ICONSPORT_361265_0083

OM : Greenwood donne enfin sa version des faits

OM08 mars , 15:30
parNathan Hanini
5
L’Olympique de Marseille a obtenu sa revanche face à Toulouse en Ligue 1 ce samedi. Éliminés de la Coupe de France par ce même TFC plus tôt dans la semaine, l’OM s’est imposé grâce à un but de Mason Greenwood, qui a ensuite pris la parole.
Semaine une nouvelle fois en demi-teinte pour l’Olympique de Marseille. Le club de la cité phocéenne s’est imposé du côté du Stadium ce samedi face à Toulouse (1-0) dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Une revanche pour la formation d’Habib Beye quelques jours après l’élimination en Coupe de France aux tirs au but. Lors de cette séance, l’attitude de Mason Greenwood a questionné les suiveurs du club olympien. L’Anglais s’est isolé après avoir transformé le premier tir au but en ne rejoignant pas ses coéquipiers dans le rond central. Seul loin de ses partenaires, l'ancien de Manchester United semblait détaché du groupe.

Greenwood est simplement superstitieux

Au micro de Ligue 1+, le buteur du qui a permis à l'OM de s'imposer à Toulouse a voulu éteindre la polémique. « Pour vous dire la vérité, j’étais très stressé lors de la séance de tirs au but. J’étais de mon côté, la dernière fois, on a perdu quand j’étais sur le terrain, donc c’était une forme de superstition », explique-t-il. Polémique refermée pour l’ailier de l’OM qui s’est par la suite exprimé sur le choix de son entraîneur de le faire sortir. « Je respecte le coach et ses décisions. Il doit les prendre et franchement, il n’y a pas de souci avec moi, » conclut-il en étant satisfait de la victoire au Stadium. Habib Beye a justifié son choix par le carton jaune reçu par le joueur anglais plus tôt dans la rencontre. L'entraîneur marseillais ne voulait pas finir à dix face à un Toulouse dominant en fin de rencontre.

Lire aussi

OM : Pavard, l'option d'achat finalement levée ?OM : Pavard, l'option d'achat finalement levée ?
5
Articles Recommandés
ICONSPORT_361004_0079
OM

20 ME pour lui, l'OM abandonne direct

ICONSPORT_361341_0132
Ligue 1

L1 : Lens lamine Metz et revient à 1 point du PSG

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 25e journée

ICONSPORT_276320_0002
Ligue 1

Nice - Rennes : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)

Fil Info

08 mars , 17:00
20 ME pour lui, l'OM abandonne direct
08 mars , 16:56
L1 : Lens lamine Metz et revient à 1 point du PSG
08 mars , 16:56
L1 : Programme TV et résultats de la 25e journée
08 mars , 16:33
Nice - Rennes : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)
08 mars , 16:30
OL : Ce buteur à 5 ME va signer
08 mars , 16:00
Le point lunaire sur la situation au FC Nantes
08 mars , 15:00
OL : Un trophée mondial pour Michele Kang ?
08 mars , 14:30
PSG : Le mercato a tué Paris, Chelsea rigole déjà

Derniers commentaires

Le PSG a déjà trouvé le remplaçant de Dro Fernandez

Totalement d accord

L1 : Lens lamine Metz et revient à 1 point du PSG

Sage meilleur entraîneur de L1

Le PSG craint une bagarre générale contre Chelsea

Quand a ton équipe je n ai même pas envie de savoir ce qu elle a fait en LDC . tellement elle a été ridicule . je ne parle même pas de la ligue 1 et de la coupe de France

OL : Un trophée mondial pour Michele Kang ?

🍌

Le PSG craint une bagarre générale contre Chelsea

Kl revanche vous avez gagné 1 finale contre tte attente car vous étiez pas favori et vous vous êtes crues plus ke vous l'étiez é Chelsea vous a remis à votre place c tt é cette prouve la strict vérité de votre vrai niveau car vous avez eu la mansuétude de l'arbitrage contre Monaco aller kom retour

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
45241437392613
5
Monaco
4025124943376
6
LOSC Lille
4024124837316
7
Rennes
4024117638353
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading