ICONSPORT_282991_0065

Greenwood vendu pour 48 ME, l’OM impuissant !

OM23 janv. , 12:20
parGuillaume Conte
1
Manchester United a toutes les cartes en mains concernant l'avenir de Mason Greenwood. Et l'idée de son retour en Premier League est désormais de moins en moins impossible. Cela ne ferait pas les affaires de l'OM.
La nouvelle saison convaincante de Mason Greenwood avec l'OM créé un tel engouement, que même les clubs anglais considèrent son éventuel retour. Pourtant, dans le Royaume-Uni, son nom est quasiment impossible à prononcer sans provoquer une vague d’indignation, les images et le message audio laissé par sa copine, depuis dès lors devenue sa femme, après avoir été violentée par le joueur, ont choqué tout un pays. Mais avec le temps et les performances majeures de l’ailier anglais, Manchester United commence à sérieusement étudier la possibilité d’un retour de son ancien prodige.

Manchester United a une arme secrète pour Greenwood

Les Red Devils possèdent déjà 40 % des futurs revenus de l’OM sur un prochain transfert de Mason Greenwood, et ce dès le premier centime. Mais Sky Sports lance un pavé dans la mare en dévoilant que Manchester United possède une clause pour racheter son ancien joueur à l’OM. Cette clause de « buy back » souvent utilisée par le Real Madrid, se monte à 48 millions d’euros, dont l’intégralité reviendrait bien sûr à Marseille. Une somme que Pablo Longoria n’est pas certain de toucher dans le cadre d’un transfert, même à 70 millions d’euros.
Manchester United réfléchit donc à la possibilité d’activer cette clause, soit pour intégrer l’ailier à son effectif la saison prochaine, soit pour le vendre ensuite directement pour la somme de 100 ME à l’Atlético de Madrid, qui est le club européen le plus chaud sur le dossier. Comme annoncé ce jeudi, cela discute beaucoup dans les coulisses d’Old Trafford sur la politique à suivre concernant ce retour qui ferait énormément parler. Mais le football étant ce qu’il est, avec le temps passé et les performances de l’Anglais, de nombreux dirigeants se disent que, malgré un accueil glacial au départ, le joueur qui fait actuellement le bonheur de l’OM finirait par faire parler son talent et pourrait aussi montrer qu’il a désormais changé. Dans sa vie de joueur comme d’homme.

Lire aussi

Double sanction pour les supporters de l’OMDouble sanction pour les supporters de l’OM
TV : OM - Lens, sur quelle chaîne et à quelle heure ?TV : OM - Lens, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_282905_0040
PSG

Le Real Madrid offre 100 ME au PSG pour Pacho

ICONSPORT_283063_0041
OL

OL : Le meilleur club français en Coupe d'Europe, c'est Lyon !

ICONSPORT_282991_0455
OM

« Pour De Zerbi, c’est vrai », Manchester United attaque l’OM

Fil Info

23 janv. , 12:00
Le Real Madrid offre 100 ME au PSG pour Pacho
23 janv. , 11:40
OL : Le meilleur club français en Coupe d'Europe, c'est Lyon !
23 janv. , 11:20
« Pour De Zerbi, c’est vrai », Manchester United attaque l’OM
23 janv. , 11:11
Officiel : Quinten Timber signe à l’OM
23 janv. , 11:00
CAN 2025 : Le Maroc fait la paix avec le Sénégal
23 janv. , 10:30
Botafogo et l'OL unis contre Textor
23 janv. , 10:00
Un énorme clash PSG-Dembélé, l'Allemagne l’annonce
23 janv. , 9:40
Emerson blessé, l’OM poussé vers Sessegnon

Derniers commentaires

« Pour De Zerbi, c’est vrai », Manchester United attaque l’OM

C'est faux, il l'a dit lui même

Greenwood vendu pour 48 ME, l’OM impuissant !

Vous avez fini vos conneries y'a aucune clause

Le Real Madrid offre 100 ME au PSG pour Pacho

MDR "une offre déraisonnable ferait réfléchir Nasser" 100 M c'est un pourboire pour Pacho. Même le double on réfléchit pas pour refuser. C'est fini le temps ou Papi Perez pouvait faire ce qu'il veut.

OL : Cette recrue s'enfonce à chaque match

Si si tu tacle pas pareil, tu mets pas le même investissement, et puis y en a qui sont plus ou moins a l'aise sur synthétique de part leur formation. Certain on fait beaucoup de synthetique dans leur jeunesse, ca leur donne un avantage. Je ne jugerai Karabec que sur un vrai terrain.

OL : Le meilleur club français en Coupe d'Europe, c'est Lyon !

Ne pas y croire serait une connerie.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading