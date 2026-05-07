OM : Greenwood « au cachot », RMC le condamne

En colère après la défaite honteuse à Nantes (3-0) samedi, l’Olympique de Marseille a organisé une mise au vert sans préciser la durée. Une sanction approuvée par certains observateurs.

Cette fois, Medhi Benatia n’a pas eu besoin de s'arrêter en zone mixte. Après la déroute de l’Olympique de Marseille à Nantes samedi, le directeur du football a préféré les actes à la parole. Avec le soutien du propriétaire Frank McCourt, lui aussi remonté contre les joueurs, le dirigeant sur le départ a organisé une mise au vert à la Commanderie lundi, avant de la prolonger le lendemain. On ignore la durée de ce rassemblement forcé. Mais à la place des décideurs olympiens, Vincent Moscato punirait les joueurs jusqu'à la fin de la saison.

Greenwood au cachot à la Commanderie - Vincent Moscato

« C'est la moindre des choses, les mecs t'ont chié dans les bottes, a lâché l’animateur du Super Moscato Show sur RMC. Ils n'ont pas assuré, ils n'ont pas assumé, ils n'ont pas bossé, ils n'ont fait aucun effort collectif pour assurer le minimum. Ils avaient une équipe, à l'image de Greenwood. Moi, Greenwood, je le mettrais au cachot à la Commanderie. Le soir, il rentrerait comme les mecs qui sont en semi-liberté. (…) Ils ont fait une connerie par nonchalance, pas de travail, pas de noblesse, pas de fierté. Donc à un moment donné, qu'ils morflent ! Moi je les laisserais 15 jours à la Commanderie, je les libérerais au mois d'août ! »

« Même si ça ne sert à rien, qu'ils comprennent au moins : "vous nous avez manqué de respect, eh bien nous on ne va plus vous respecter". La seule chose que tu peux te dire, c'est que si tu les lâches, tu ne gagneras rien, c'est sûr, parce qu'ils sont incapables de se prendre en main eux-mêmes, c'est impossible ! Donc au moins tu les as, tu as une petite chance que ça leur amène un petit plus, au moins un peu d'énervement et d'excitation », a conseillé l’ancien rugbyman avant le déplacement au Havre dimanche.