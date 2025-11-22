ICONSPORT_277701_0102

OM : Greenwood agressé, l'Angleterre retourne sa veste

OM22 nov. , 20:30
parCorentin Facy
2
Persona non grata en Angleterre depuis son histoire de violence conjugale, Mason Greenwood a toutefois reçu un étonnant soutien Outre-Manche après la victoire de l’OM sur la pelouse de Nice vendredi (1-5).
Ce n’est un secret pour personne, Mason Greenwood n’est plus le bienvenu en Angleterre. Depuis que des faits de violences extra-conjugales ont été révélé il y a plus de deux ans maintenant, la nouvelle star de l’Olympique de Marseille a été chassé de Manchester United et de l’Angleterre. La sélection des Trois Lions n’a d’ailleurs jamais rappelé Mason Greenwood, malgré son excellent niveau avec l’OM depuis un an et demi. Chez les observateurs et les supporters, on ne regrette pas non plus un joueur totalement effacé des mémoires… ou presque. Car contre toute attente, Mason Greenwood bénéficie d’une certaine bienveillance en Angleterre après la victoire olympienne à Nice, match durant lequel l’ailier de 24 ans a claqué un doublé.
Dans un édito consacré à la victoire de l’OM, le Daily Mail ne manque pas de souligner la performance XXL de Mason Greenwood. Le tabloïd britannique relève aussi qu’après son premier but, le joueur marseillais a été la cible des supporters niçois. Des jets de projectile ont eu lieu et Emerson a même reçu un briquet, une réponse du kop azuréen au tirage de langue chambreur de Greenwood.
« Plusieurs supporters niçois ont jeté des objets en direction de l'ancien joueur de Man United, ce qui a conduit l'arbitre Jeremy Pignard à interrompre temporairement la rencontre » souligne le Daily Mail. En commentaires sous l’article du tabloïd anglais, les internautes britanniques sont -contre toute attente- plein de bienveillance et de positivé à l’égard du numéro 10 de l’Olympique de Marseille.
« Un autre exemple de l'expertise de United sur le marché des transferts, avec McTominay et bien d’autres », « Il faut absolument l'intégrer rapidement à l’équipe d’Angleterre », « J’aime ce que font les Français. Si vous êtes bons, ils vous recrutent », « Greenwood est meilleur que toute la ligne d’attaque de Manchester United », « Amorin et United ont tellement besoin de lui » ou encore « Je comprends parfaitement pourquoi c'est impossible, mais c'est quand même frustrant que Greenwood ne soit jamais sélectionné en équipe d’Angleterre », peut-on lire de la part des internautes anglais, lesquels sont désormais une majorité à se montrer frustrés de ne pas revoir Mason Greenwood avec le maillot de l’équipe nationale.
Un scénario qui reste malgré tout possible puisque le joueur de l’OM, qui a obtenu la sélection jamaïcaine, n’a pas encore honoré de cap avec les Reggae Boyz. Sans doute car il rêve secrètement d’un improbable mais tant espéré retour avec l’Angleterre, où il compte une sélection en match amical.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_276170_0693
PSG

PSG : L'entourage de Chevalier passe aux aveux

ICONSPORT_275962_0104
OL

Le Manuel Neuer lyonnais prend un coup de pression

ICONSPORT_277894_0066
ASSE

ASSE : Horneland enrage, il massacre ses joueurs

ICONSPORT_186591_0143 (1)
TV

TV : Ligue 1 et C1, 100% du foot sur Canal+ pour 650 millions ?

Fil Info

10:30
PSG : L'entourage de Chevalier passe aux aveux
10:00
Le Manuel Neuer lyonnais prend un coup de pression
9:30
ASSE : Horneland enrage, il massacre ses joueurs
9:00
TV : Ligue 1 et C1, 100% du foot sur Canal+ pour 650 millions ?
8:40
OM : Robinio Vaz vendu une fortune par Marseille ?
8:20
Le Real s’acharne et offre 150 millions d’euros au PSG
8:00
OL : Ligue 2 et dépôt de bilan, révélations glaçantes à Lyon
23:30
Vinicius choque Madrid après ses menaces de départ
23:10
PSG : Chevalier lance sa saison avec une masterclass

Derniers commentaires

« La polygamie est interdite » : Lens provoque Strasbourg

Lens déteste la polygamie de Strasbourg soit . Mais est ce que les lensois connaissent les propriétaires de leur club . Trois personnages , donc c'est un ménage à 3 ,une personne de plus pour faire une polygamie . Ils sont mignons nos ch'tis

TV : Ligue 1 et C1, 100% du foot sur Canal+ pour 650 millions ?

Surtout innover un peu permettre a ceux qui n'ont pas trop les moyens de voir leur équipe Abonnement foot à 5 euros et les matchs à la carte à 1 euros celui qui veut voir son club le peut. Perso je regarde tous les matchs de mon club plus 3 ou 4 matchs par semaine (ligue 1 et coupe d'Europe) ça fait environ 15 matchs par mois Donc 20 euros pour moi

Carine Galli, un gros malaise sur RMC

Pauvre petite écervelée. Alors si tu crois ce que tu écris ,rembourse tes heures supplémentaires que tu as perçu au delà des 35 h à ton employeur. Déjà pour le foot tu étais limite ,mais dans les problèmes de société tu es ignares. Ceccaldi a bien fait de partir loin vu tes manques de réflexion et surtout tes incompétences flagrantes de la vie .

Le groupe décimé de l'OL contre Auxerre

Mais vous avez tollisso . Il s'est entraîné toute la semaine à tomber par terre au moindre contact ( version contre Brest ) . Avec un tel énergumène en fin de carrière , blessé la plupart du temps, vous n'irez pas loin . Même s'il marque encore quelques buts. Il est le résumé de la HONTE du football

Le Real s’acharne et offre 150 millions d’euros au PSG

Il peut doubler la mise et khaleifi n'acceptera pas . Le président du Real s'est brûlé les ailes économiquement au Qatar (en tant qu'entrepreneur de société de bâtiment à cause de l'affaire Mbappé) et au niveau du PSG aucune transaction n'est possible avec un tel lâche

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
Strasbourg
221371524177
5
Rennes
211356223185
6
LOSC Lille
201262423158
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14133551320-7
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading