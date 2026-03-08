OM : Greenwood donne enfin sa version des faits

L’Olympique de Marseille a obtenu sa revanche face à Toulouse en Ligue 1 ce samedi. Éliminés de la Coupe de France par ce même TFC plus tôt dans la semaine, l’OM s’est imposé grâce à un but de Mason Greenwood, qui a ensuite pris la parole.

Semaine une nouvelle fois en demi-teinte pour l’ Olympique de Marseille . Le club de la cité phocéenne s’est imposé du côté du Stadium ce samedi face à Toulouse (1-0) dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Une revanche pour la formation d’Habib Beye quelques jours après l’élimination en Coupe de France aux tirs au but. Lors de cette séance, l’attitude de Mason Greenwood a questionné les suiveurs du club olympien. L’Anglais s’est isolé après avoir transformé le premier tir au but en ne rejoignant pas ses coéquipiers dans le rond central. Seul loin de ses partenaires, l'ancien de Manchester United semblait détaché du groupe.

Greenwood est simplement superstitieux

Au micro de Ligue 1+, le buteur du qui a permis à l'OM de s'imposer à Toulouse a voulu éteindre la polémique. « Pour vous dire la vérité, j’étais très stressé lors de la séance de tirs au but. J’étais de mon côté, la dernière fois, on a perdu quand j’étais sur le terrain, donc c’était une forme de superstition », explique-t-il. Polémique refermée pour l’ailier de l’OM qui s’est par la suite exprimé sur le choix de son entraîneur de le faire sortir. « Je respecte le coach et ses décisions. Il doit les prendre et franchement, il n’y a pas de souci avec moi, » conclut-il en étant satisfait de la victoire au Stadium. Habib Beye a justifié son choix par le carton jaune reçu par le joueur anglais plus tôt dans la rencontre. L'entraîneur marseillais ne voulait pas finir à dix face à un Toulouse dominant en fin de rencontre.