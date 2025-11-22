L'OM et l'Atlético de Madrid négocient un transfert ahurissant

Meilleur buteur de Ligue 1 et auteur d’une performance XXL contre Nice vendredi, Mason Greenwood est plus convoité que jamais. En Espagne, l’intérêt de l’Atlético de Madrid pour la star de l’OM est de nouveau évoqué.

Transféré en provenance de Manchester United pour 30 millions d’euros il y a un an et demi, Mason Greenwood s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du championnat . Co-meilleur buteur de Ligue 1 à l’issue de la saison 2024-2025, l’attaquant de l’OM est reparti sur les mêmes bases. Il compte déjà 11 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues en 2025-2026 et sort d’un match référence contre l’OGC Nice ce vendredi avec un nouveau doublé.

Une performance qui en fait un joueur courtisé comme jamais selon la presse espagnole, qui évoque de nouveau l’intérêt de l’Atlético de Madrid pour l’ancien prodige de Manchester United. Le site Fichajes explique que les Colchoneros font de Mason Greenwood leur priorité afin de renforcer leur attaque l’été prochain. Le natif de Bradford est sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2029, ce qui place Pablo Longoria et Medhi Benatia en position de force dans les négociations.

L’état-major olympien souhaite en profiter et a fixé le prix de son ailier droit de 24 ans à 80 millions d’euros selon le média. Une somme colossale qui a nettement refroidi l’Atlético, très intéressé par Mason Greenwood mais qui ne semble pas prêt pour le moment à signer un si gros chèque. Le média spécialisé affirme que les discussions se poursuivent tout de même entre l’Olympique de Marseille et l’Atlético de Madrid « dans un contexte de prudence de part et d’autre ».

Le club phocéen n’a aucunement l’intention de faire le moindre cadeau à l’équipe de Diego Simeone et souhaite tirer profit au maximum de la vente de sa star, tout en sachant que près de 50% de la somme du futur transfert ira directement dans les caisses de Manchester United. Chez les supporters olympiens, on espère en tout cas que Mason Greenwood continuera sur cette lancée. Et on rêve, aussi, de voir l’Anglais rester une troisième année de suite à Marseille. Un scénario qui semble toutefois difficile à envisager si le joueur d’1m81 poursuit sur cette dynamique.