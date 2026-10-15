OM : Greenwood invendable en Premier League, voilà pourquoi

OM : Greenwood invendable en Premier League, voilà pourquoi

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parGuillaume Conte
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L'accueil houleux reçu par Mason Greenwood ce mercredi soir à Aston Villa démontre à quel point l'ailier anglais vendu par l'OM cet été à Fenerbahçe ne pouvait pas signer en Premier League.
Homme fort de l’OM pendant ses deux ans au club, Mason Greenwood semblait destiné à rejoindre un grand club européen. Mais avec son passif, certains clubs ont clairement reculé au moment de conclure son transfert. L’AS Roma et l’Atlético de Madrid étaient chauds pour le faire signer, mais c’est Fenerbahçe qui a finalement fait venir l’attaquant anglais, dans le cadre d’un transfert de 39 millions d’euros, dont l’OM n’a touché que 23 millions d’euros au final. Une grosse déception sur le plan comptable, mais qui s’explique aussi par son passé sulfureux en Angleterre, qui l’empêche totalement de signer pour une richissime formation de Premier League.

Greenwood insulté et hué à Birmingham

Pour la première fois depuis son départ de Manchester United, Mason Greenwood était de retour sur une pelouse anglaise, ce mercredi en Ligue des Champions. Avec Fenerbahçe, il a non seulement pris le bouillon sur le plan sportif, avec une défaite 6-0 même s’il a été le meilleur joueur de son équipe, mais il a aussi vécu un enfer avec le public de Birmingham. Sifflé ou hué à chaque touche de balle, il s’est pris des chants moqueurs et insultants et son nom était même cité dans les célébrations par les supporters, pour le traiter de tous les noms. « Les Villa Boys font la fête, Mason Greenwood est un délinquant sexuel », ont notamment entonné les fans d’Aston Villa, pour qui il ne faut pas grand chose pour transformer des insultes en chansons.
De quoi confirmer qu’un transfert en Premier League n’aurait pas été envisageable, même si cela aurait rapporté gros à l’OM sur le plan financier. Mason Greenwood ne repassera probablement jamais par la Premier League, et le voir porter le maillot des Three Lions semble également impossible à imaginer.
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Derniers commentaires

Olise au PSG, le Qatar a lancé les négociations

bein en l'occurrence si ca peut exister ... akouokou chez vous? il a pas ete invendable? Pour Vinicius j'ai expliqué pourquoi plus haut.. salaire de fou, prolongé y a 2 mois, et prestation cata pas du tout en adéquation avec son salaire et sa durée de contrat donc oui très difficile a vendre dans ces conditions non?? mais bon toi tu veux juste me contredire, en plus je n'ai jamais dit que c'etait impossible, j'ai dit en l'état, came semble trs compliqué

Un Ballon d’Or confirme, l’OM tient une pépite XXL

Ah la la, le petit kenny qui pique sa crise. Et comme toujours une pensée grossière accompagnée par un langage grossier. Tout est grossier chez toi. C'est pour ça que tu es aussi con. La plus grande gueule sur ce forum c'est toi kenny le beauf. La plus grosse tchoin sur ce forum c'est toi qui mens, transforme, déforme, retourne sa veste, grossi tout pour satisfaire ton clubisme de cour de récréation. Avec les petites images qui vont bien avec. Et pourtant jamais à parler sur les articles de ton club. Simplement parce que ce n'est pas le foot qui t'intéresse, c'est de pouvoir haïr, ressortir et étaler toute la pourriture que tu as à l'intérieur de toi. Tu es un âne. Et tu l'illustres à chacun de tes passages. Aucun analyse, aucune idée, juste de la merde. Tout pue chez toi.

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La dernière fois qu’ils sont venus au Parc , ils ont été les plus agressifs… La dernière fois qu’ils sont venus contre le Pfessée , ils ont mis le bordel… Vala quoi… 😞😞🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Olise au PSG, le Qatar a lancé les négociations

Dommage il est parfait au bayern . Bon apres si c est tes infos donc c est bidon ^^

Olise au PSG, le Qatar a lancé les négociations

non mais moi je connais le foot et JAMAIS au grand JAMAIS le bayren de Munich n'a fait partir un titulaire indiscutable au mercato d'hiver

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