OM : Guendouzi bientôt de retour à Marseille ?

Après deux saisons très solides à la Lazio, Matteo Guendouzi est dans le dur. Le milieu français pense à quitter le club romain. Plusieurs formations anglaises sont citées pour l'accueillir ainsi que l'OM, un club cher à son cœur.

La relation entre l' OM et la Serie A est devenue très forte depuis l'arrivée de Pablo Longoria au sein du club phocéen. Les Marseillais ont souvent recruté en Italie avec ce président mais ils ont aussi filé des joueurs aux clubs locaux. C'est le cas de Luis Henrique l'été dernier, au grand dam de l'Inter Milan . Deux années avant, Matteo Guendouzi avait devancé le Brésilien avec plus de réussite. Le milieu français a rejoint la Lazio, devenant vite un cadre du club romain. Mais, l'état de grâce n'a pas duré pour lui.

Guendouzi de retour à l'OM ?

Très performant pendant de nombreux mois, l'ancien olympien est en grande difficulté depuis le début d'année 2025. Cela coïncide avec la chute de la Lazio au classement en fin de saison dernière et sa mauvaise entame cette année (9e de Serie A actuellement). Guendouzi est contesté en interne mais aussi par la presse transalpine. De quoi le pousser à s'en aller selon le quotidien Il Messaggero. Sunderland, Aston Villa et Newcastle sont annoncés sur les rangs et quid de l'OM ?

Pour le site Footmarseillais, un retour du milieu de terrain sur la Canebière n'est pas exclu. Il base sa théorie sur l'amour porté par Matteo Guendouzi à l'OM depuis son précédent passage (2021-2023). Vendu en urgence pour équilibrer les comptes après une élimination contre le Panathinaïkos en tour préliminaire de la Ligue des champions, le joueur avouait n'avoir pas fini son aventure marseillaise.

« Tout le monde connaît l’attache que j’ai pour l’OM, ses supporters, la ville...J’ai eu un réel coup de foudre pour ce club. Donc forcément, c’est quelque chose qui pourra se passer dans le futur, on verra », avait-il indiqué dans une interview à Canal+. Seul hic, le prix demandé par la Lazio pour Guendouzi : 30 millions d'euros. A voir si Longoria voudra lâcher une telle somme pour compléter un secteur orphelin d'Adrien Rabiot après son départ surprise l'été dernier.