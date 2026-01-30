OM : De Zerbi refuse de démissionner

Un joueur qui aurait pu faire et du faire une plus grande carrière encore. Il aurait peut être du rester a Lyon, il était dans son élément.
Le tweet de golmon dans l’article 😂
c'est claire que pour une fois on avait pas l'impression d'entendre un mec qui se retenait de faire des wesh .. ca change
Le soucis de terminer hors du top8 ce n est pas les barrages mais les 1/8 ou la tu vas tomber sur un gros morceau, en l occurrence sans doute le Barça ou Chelsea ... Donc on aurait vraiment pu s eviter, d une, ces deux matchs supplémentaires, mais surtout cette difficulté en 1/8 en prenant une equipe plus abordable et en recevant de surcroît au match retour. Donc l equipe a certes des circonstances atténuantes mais ça n empêche pas d etre critique !!! Perso j aurais préféré perdre face au Barça et le Bayern et gagner tout le reste, que les frustrations face a Bilbao, Newcastle, et le Sporting, on serait ds le top8
Une génération aec la tête pleine cela changerait surtout au niveau des ITW ..., un peu comme au rugby ....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|19
|14
|1
|4
|33
|16
|17
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|19
|5
|5
|9
|24
|32
|-8
|20
|19
|4
|8
|7
|16
|24
|-8
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
