OM : Habib Beye en grand danger dimanche soir

Le scénario catastrophe est redouté à l'OM ce dimanche soir lors de la réception de Nice. En cas de défaite, le podium s'éloignerait et ce serait quasiment fini de l'aventure d'Habib Beye à Marseille.

Le torchon brule à l’Olympique de Marseille à quatre matchs de la fin de la saison. Le club phocéen craint de laisser passer une place pour la prochaine Ligue des Champions qui lui semblait promise. La défaite à Lorient, et surtout l’apathie des joueurs d’Habib Beye, démontrent un mal profond. Dans les coulisses de la Commanderie, ce problème est confirmé et l’entraineur franco-sénégalais commence déjà à rencontrer les mêmes problèmes qu’à Rennes, où le vestiaire ne le suivait plus.

Le vestiaire est en train de lâcher Habib Beye

« Un coach n’existe que par ses joueurs. Si le joueur se dit que ce sera mieux sans lui, il fera moins d’efforts. À Lorient, c’était criant. Ils n’avaient pas la hargne pour le suivre. Les joueurs entendent ce qu’il raconte en conf’, le fait qu’il parle surtout de lui, et a tendance à taper sur eux, entre les lignes », balance ainsi l’entourage d’un des joueurs de l’OM dans La Provence. Ce sont surtout les remplaçants qui estiment avoir perdu des chances d’avoir des minutes et qui seraient donc déçus par l’arrivée d’Habib Beye.

Un passage à Marseille qui pourrait donc être de courte durée. Plusieurs comptes proches du club laissent ainsi entendre qu’une défaite dans le derby face à Nice scellerait l’avenir de l’ancien capitaine de l’OM. En cas de revers face aux Aiglons, qui jouent leur maintien au Vélodrome, ce ne serait pas forcément un limogeage immédiat, mais le signe que l’aventure s’arrêtera au soir de la 34e journée. Il faut dire que le nouveau président Stéphane Richard va forcément nommer des nouveaux hommes aux postes importants, et si le maintien d’Habib Beye pouvait être à l’étude il y a quelques semaines, voir l’OM manquer le podium lui indiquerait quasiment la sortie après moins d’une demi-saison à Marseille.