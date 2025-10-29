ICONSPORT_274051_0148

Greenwood s'en va, l'OM sent le danger

OM29 oct. , 12:20
parNathan Hanini
Décisif depuis le début de saison avec l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood est courtisé par les cadors européens. The Sun a dévoilé la semaine passée que le FC Barcelone s’est placé pour observer l’ailier, une information confirmée en Espagne.
Depuis le début de saison, Mason Greenwood reste dans ses standards sur le terrain. L’attaquant anglais a déjà inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives en douze matchs toutes compétitions confondues. Des performances qui attirent les autres grands clubs européens. La semaine passée, la presse anglaise a dévoilé que le FC Barcelone avait envoyé des recruteurs observer le joueur de l’Olympique de Marseille lors de son quadruplé face au Havre. Ce mercredi, le média espagnol Fichajes explique que le club catalan est énormément intéressé pour recruter le joueur de 24 ans et veut impérativement le faire venir l'été prochain. Mais le champion d’Espagne n’est pas seul selon la presse espagnole.

Le FC Barcelone en fait une priorité

Fichajes dévoile que Mason Greenwood est désormais l’un des joueurs les plus convoités. « Plusieurs clubs d'élite se sont positionnés, parmi lesquels l'Atlético de Madrid, Tottenham, l'Inter Milan, Al Hilal et le FC Barcelone, » écrit le média espagnol. Le FC Barcelone a fait du natif de Bradford une priorité numéro une. Le club catalan doit renouveler son secteur offensif en vue de la saison prochaine. Outre les pépins physiques de certains joueurs, le champion d’Espagne va perdre certains éléments offensifs l’été prochain. De son côté l’Olympique de Marseille n’a pas réagi aux rumeurs.
Pour rappel, le club de la cité phocéenne ne détient que 50% des droits économiques du transfert. Une information contestée par Fichajes qui explique que Marseille a racheté 10% de plus à Manchester United et possède dorénavant 60%. L’été 2026 sera donc une nouvelle fois agité dans le sud de la France. De son côté, le FC Barcelone devra trouver les leviers économiques pour rivaliser avec les autres cadors européens en s'offrant l'attaquant anglais. Mais Pablo Longoria ayant d'excellentes relations avec les dirigeant du Barça, tout semble possible.
M. Greenwood

M. Greenwood

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

Coupe de France

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs3
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs9
Buts7
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

OL : Michele Kang jure de ne pas mentir à la DNCG

il parle entre autre de: Societe OL Bresil 2024 (91,742 M d'Euros) inscrite sur Passif non courrant (dette envers botafogo) de 91,743 M la note 6,1 du rapport comptable précise "transfert des droits économiques de Luis Henrique, Thiago Almada et Igor Jesus et Societe OL LTDA BRL 2023 (48,9 M d'Euros) Toujours d'après documents officiel

Daniel Riolo chauffe l'OM avec un gros coup de pression

Comme chaque fois sur les articles du meilleur club de France, on peut voir les cassos Parisiens Parler de foot pour eux est parler de Marseille vu que leur club est complètement insignifiant RIRES

Greenwood s'en va, l'OM sent le danger

Je suis d'accord avec toi, pour moi on devrait commencer les négociations à 85-90M. Mais si Pablo nous le fait partir à 75 avec 25M de bonus facilement atteignables, moi ça m'ira . Ce qui m'irait le mieux ceci dit ce qu'il reste chez nous encore plusieurs années. Et comme RDZ lui a dit, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs..

Greenwood s'en va, l'OM sent le danger

Logique.... qu’il parte de Marseille après 2 saisons complètes. Grâce à lui le club a grandi mais ne sera pas pour autant un "cador" européen. Ce que l’on retiendra de son passage c’est que la direction de l’OM Longoria/Benathia on eu le geni de le faire venir chez nous. Merci à eux merci à Greenwood qui entre autre a eu un comportement exemplaire vis a vis de son épouse depuis da venue à Marseille. Et perso je lui souhaite d'avoir une belle carrière de foot. Quant à son prix de vente il est inutile de la jouer au lyonnais moyen en faisant des surenchères inutiles. J’ai à nouveau confiance dans la direction de l’OM pour le vendre au meilleur prix.

OM : Cette journaliste de L'Equipe n'en peut plus des Marseillais

Il en rate jamais une pour se ridiculiser celui la 🤣

