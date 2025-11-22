ICONSPORT_277701_0095

L'OM et l'Atlético de Madrid négocient un transfert ahurissant

OM22 nov. , 17:30
parCorentin Facy
7
Meilleur buteur de Ligue 1 et auteur d’une performance XXL contre Nice vendredi, Mason Greenwood est plus convoité que jamais. En Espagne, l’intérêt de l’Atlético de Madrid pour la star de l’OM est de nouveau évoqué.
Transféré en provenance de Manchester United pour 30 millions d’euros il y a un an et demi, Mason Greenwood s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du championnat. Co-meilleur buteur de Ligue 1 à l’issue de la saison 2024-2025, l’attaquant de l’OM est reparti sur les mêmes bases. Il compte déjà 11 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues en 2025-2026 et sort d’un match référence contre l’OGC Nice ce vendredi avec un nouveau doublé.
Une performance qui en fait un joueur courtisé comme jamais selon la presse espagnole, qui évoque de nouveau l’intérêt de l’Atlético de Madrid pour l’ancien prodige de Manchester United. Le site Fichajes explique que les Colchoneros font de Mason Greenwood leur priorité afin de renforcer leur attaque l’été prochain. Le natif de Bradford est sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2029, ce qui place Pablo Longoria et Medhi Benatia en position de force dans les négociations.
L’état-major olympien souhaite en profiter et a fixé le prix de son ailier droit de 24 ans à 80 millions d’euros selon le média. Une somme colossale qui a nettement refroidi l’Atlético, très intéressé par Mason Greenwood mais qui ne semble pas prêt pour le moment à signer un si gros chèque. Le média spécialisé affirme que les discussions se poursuivent tout de même entre l’Olympique de Marseille et l’Atlético de Madrid « dans un contexte de prudence de part et d’autre ».

Lire aussi

OM : Mason Greenwood prépare un coup énormeOM : Mason Greenwood prépare un coup énorme
Le club phocéen n’a aucunement l’intention de faire le moindre cadeau à l’équipe de Diego Simeone et souhaite tirer profit au maximum de la vente de sa star, tout en sachant que près de 50% de la somme du futur transfert ira directement dans les caisses de Manchester United. Chez les supporters olympiens, on espère en tout cas que Mason Greenwood continuera sur cette lancée. Et on rêve, aussi, de voir l’Anglais rester une troisième année de suite à Marseille. Un scénario qui semble toutefois difficile à envisager si le joueur d’1m81 poursuit sur cette dynamique.
7
Articles Recommandés
ICONSPORT_276170_0693
PSG

PSG : L'entourage de Chevalier passe aux aveux

ICONSPORT_275962_0104
OL

Le Manuel Neuer lyonnais prend un coup de pression

ICONSPORT_277894_0066
ASSE

ASSE : Horneland enrage, il massacre ses joueurs

ICONSPORT_186591_0143 (1)
TV

TV : Ligue 1 et C1, 100% du foot sur Canal+ pour 650 millions ?

Fil Info

10:30
PSG : L'entourage de Chevalier passe aux aveux
10:00
Le Manuel Neuer lyonnais prend un coup de pression
9:30
ASSE : Horneland enrage, il massacre ses joueurs
9:00
TV : Ligue 1 et C1, 100% du foot sur Canal+ pour 650 millions ?
8:40
OM : Robinio Vaz vendu une fortune par Marseille ?
8:20
Le Real s’acharne et offre 150 millions d’euros au PSG
8:00
OL : Ligue 2 et dépôt de bilan, révélations glaçantes à Lyon
23:30
Vinicius choque Madrid après ses menaces de départ
23:10
PSG : Chevalier lance sa saison avec une masterclass

Derniers commentaires

« La polygamie est interdite » : Lens provoque Strasbourg

Lens déteste la polygamie de Strasbourg soit . Mais est ce que les lensois connaissent les propriétaires de leur club . Trois personnages , donc c'est un ménage à 3 ,une personne de plus pour faire une polygamie . Ils sont mignons nos ch'tis

TV : Ligue 1 et C1, 100% du foot sur Canal+ pour 650 millions ?

Surtout innover un peu permettre a ceux qui n'ont pas trop les moyens de voir leur équipe Abonnement foot à 5 euros et les matchs à la carte à 1 euros celui qui veut voir son club le peut. Perso je regarde tous les matchs de mon club plus 3 ou 4 matchs par semaine (ligue 1 et coupe d'Europe) ça fait environ 15 matchs par mois Donc 20 euros pour moi

Carine Galli, un gros malaise sur RMC

Pauvre petite écervelée. Alors si tu crois ce que tu écris ,rembourse tes heures supplémentaires que tu as perçu au delà des 35 h à ton employeur. Déjà pour le foot tu étais limite ,mais dans les problèmes de société tu es ignares. Ceccaldi a bien fait de partir loin vu tes manques de réflexion et surtout tes incompétences flagrantes de la vie .

Le groupe décimé de l'OL contre Auxerre

Mais vous avez tollisso . Il s'est entraîné toute la semaine à tomber par terre au moindre contact ( version contre Brest ) . Avec un tel énergumène en fin de carrière , blessé la plupart du temps, vous n'irez pas loin . Même s'il marque encore quelques buts. Il est le résumé de la HONTE du football

Le Real s’acharne et offre 150 millions d’euros au PSG

Il peut doubler la mise et khaleifi n'acceptera pas . Le président du Real s'est brûlé les ailes économiquement au Qatar (en tant qu'entrepreneur de société de bâtiment à cause de l'affaire Mbappé) et au niveau du PSG aucune transaction n'est possible avec un tel lâche

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
Strasbourg
221371524177
5
Rennes
211356223185
6
LOSC Lille
201262423158
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14133551320-7
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading