OM : Greenwood invendable en Premier League, voilà pourquoi

bein en l'occurrence si ca peut exister ... akouokou chez vous? il a pas ete invendable? Pour Vinicius j'ai expliqué pourquoi plus haut.. salaire de fou, prolongé y a 2 mois, et prestation cata pas du tout en adéquation avec son salaire et sa durée de contrat donc oui très difficile a vendre dans ces conditions non?? mais bon toi tu veux juste me contredire, en plus je n'ai jamais dit que c'etait impossible, j'ai dit en l'état, came semble trs compliqué
Ah la la, le petit kenny qui pique sa crise. Et comme toujours une pensée grossière accompagnée par un langage grossier. Tout est grossier chez toi. C'est pour ça que tu es aussi con. La plus grande gueule sur ce forum c'est toi kenny le beauf. La plus grosse tchoin sur ce forum c'est toi qui mens, transforme, déforme, retourne sa veste, grossi tout pour satisfaire ton clubisme de cour de récréation. Avec les petites images qui vont bien avec. Et pourtant jamais à parler sur les articles de ton club. Simplement parce que ce n'est pas le foot qui t'intéresse, c'est de pouvoir haïr, ressortir et étaler toute la pourriture que tu as à l'intérieur de toi. Tu es un âne. Et tu l'illustres à chacun de tes passages. Aucun analyse, aucune idée, juste de la merde. Tout pue chez toi.
La dernière fois qu’ils sont venus au Parc , ils ont été les plus agressifs… La dernière fois qu’ils sont venus contre le Pfessée , ils ont mis le bordel… Vala quoi… 😞😞🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Dommage il est parfait au bayern . Bon apres si c est tes infos donc c est bidon ^^
non mais moi je connais le foot et JAMAIS au grand JAMAIS le bayren de Munich n'a fait partir un titulaire indiscutable au mercato d'hiver
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
Loading
“The Villa boys are on a bender, Mason Greenwood’s a sex offender” Well done to the Aston Villa fans👏👏👏