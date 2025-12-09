ICONSPORT_278492_0221

OM : Greenwood victime d'une injustice

09 déc.
Guillaume Conte
1
L'OM joue très gros ce mardi soir contre l'Union Saint-Gilloise. Il faudra pour cela que Mason Greenwood porte son équipe, et sauve un Roberto De Zerbi qui n'est pourtant pas tendre avec lui.
Passé au travers de son match à Lille, l’OM a entendu parler du pays de la part de Roberto De Zerbi. L’entraineur italien n’a épargné personne et n’a trouvé aucun motif de satisfaction. Ni en défense, ni au poste de gardien de but où Geronimo Rulli a souvent été le plus régulier cette saison. Pas dans le Nord le week-end dernier. Et devant, la timidité de Pierre-Emerick Aubameyang, le match à l’envers de Paixao, n’ont pas aidé Roberto De Zerbi à trouver quelque chose de positif.

Greenwood fait tout le boulot à l'OM

Même Mason Greenwood en a pris pour son grade alors que l’ailier olympien est l’un des rares à pouvoir faire des différences et à jouer juste. « Certes il y a eu ce tir de Greenwood, mais ce n'est pas suffisant pour un joueur de ce niveau. Il aurait dû faire mieux », a lancé le coach de l’OM, qui fait référence à la grosse occasion manquée par l’ancien de Manchester United, qui se l’était procurée tout seul de bout en bout. 
Une attaque qui a eu le don de faire réagir les supporters marseillais, à l’heure où l’Anglais est encore une fois nommé pour être parmi les meilleurs joueurs de Ligue 1 pour le mois de novembre. « Roberto De Zerbi doit beaucoup à ce gars. Je pense que sans Greenwood, RDZ ne serait déjà plus à l’OM depuis un moment », « Greenwood encore nommé joueur du mois alors que De Zerbi le bride tellement », « il n’y a que Greenwood qui peut sauver De Zerbi », « Greenwood obligé de faire tout seul les actions sur 80 mètres », ont constaté des supporters marseillais qui estiment que le technicien transalpins ferait mieux de remercier Mason Greenwood plutôt que de le reprendre de volée. 
M. Greenwood

M. Greenwood

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

Champions League

Matchs5
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs14
Buts10
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Derniers commentaires

OL : Govou a une terrible nouvelle pour Lyon

On ne sait plus. Petite équipe mais cinquième, petits joueurs mais de bons éléments. Une équipe solidaire, très volontaire qui donne tout sur le terrain mais qui ne sait pas se défonser contre une équipe de bas de tableau (Lorient) alors que tous les concurents ou presque ont perdu. Bref , du blanc , du gris du noir, beaucoup d'espoir et beaucoup de trouille. Allez les gones

Le Qatar rachète un troisième club européen

Demeuré, le PSG utilise t’il les meme méthodes que ton escroc d’ex dirigeant ? On a acheté des joueurs via Braga? Ca nous sert juste à relancer des joueurs ou lancer des jeunes déjà présents dans notre club, pas a magouiller des comptes et faire du trade à la Madoff. Pas possible d’être aussi con je suis persuadé que t’es un faux compte d’un gestionnaire du site pour lancer des coms d’abruti pour faire générer du flux et des commentaires.

OL : Govou a une terrible nouvelle pour Lyon

C’est pas pour rien qu’il a signé au LoL le Fonfon…😬🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Le Qatar rachète un troisième club européen

Là... Personne ne va hurler sur la multipropriété du Qatar. C'était tellement mieux de s'en prendre à Textor. Les faux culs sont de sortie !

OL : Govou a une terrible nouvelle pour Lyon

5è … mais à 2 points du 8è … 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

