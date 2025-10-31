OM : Greenwood au cœur d’un deal à 100 millions d'euros

Critiqué pour son inconstance avec l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood voit sa cote grimper sur le marché des transferts. Le club phocéen a de quoi envisager une belle vente l’été prochain. Une opération qui ferait également les affaires de Manchester United.

Il faut croire que le message de Roberto De Zerbi a du mal à passer. Depuis plusieurs mois, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille ne cesse d’en réclamer davantage à Mason Greenwood dans son implication. On sait que l’attaquant marseillais peut faire d’énormes différences avec sa percussion et sa qualité de frappe des deux pieds. Mais son inconstance et ses réticences dans le repli défensif l’empêchent de franchir un cap. Nouvelle illustration avec sa copie décevante rendue face à Angers (2-2) mercredi.

Ce genre de prestation n’a pourtant pas l’air d’affecter sa cote sur le marché des transferts. Le nom de Mason Greenwood alimente pas mal de rumeurs selon lesquelles le FC Barcelone, West Ham ou encore Tottenham aimeraient obtenir sa signature. Tout ce beau monde pourrait bien faire monter les enchères et permettre à la direction olympienne de négocier une belle opération financière. Ce scénario ferait également les affaires de Manchester United qui recevrait une part non négligeable.

MU a besoin de liquidités

Rappelons que le club formateur de Mason Greenwood avait conservé 50% de ses droits au moment de son transfert à l’Olympique de Marseille. Le géant de Premier League peut envisager une recette suffisante pour financer en partie une opération à l’étude. Depuis cet été, les Red Devils cherchent un milieu de terrain. Et c’est le nom de l’Anglais Elliott Anderson (22 ans) qui ressort en priorité selon le média TEAMtalk. On apprend pourtant que Nottingham Forest réclame plus de 100 millions d’euros pour son joueur. A ce prix, un petit coup de pouce du vice-champion de France serait le bienvenu pour Manchester United.