OM : Greenwood agressé, l'Angleterre retourne sa veste

Persona non grata en Angleterre depuis son histoire de violence conjugale, Mason Greenwood a toutefois reçu un étonnant soutien Outre-Manche après la victoire de l’OM sur la pelouse de Nice vendredi (1-5).

Ce n’est un secret pour personne, Mason Greenwood n’est plus le bienvenu en Angleterre. Depuis que des faits de violences extra-conjugales ont été révélé il y a plus de deux ans maintenant, la nouvelle star de l’Olympique de Marseille a été chassé de Manchester United et de l’Angleterre. La sélection des Trois Lions n’a d’ailleurs jamais rappelé Mason Greenwood, malgré son excellent niveau avec l’OM depuis un an et demi. Chez les observateurs et les supporters, on ne regrette pas non plus un joueur totalement effacé des mémoires… ou presque. Car contre toute attente, Mason Greenwood bénéficie d’une certaine bienveillance en Angleterre après la victoire olympienne à Nice, match durant lequel l’ailier de 24 ans a claqué un doublé

Dans un édito consacré à la victoire de l’OM, le Daily Mail ne manque pas de souligner la performance XXL de Mason Greenwood. Le tabloïd britannique relève aussi qu’après son premier but, le joueur marseillais a été la cible des supporters niçois. Des jets de projectile ont eu lieu et Emerson a même reçu un briquet, une réponse du kop azuréen au tirage de langue chambreur de Greenwood.

« Plusieurs supporters niçois ont jeté des objets en direction de l'ancien joueur de Man United, ce qui a conduit l'arbitre Jeremy Pignard à interrompre temporairement la rencontre » souligne le Daily Mail. En commentaires sous l’article du tabloïd anglais, les internautes britanniques sont -contre toute attente- plein de bienveillance et de positivé à l’égard du numéro 10 de l’Olympique de Marseille.

« Un autre exemple de l'expertise de United sur le marché des transferts, avec McTominay et bien d’autres », « Il faut absolument l'intégrer rapidement à l’équipe d’Angleterre », « J’aime ce que font les Français. Si vous êtes bons, ils vous recrutent », « Greenwood est meilleur que toute la ligne d’attaque de Manchester United », « Amorin et United ont tellement besoin de lui » ou encore « Je comprends parfaitement pourquoi c'est impossible, mais c'est quand même frustrant que Greenwood ne soit jamais sélectionné en équipe d’Angleterre », peut-on lire de la part des internautes anglais, lesquels sont désormais une majorité à se montrer frustrés de ne pas revoir Mason Greenwood avec le maillot de l’équipe nationale.

Un scénario qui reste malgré tout possible puisque le joueur de l’OM, qui a obtenu la sélection jamaïcaine, n’a pas encore honoré de cap avec les Reggae Boyz. Sans doute car il rêve secrètement d’un improbable mais tant espéré retour avec l’Angleterre, où il compte une sélection en match amical.