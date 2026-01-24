OM : Greenwood écarté, De Zerbi fait une folie !

Meilleur joueur et meilleur buteur de l’OM cette saison, Mason Greenwood pourrait débuter sur le banc à la surprise générale contre Lens ce samedi. Un choix fort de la part de Roberto De Zerbi.

Brillant mais irrégulier la saison dernière, Mason Greenwood a gommé ses défauts pour devenir une référence absolue à l’Olympique de Marseille en 2025-2026. Avec 17 buts et 3 passes décisives depuis le début de la saison, l’attaquant anglais est jusqu’ici irréprochable, d’autant que son irrégularité a disparu tout comme sa tendance parfois à jouer un peu trop la tête baissée. Il n’y a rien à reprocher à l’ancien joueur de Manchester United, d’autant que ce dernier répond présent dans les grands rendez-vous.

Mercredi soir face à Liverpool, il a été l’un des seuls joueurs de l’OM au niveau. Les supporters olympiens attendent donc Mason Greenwood au tournant ce samedi dans le choc de la 19e journée de Ligue 1 face au RC Lens . Mais contre toute attente, le natif de Bradford pourrait débuter… sur le banc ! C’est la grande surprise de Roberto De Zerbi selon L’Equipe, le meilleur buteur marseillais a de fortes chances d’être remplaçant.

En effet, lors du dernier entraînement de veille de match, le coach de l’Olympique de Marseille a effectué une mise en place tactique dans laquelle Mason Greenwood figurait aux côtés des remplaçants. Un choix qui s’explique sans doute par une volonté de faire souffler le numéro 10 de l’OM, joueur le plus utilisé toutes compétitions confondues cette saison et qui n’a été mis au repos qu’à l’occasion des déplacements à Strasbourg et à Auxerre les 26 septembre et 1er novembre derniers.

Simple coup de poker ou réelle volonté de laisser son meilleur joueur souffler avant un match décisif de Ligue des Champions contre Bruges la semaine prochaine ? Le choix définitif de Roberto De Zerbi samedi soir pour le choc face à Lens sera en tout cas surveillé. Si Mason Greenwood venait à démarrer sur le banc, c’est la recrue Ethan Nwaneri, Marseillais depuis seulement quelques heures après l’officialisation de son prêt en provenance d’Arsenal, qui pourrait démarrer dans ce rôle hybride de meneur de jeu excentré à droite.

Nwaneri et Timber déjà titulaires ?

L’autre recrue du mercato d’hiver, Quinten Timber, a lui aussi de grandes chances de démarrer au milieu de terrain dans un onze de départ où un autre cadre devrait manquer. Il s’agit de Benjamin Pavard, mais lui davantage pour des raisons techniques après son match totalement raté face à Liverpool en Ligue des Champions. Il pourrait être remplacé par Nayef Aguerd, de retour après sa finale de CAN perdue contre le Sénégal la semaine passée.