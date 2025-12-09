OM : Greenwood victime d’une injustice

L'OM joue très gros ce mardi soir contre l'Union Saint-Gilloise. Il faudra pour cela que Mason Greenwood porte son équipe, et sauve un Roberto De Zerbi qui n'est pourtant pas tendre avec lui.

Passé au travers de son match à Lille, l’OM a entendu parler du pays de la part de Roberto De Zerbi. L’entraineur italien n’a épargné personne et n’a trouvé aucun motif de satisfaction. Ni en défense, ni au poste de gardien de but où Geronimo Rulli a souvent été le plus régulier cette saison. Pas dans le Nord le week-end dernier. Et devant, la timidité de Pierre-Emerick Aubameyang, le match à l’envers de Paixao, n’ont pas aidé Roberto De Zerbi à trouver quelque chose de positif.

Greenwood fait tout le boulot à l'OM

Même Mason Greenwood en a pris pour son grade alors que l’ailier olympien est l’un des rares à pouvoir faire des différences et à jouer juste. « Certes il y a eu ce tir de Greenwood, mais ce n'est pas suffisant pour un joueur de ce niveau. Il aurait dû faire mieux », a lancé le coach de l’OM, qui fait référence à la grosse occasion manquée par l’ancien de Manchester United, qui se l’était procurée tout seul de bout en bout.

Roberto De Zerbi doit beaucoup à ce gars. Je pense que sans Greenwood, RDZ ne serait déjà plus à l’OM depuis un moment », « Greenwood encore nommé joueur du mois alors que De Zerbi le bride tellement », « il n’y a que Greenwood qui peut sauver De Zerbi », « Greenwood obligé de faire tout seul les actions sur 80 mètres », ont constaté des supporters marseillais qui estiment que le technicien transalpins ferait mieux de remercier Mason Greenwood plutôt que de le reprendre de volée. Une attaque qui a eu le don de faire réagir les supporters marseillais, à l’heure où l’Anglais est encore une fois nommé pour être parmi les meilleurs joueurs de Ligue 1 pour le mois de novembre. «, ont constaté des supporters marseillais qui estiment que le technicien transalpins ferait mieux de remercier Mason Greenwood plutôt que de le reprendre de volée.