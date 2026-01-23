Greenwood vendu pour 48 ME, l’OM impuissant !

Manchester United a toutes les cartes en mains concernant l'avenir de Mason Greenwood. Et l'idée de son retour en Premier League est désormais de moins en moins impossible. Cela ne ferait pas les affaires de l'OM.

La nouvelle saison convaincante de Mason Greenwood avec l'OM créé un tel engouement, que même les clubs anglais considèrent son éventuel retour. Pourtant, dans le Royaume-Uni, son nom est quasiment impossible à prononcer sans provoquer une vague d’indignation, les images et le message audio laissé par sa copine, depuis dès lors devenue sa femme, après avoir été violentée par le joueur, ont choqué tout un pays. Mais avec le temps et les performances majeures de l’ailier anglais, Manchester United commence à sérieusement étudier la possibilité d’un retour de son ancien prodige.

Manchester United a une arme secrète pour Greenwood

Les Red Devils possèdent déjà 40 % des futurs revenus de l’OM sur un prochain transfert de Mason Greenwood, et ce dès le premier centime. Mais Sky Sports lance un pavé dans la mare en dévoilant que Manchester United possède une clause pour racheter son ancien joueur à l’OM. Cette clause de « buy back » souvent utilisée par le Real Madrid, se monte à 48 millions d’euros, dont l’intégralité reviendrait bien sûr à Marseille. Une somme que Pablo Longoria n’est pas certain de toucher dans le cadre d’un transfert, même à 70 millions d’euros.

Manchester United réfléchit donc à la possibilité d’activer cette clause, soit pour intégrer l’ailier à son effectif la saison prochaine, soit pour le vendre ensuite directement pour la somme de 100 ME à l’Atlético de Madrid, qui est le club européen le plus chaud sur le dossier. Comme annoncé ce jeudi, cela discute beaucoup dans les coulisses d’Old Trafford sur la politique à suivre concernant ce retour qui ferait énormément parler. Mais le football étant ce qu’il est, avec le temps passé et les performances de l’Anglais, de nombreux dirigeants se disent que, malgré un accueil glacial au départ, le joueur qui fait actuellement le bonheur de l’OM finirait par faire parler son talent et pourrait aussi montrer qu’il a désormais changé. Dans sa vie de joueur comme d’homme.