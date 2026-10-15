OM : Greenwood invendable en Premier League, voilà pourquoi

L'accueil houleux reçu par Mason Greenwood ce mercredi soir à Aston Villa démontre à quel point l'ailier anglais vendu par l'OM cet été à Fenerbahçe ne pouvait pas signer en Premier League.

Homme fort de l’OM pendant ses deux ans au club, Mason Greenwood semblait destiné à rejoindre un grand club européen. Mais avec son passif, certains clubs ont clairement reculé au moment de conclure son transfert. L’AS Roma et l’Atlético de Madrid étaient chauds pour le faire signer, mais c’est Fenerbahçe qui a finalement fait venir l’attaquant anglais, dans le cadre d’un transfert de 39 millions d’euros, dont l’OM n’a touché que 23 millions d’euros au final. Une grosse déception sur le plan comptable, mais qui s’explique aussi par son passé sulfureux en Angleterre, qui l’empêche totalement de signer pour une richissime formation de Premier League.

Greenwood insulté et hué à Birmingham

Pour la première fois depuis son départ de Manchester United, Mason Greenwood était de retour sur une pelouse anglaise, ce mercredi en Ligue des Champions. Avec Fenerbahçe, il a non seulement pris le bouillon sur le plan sportif, avec une défaite 6-0 même s’il a été le meilleur joueur de son équipe, mais il a aussi vécu un enfer avec le public de Birmingham. Sifflé ou hué à chaque touche de balle, il s’est pris des chants moqueurs et insultants et son nom était même cité dans les célébrations par les supporters, pour le traiter de tous les noms. « Les Villa Boys font la fête, Mason Greenwood est un délinquant sexuel », ont notamment entonné les fans d’Aston Villa, pour qui il ne faut pas grand chose pour transformer des insultes en chansons.

De quoi confirmer qu’un transfert en Premier League n’aurait pas été envisageable, même si cela aurait rapporté gros à l’OM sur le plan financier. Mason Greenwood ne repassera probablement jamais par la Premier League, et le voir porter le maillot des Three Lions semble également impossible à imaginer.