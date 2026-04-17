OM : Habib Beye n'a pas peur des supporters

L'OM se déplace à Lorient ce samedi, mais ensuite le club phocéen disputera deux de ses quatre derniers matchs de la saison au Vélodrome, et notamment le dernier contre le Stade Rennais. Pour Habib Beye, il ne fait aucun doute que les supporters seront à bloc, quelle que soit la situation.

Après sa semaine passée en Espagne, l'Olympique de Marseille va retrouver la fraîcheur bretonne, puisque c'est au Moustoir que Geronimo Rulli et ses coéquipiers vont tenter de s'imposer samedi (17h sur Beinsports). Pour le club phocéen, il n'y a quasiment plus aucun droit à l'erreur car Lille, Lyon, Monaco et Rennes sont revenus au galop et font planer la menace d'une saison sans qualification pour la prochaine Ligue des champions. Au moment où cela doit être l'union sacrée du côté de l'OM, Habib Beye sait que les supporters marseillais ont les nerfs à vif, mais le successeur de Roberto De Zerbi est également convaincu que le Vélodrome sera tout de même à bloc derrière ses joueurs lors des deux derniers matchs à domicile.

La Vélodrome en feu, Beye n'a aucun doute

En conférence de presse avant le match à Lorient, Habib Beye a fait passer un message très positif aux fans marseillais, même si la victoire contre Metz, le week-end dernier n'a pas rassuré grand monde. « Lors du match contre Metz, ils ont été derrière nous pendant 95 minutes, ils ont poussé, il y a de magnifiques tifos, il y a eu ce soutien dont on a besoin pour bien finir notre championnat. Ils sont conscients que c'est important pour nous d'aller chercher cette troisième place en Ligue des champions. Je pense qu'il y a une union sacrée autour de cette équipe sans forcément qu'il y ait un soutien indéfectible tout le temps, a reconnu Habib Beye, qui veut toutefois positiver concernant le soutien populaire, y compris à l'extérieur.

Ce que nous avons vécu contre Metz nous amène à penser que si cette équipe donne ce qu'elle doit donner, si elle montre de l'envie, de l'ambition dans ses matchs, ils seront avec nous. Encore une fois ils ont été là pour nous contre Monaco, il y a eu de la déception mais ils ont été présents pour nous et ils seront encore là demain pour nous. Il faudra qu'on soit capable de leur donner ce qu'ils veulent voir, c'est-à-dire une équipe conquérante, qui gagne des matchs. Je suis sûr que ce soutien va continuer à grandir d'ici la fin de saison, et si on est dans les objectifs, vous verrez qu'on vivra une fin de saison de grande qualité avec eux. »