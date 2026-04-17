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OM : Habib Beye fixe un objectif fou à Marseille

OM17 avr. , 21:00
parCorentin Facy
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Quatrième de Ligue 1 à l'aube du sprint final, l’OM vise toujours la troisième place directement qualificative pour la Ligue des Champions. Pour cela, Habib Beye considère qu'il faudra gagner les cinq derniers matchs.
Troisième de Ligue 1 il n’y a pas si longtemps, l’Olympique de Marseille court désormais après Lille et espère rafler sur le gong le troisième strapontin directement qualificatif pour la Ligue des Champions aux Dogues. La bataille s’annonce rude car derrière le PSG et Lens, cinq équipes se tiennent en seulement quatre points de Lille à Monaco en passant par l’OM, l’OL et le Stade Rennais. A la veille d’un déplacement périlleux sur la pelouse du FC Lorient, l’entraîneur marseillais Habib Beye a fait savoir qu’il croyait toujours son équipe capable d’arracher la troisième place.
En revanche, l’ex-entraîneur de Rennes le concède, cela se jouera sur la régularité et la sérénité des différentes équipes. Deux qualités qui ont cruellement manqué à l’OM tout au long de la saison. « C'est l'équipe qui sera la plus sereine jusqu'au bout pour aborder ce sprint final qui à mon avis sera (troisième) à l’arrivée. Quand vous avez des résultats positifs, il ne faut pas basculer dans l'euphorie, et lorsque vous avez une contre-performance, il ne faut pas non plus basculer dans la panique » a d’abord avoué l’entraîneur marseillais avant de poursuivre.

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« Je considère que c'est un long marathon, qui se finira le 16 mai. Et pour qu'on soit dans cette capacité à être 3e, il faudra qu'on soit capables de gagner nos cinq matchs. Sachant qu'il y a des confrontations directes, il y a un Monaco-Lille, et pour nous le match contre Rennes, mais aujourd'hui il faut qu'on se concentre sur Lorient » estime Habib Beye, qui fixe donc à l’OM l’objectif de gagner ses cinq derniers matchs.
Avec 15 points en plus pour clôturer leur saison, les Marseillais ne seront certainement pas loin de la troisième place, se rapprochant ainsi d’une deuxième qualification directe de suite en Ligue des Champions. Reste à voir si Mason Greenwood et ses coéquipiers seront capables de relever ce challenge de taille imposé par l’entraîneur marseillais.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
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282977153456-22
16
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242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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