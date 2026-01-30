ICONSPORT_272416_0203
Roberto De Zerbi - Olympique de Marseille

OM : De Zerbi refuse de démissionner

OM30 janv. , 8:00
parClaude Dautel
0
Depuis mercredi soir, l'OM est sous tension, mais Roberto De Zerbi a clairement fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de démissionner. Pablo Longoria doit désormais trancher.
L'élimination dramatique de l'Olympique de Marseille en Ligue des champions a laissé sous le choc les supporters du club phocéen. Et jeudi, quand les premières informations sur le limogeage, ou la démission, de Roberto De Zerbi ont circulé, il n'y a pas eu réellement une énorme surprise. Conscients que la catastrophe vécue à Bruges ne pouvait pas être acceptée, les dirigeants marseillais, Pablo Longoria en tête, semblait vouloir faire sauter le fusible De Zerbi. Puis, c'est FootMercato qui a indiqué que c'est ce dernier qui avait proposé sa démission au patron de l'OM. Mais, l'entraîneur italien a révélé à L'Equipe qu'il n'avait jamais été question pour lui de quitter Marseille malgré l'énorme désillusion vécue en Belgique. Roberto De Zerbi démentant sa démission, on se demande ce que va être la suite du feuilleton.

De Zerbi viré en fin de saison ?

Tandis que les joueurs de l'Olympique de Marseille préparent en région parisienne le match de ce week-end face au Paris FC, l'agitation est toujours aussi grande dans les coulisses. Et le démenti envoyé par Roberto de Zerbi au quotidien sportif ne va calmer que provisoirement les choses. Car L'Equipe confirme que Manchester United a un oeil très attentif sur la situation de l'entraîneur italien de l'OM. Même si les débuts de Michael Carrick sur le banc des Red Devils sont réussis, le board du club anglais pense toujours à Roberto De Zerbi. Et les dirigeants mancuniens sont prêts à attendre la fin de l'actuelle saison pour lui faire une offre.
Un autre avis est également attendu dans ce dossier, c'est celui de Frank McCourt. Car on imagine bien que le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille, qui a encore signé un énorme chèque cette saison à Pablo Longoria pour faire son mercato, va demander des comptes à son président. Il est bien évident qu'un faux pas contre le Paris FC, samedi à Jean-Bouin, pourrait faire exploser la cocotte-minute qu'est devenu l'OM depuis mercredi soir.
0
Derniers commentaires

OL : Transfert de Paqueta, Lyon touchera zéro euro

Un joueur qui aurait pu faire et du faire une plus grande carrière encore. Il aurait peut être du rester a Lyon, il était dans son élément.

Clash Dembélé-PSG, Liverpool n'attend que ça

Le tweet de golmon dans l’article 😂

OL : Rémi Himbert gagne son premier contrat pro !

c'est claire que pour une fois on avait pas l'impression d'entendre un mec qui se retenait de faire des wesh .. ca change

PSG : Jérome Rothen n'ose plus attaquer Paris

Le soucis de terminer hors du top8 ce n est pas les barrages mais les 1/8 ou la tu vas tomber sur un gros morceau, en l occurrence sans doute le Barça ou Chelsea ... Donc on aurait vraiment pu s eviter, d une, ces deux matchs supplémentaires, mais surtout cette difficulté en 1/8 en prenant une equipe plus abordable et en recevant de surcroît au match retour. Donc l equipe a certes des circonstances atténuantes mais ça n empêche pas d etre critique !!! Perso j aurais préféré perdre face au Barça et le Bayern et gagner tout le reste, que les frustrations face a Bilbao, Newcastle, et le Sporting, on serait ds le top8

OL : Rémi Himbert gagne son premier contrat pro !

Une génération aec la tête pleine cela changerait surtout au niveau des ITW ..., un peu comme au rugby ....

