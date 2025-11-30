ICONSPORT_267501_0456
Angel Gomes

OM : Hamed Traoré et lui, les pires recrues du mercato

OM30 nov. , 20:30
parHadrien Rivayrand
2
Ce samedi soir en Ligue 1, l'OM n'a pu faire mieux que match nul face à Toulouse au Stade Vélodrome. La prestation d'Angel Gomes a pas mal tendu dans la cité phocéenne.
L'OM a raté l'occasion de passer devant le PSG ce samedi soir suite à son match nul en Ligue 1 face à Toulouse. Pourtant, les hommes de Roberto De Zerbi étaient tout proches de prendre les trois points. Mais une faute d'inattention se sera payée cash en fin de match. Lors de la réception du Téfécé, Angel Gomes était titularisé au poste de numéro 10. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Anglais de l'OM n'a pas convaincu du tout. L'ancien du LOSC n'aura touché que 28 ballons pour un faible 0,02 xA. Il aura notamment reflété les problèmes marseillais en première période. 

Angel Gomes n'échappe pas aux critiques 

Sur les réseaux sociaux, les internautes proches de l'Olympique de Marseille n'ont en tout cas manqué de tacler Angel Gomes, pas au niveau selon eux. On pouvait notamment voir comme commentaires via X :
« 3 passes vers l’avant ? Alors que l’OM avait largement la possession. Ce que montre Angel Gomes depuis le début de saison, c’est au mieux très moyen et souvent vraiment mauvais. Aucun impact dans le jeu, il n’apporte rien » ; « Bilan de l’OM. Une équipe qui s'auto-sabote encore, des joueurs pas au niveau (Balerdi, Angel Gomes, CJ, O riley) et un coach qui n’apprend pas de ses erreurs » ; « Angel Gomes recommençait à livrer des prestations intéressantes, mais est retombé sur ses travers hier. » ; « Angel Gomes est un flop monumental tout comme Vermeeren, tout aussi inutile, et O’Riley dont l’entrée a une nouvelle fois été désastreuse » ou encore « Angel Gomes = Lucas Silva, comme je le pensais depuis le début de saison… »

Lire aussi

L'OM a « torturé » Chancel MbembaL'OM a « torturé » Chancel Mbemba
Angel Gomes est donc de plus en plus critiqué à Marseille et il devra profiter de la sortie sur la pelouse de Lille, son ancien club, la semaine prochaine, pour faire taire ses détracteurs. Dans le cas contraire, il pourrait commencer à perdre de sérieux points aux yeux de son entraineur, Roberto De Zerbi.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_278621_0056
Serie A

Serie A : Naples bat la Roma et met le Milan AC en tête

ICONSPORT_278624_0021
Liga

Liga : Le Real laisse la première place au Barça

ICONSPORT_278616_0134
OL

Satriano va mettre Endrick sur le banc, l'OL se marre

ICONSPORT_278616_0097
Ligue 1

Doublé de Satriano, l’OL roule sur Nantes

Fil Info

23:03
Serie A : Naples bat la Roma et met le Milan AC en tête
23:01
Liga : Le Real laisse la première place au Barça
23:00
Satriano va mettre Endrick sur le banc, l'OL se marre
22:45
Doublé de Satriano, l’OL roule sur Nantes
22:45
L1 : Programme et résultats de la 14e journée
22:20
« J’en était malade », Thauvin explique sa nuit horrible
22:00
« Je suis fatigué », Rosenior craque à Strasbourg
21:41
OL-Nantes : Bien sûr que Lopes fait le match de sa vie
21:20
Nice annonce son prochain grand objectif

Derniers commentaires

Satriano va mettre Endrick sur le banc, l'OL se marre

D abord il faudrait que la DNCG valide le transfert , le mercato c'est pas encore

Doublé de Satriano, l’OL roule sur Nantes

Le classement n'est jamais bon sur Foot01. Rennes et l'OL ont la même différence de but (+6), mais Rennes a l'avantage des buts marqués : +24 contre +21 pour l'OL. Donc Rennes est 5ème et l'OL 6ème. Toulouse a une meilleure diff de buts (+1) que Nice (-7), donc Toulouse est 9ème et Nice 10ème. Nantes a une meilleure diff de buts (-10) que Metz (-17), donc Nantes est 16ème et Metz 17ème.

Satriano va mettre Endrick sur le banc, l'OL se marre

il lui fallait peut être une concurrence et de toute façon Endrick ne va pas faire 90 mn tous les 3 jours

Satriano va mettre Endrick sur le banc, l'OL se marre

En plus endrick il a pas encore signé son prêt , le mercato c'est pas encore

Satriano va mettre Endrick sur le banc, l'OL se marre

Pourquoi tu crois que endrick c'est un mbappé ou haaland ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241466224186
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Nice
17145271926-7
10
Toulouse
171445520191
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Metz
11143291431-17
17
Nantes
11142571222-10
18
Auxerre
914239820-12

Loading