Greenwood s'en va, l'OM sent le danger

Décisif depuis le début de saison avec l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood est courtisé par les cadors européens. The Sun a dévoilé la semaine passée que le FC Barcelone s’est placé pour observer l’ailier, une information confirmée en Espagne.

Depuis le début de saison, Mason Greenwood reste dans ses standards sur le terrain. L’attaquant anglais a déjà inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives en douze matchs toutes compétitions confondues. Des performances qui attirent les autres grands clubs européens. La semaine passée, la presse anglaise a dévoilé que le FC Barcelone avait envoyé des recruteurs observer le joueur de l’ Olympique de Marseille lors de son quadruplé face au Havre. Ce mercredi, le média espagnol Fichajes explique que le club catalan est énormément intéressé pour recruter le joueur de 24 ans et veut impérativement le faire venir l'été prochain. Mais le champion d’Espagne n’est pas seul selon la presse espagnole.

Le FC Barcelone en fait une priorité

Fichajes dévoile que Mason Greenwood est désormais l’un des joueurs les plus convoités. « Plusieurs clubs d'élite se sont positionnés, parmi lesquels l'Atlético de Madrid, Tottenham, l'Inter Milan, Al Hilal et le FC Barcelone, » écrit le média espagnol. Le FC Barcelone a fait du natif de Bradford une priorité numéro une. Le club catalan doit renouveler son secteur offensif en vue de la saison prochaine. Outre les pépins physiques de certains joueurs, le champion d’Espagne va perdre certains éléments offensifs l’été prochain. De son côté l’Olympique de Marseille n’a pas réagi aux rumeurs.

Pour rappel, le club de la cité phocéenne ne détient que 50% des droits économiques du transfert. Une information contestée par Fichajes qui explique que Marseille a racheté 10% de plus à Manchester United et possède dorénavant 60%. L’été 2026 sera donc une nouvelle fois agité dans le sud de la France. De son côté, le FC Barcelone devra trouver les leviers économiques pour rivaliser avec les autres cadors européens en s'offrant l'attaquant anglais. Mais Pablo Longoria ayant d'excellentes relations avec les dirigeant du Barça, tout semble possible.