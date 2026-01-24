ICONSPORT_282264_0329

OM : Greenwood écarté, De Zerbi fait une folie !

OM24 janv. , 8:00
parCorentin Facy
3
Meilleur joueur et meilleur buteur de l’OM cette saison, Mason Greenwood pourrait débuter sur le banc à la surprise générale contre Lens ce samedi. Un choix fort de la part de Roberto De Zerbi.
Brillant mais irrégulier la saison dernière, Mason Greenwood a gommé ses défauts pour devenir une référence absolue à l’Olympique de Marseille en 2025-2026. Avec 17 buts et 3 passes décisives depuis le début de la saison, l’attaquant anglais est jusqu’ici irréprochable, d’autant que son irrégularité a disparu tout comme sa tendance parfois à jouer un peu trop la tête baissée. Il n’y a rien à reprocher à l’ancien joueur de Manchester United, d’autant que ce dernier répond présent dans les grands rendez-vous.
Mercredi soir face à Liverpool, il a été l’un des seuls joueurs de l’OM au niveau. Les supporters olympiens attendent donc Mason Greenwood au tournant ce samedi dans le choc de la 19e journée de Ligue 1 face au RC Lens. Mais contre toute attente, le natif de Bradford pourrait débuter… sur le banc ! C’est la grande surprise de Roberto De Zerbi selon L’Equipe, le meilleur buteur marseillais a de fortes chances d’être remplaçant.
En effet, lors du dernier entraînement de veille de match, le coach de l’Olympique de Marseille a effectué une mise en place tactique dans laquelle Mason Greenwood figurait aux côtés des remplaçants. Un choix qui s’explique sans doute par une volonté de faire souffler le numéro 10 de l’OM, joueur le plus utilisé toutes compétitions confondues cette saison et qui n’a été mis au repos qu’à l’occasion des déplacements à Strasbourg et à Auxerre les 26 septembre et 1er novembre derniers.
Simple coup de poker ou réelle volonté de laisser son meilleur joueur souffler avant un match décisif de Ligue des Champions contre Bruges la semaine prochaine ? Le choix définitif de Roberto De Zerbi samedi soir pour le choc face à Lens sera en tout cas surveillé. Si Mason Greenwood venait à démarrer sur le banc, c’est la recrue Ethan Nwaneri, Marseillais depuis seulement quelques heures après l’officialisation de son prêt en provenance d’Arsenal, qui pourrait démarrer dans ce rôle hybride de meneur de jeu excentré à droite.

Nwaneri et Timber déjà titulaires ?

L’autre recrue du mercato d’hiver, Quinten Timber, a lui aussi de grandes chances de démarrer au milieu de terrain dans un onze de départ où un autre cadre devrait manquer. Il s’agit de Benjamin Pavard, mais lui davantage pour des raisons techniques après son match totalement raté face à Liverpool en Ligue des Champions. Il pourrait être remplacé par Nayef Aguerd, de retour après sa finale de CAN perdue contre le Sénégal la semaine passée.
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_279860_0239
Rennes

Rennes met 25 ME pour le successeur de Jacquet

ICONSPORT_282766_0194
CAN 2025

Le Sénégal exclu du Mondial 2026, la pression monte

ICONSPORT_282770_0076
OL

OL : Endrick cartonne, une offre à 65 ME tombe

ICONSPORT_240156_0089
PSG

Le PSG tremble, la signature de Dro Fernandez menacée

Fil Info

24 janv. , 9:20
Rennes met 25 ME pour le successeur de Jacquet
24 janv. , 9:00
Le Sénégal exclu du Mondial 2026, la pression monte
24 janv. , 8:40
OL : Endrick cartonne, une offre à 65 ME tombe
24 janv. , 8:20
Le PSG tremble, la signature de Dro Fernandez menacée
24 janv. , 7:30
TV : OM - Lens, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
23 janv. , 23:00
OM-Lens : Les supporters du PSG ont choisi leur camp
23 janv. , 22:40
PSG : Ramos furieux de sortir, il est maudit
23 janv. , 22:20
Fofana fait ses valises, la bonne nouvelle pour Rennes

Derniers commentaires

OM-Lens : Les supporters du PSG ont choisi leur camp

"Ce n'est pas le FC procuration mais allez Lens". Trop marrant la logique. ^^

OM : Greenwood écarté, De Zerbi fait une folie !

Lui si il ne veut pas se faire virer c’est pas possible autrement 🤔

Le Sénégal puni contre la France, la FIFA et la CAF s'unissent

Normal

PSG : Barcola marque enfin, ils ne lui pardonnent pas

Ils ne savent pas faire autrement mais sur ce coup là, il y a beaucoup de vrai dans la critique … 😤🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

OM : Greenwood écarté, De Zerbi fait une folie !

Mon Dieu, il change encore l'équipe en retirant le meilleur joueur, j'espère pour lui que ça va marcher ou alors il va entendre tout Marseille ce soir, demain et après demain.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43181413321319
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121833121940-21

Loading