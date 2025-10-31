ICONSPORT_272416_0206
OM : Greenwood au cœur d’un deal à 100 millions d'euros

Critiqué pour son inconstance avec l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood voit sa cote grimper sur le marché des transferts. Le club phocéen a de quoi envisager une belle vente l’été prochain. Une opération qui ferait également les affaires de Manchester United.
Il faut croire que le message de Roberto De Zerbi a du mal à passer. Depuis plusieurs mois, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille ne cesse d’en réclamer davantage à Mason Greenwood dans son implication. On sait que l’attaquant marseillais peut faire d’énormes différences avec sa percussion et sa qualité de frappe des deux pieds. Mais son inconstance et ses réticences dans le repli défensif l’empêchent de franchir un cap. Nouvelle illustration avec sa copie décevante rendue face à Angers (2-2) mercredi.
Ce genre de prestation n’a pourtant pas l’air d’affecter sa cote sur le marché des transferts. Le nom de Mason Greenwood alimente pas mal de rumeurs selon lesquelles le FC Barcelone, West Ham ou encore Tottenham aimeraient obtenir sa signature. Tout ce beau monde pourrait bien faire monter les enchères et permettre à la direction olympienne de négocier une belle opération financière. Ce scénario ferait également les affaires de Manchester United qui recevrait une part non négligeable.

MU a besoin de liquidités

Rappelons que le club formateur de Mason Greenwood avait conservé 50% de ses droits au moment de son transfert à l’Olympique de Marseille. Le géant de Premier League peut envisager une recette suffisante pour financer en partie une opération à l’étude. Depuis cet été, les Red Devils cherchent un milieu de terrain. Et c’est le nom de l’Anglais Elliott Anderson (22 ans) qui ressort en priorité selon le média TEAMtalk. On apprend pourtant que Nottingham Forest réclame plus de 100 millions d’euros pour son joueur. A ce prix, un petit coup de pouce du vice-champion de France serait le bienvenu pour Manchester United.
E. Anderson

E. Anderson

ScotlandÉcosse Âge 22 Milieu

Euro U21

Matchs6
Buts1
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

Matchs9
Buts0
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Comme Lorient vous a respecté je suppose ? 🤣

OM : Greenwood au cœur d’un deal à 100 millions d'euros

Ouais, je regardais aussi pour ça, c'est pas clairement énoncé mais "le club formateur de Mason Greenwood avait conservé 50% de ses droits au moment de son transfert à l’Olympique de Marseille." Le "au moment de son transfert" ouvre la porte a l'info

OM : Greenwood au cœur d’un deal à 100 millions d'euros

Vous n'allez jamais comprendre que l'om a désormais 60% de ses droits. Continuez a ecrire 50%

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Ce que DONNARUMA faisait de points en plus équivaut grosso modo à ce que CHEVALIER fait de points en moins,la différence est là.

L'arbitre d'AJA-OM désigné, les supporters en larmes

Drogué

