue

Dans l’émission du Winamax FC, Walid Acherchour a révélé que le capitaine de l’OM Pierre-Emile Højbjerg et Roberto de Zerbi ont eu une grosse explication dans le vestiaire après le match de l’Union Saint-Gilloise. « Højbjerg a très mal pris la lecture du match de Roberto De Zerbi à l'Union Saint-Gilloise et il a montré beaucoup de véhémence devant ses coéquipiers, en gros un bateau qui coulait à ce moment-là. Il y a eu une énorme explication dans le vestiaire entre les deux, ça a donné des petits remous. Je n'étais pas étonné de voir dans la presse qu'on parlait d'un transfert d’Højbjerg, » explique-t-il. Des petites tensions entre le Danois et son technicien italien.

L’élimination ne doit pas arranger les choses et Marseille doit garder la tête froide pour le déplacement au Paris FC ce week-end afin de ne pas perdre sa troisième place en Ligue 1 . Avec la réception de Rennes en Coupe de France mardi prochain, les prochains jours seront capitaux au sein de la cité phocéenne.