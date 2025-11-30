OM : Hamed Traoré et lui, les pires recrues du mercato

Ce samedi soir en Ligue 1, l'OM n'a pu faire mieux que match nul face à Toulouse au Stade Vélodrome. La prestation d'Angel Gomes a pas mal tendu dans la cité phocéenne.

L' OM a raté l'occasion de passer devant le PSG ce samedi soir suite à son match nul en Ligue 1 face à Toulouse. Pourtant, les hommes de Roberto De Zerbi étaient tout proches de prendre les trois points. Mais une faute d'inattention se sera payée cash en fin de match. Lors de la réception du Téfécé, Angel Gomes était titularisé au poste de numéro 10. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Anglais de l'OM n'a pas convaincu du tout. L'ancien du LOSC n'aura touché que 28 ballons pour un faible 0,02 xA. Il aura notamment reflété les problèmes marseillais en première période.

Angel Gomes n'échappe pas aux critiques

Sur les réseaux sociaux, les internautes proches de l'Olympique de Marseille n'ont en tout cas manqué de tacler Angel Gomes, pas au niveau selon eux. On pouvait notamment voir comme commentaires via X :

« 3 passes vers l’avant ? Alors que l’OM avait largement la possession. Ce que montre Angel Gomes depuis le début de saison, c’est au mieux très moyen et souvent vraiment mauvais. Aucun impact dans le jeu, il n’apporte rien » ; « Bilan de l’OM. Une équipe qui s'auto-sabote encore, des joueurs pas au niveau (Balerdi, Angel Gomes, CJ, O riley) et un coach qui n’apprend pas de ses erreurs » ; « Angel Gomes recommençait à livrer des prestations intéressantes, mais est retombé sur ses travers hier. » ; « Angel Gomes est un flop monumental tout comme Vermeeren, tout aussi inutile, et O’Riley dont l’entrée a une nouvelle fois été désastreuse » ou encore « Angel Gomes = Lucas Silva, comme je le pensais depuis le début de saison… ».

Angel Gomes est donc de plus en plus critiqué à Marseille et il devra profiter de la sortie sur la pelouse de Lille, son ancien club, la semaine prochaine, pour faire taire ses détracteurs. Dans le cas contraire, il pourrait commencer à perdre de sérieux points aux yeux de son entraineur, Roberto De Zerbi.