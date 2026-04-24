OM : Habib Beye en grand danger dimanche soir

Dit celui qui vénère le PSG et Nasser. ^^
Qui ça ?! C’est les supporters qui vendent l’ol?
Analyse fausse OM Monaco et Lille éliminé plus tôt en CDF et CE que OL et Strasbourg
Je vois que tu ne sais pas lire. Tu devrais faire la différence entre un investisseur venant d'un pays et un pays lui-même. Mais bon... ta bêtise ne me surprend plus. PS : Ne confond pas le Qatar avec l'Arabie Saoudite. ^^
Ou comment déstabiliser un club, en racontant des fake news🤦 c'est ce genre de guignols, détestables, qui polluent la ligue 1.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|66
|29
|21
|3
|5
|65
|25
|40
|62
|29
|20
|2
|7
|57
|29
|28
|54
|30
|16
|6
|8
|49
|34
|15
|54
|30
|16
|6
|8
|45
|30
|15
|53
|30
|15
|8
|7
|52
|41
|11
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|50
|30
|15
|5
|10
|52
|45
|7
|43
|29
|12
|7
|10
|46
|37
|9
|41
|30
|10
|11
|9
|40
|44
|-4
|38
|30
|9
|11
|10
|40
|46
|-6
|37
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|37
|29
|10
|7
|12
|38
|44
|-6
|34
|30
|9
|7
|14
|26
|40
|-14
|30
|30
|6
|12
|12
|25
|38
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|25
|30
|5
|10
|15
|25
|39
|-14
|20
|30
|4
|8
|18
|25
|49
|-24
|15
|30
|3
|6
|21
|27
|66
|-39
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🚨🚨Il se murmure du côté de la commanderie ces dernières heures , que tout autre résultat qu'une victoire dimanche soir face a Nice serait fatal pour Habib Beye.Des leaders ne comprennent pas le message du coach depuis son arrivée.Heures cruciales!!! #TeamOM