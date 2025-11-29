ICONSPORT_270064_0455
Mason Greenwood - Olympique de Marseille

« Greenwood mérite une seconde chance » : L’OM fait craquer l'Angleterre

OM29 nov. , 13:40
parClaude Dautel
1
Avec la réception de Newcastle au Vélodrome, l'OM a eu les honneurs de la télévision anglaise. Et forcément, cela a également remis à la Une le cas Mason Greenwood. A sept mois du Mondial 2026, Thomas Tuchel est interpellé sur le cas du buteur marseillais.
Le Sun n'a pas été tendre avec Mason Greenwood lorsque ce dernier a été accusé par sa compagne de l'avoir violemment agressé, le tabloïd anglais publiant même les photos épouvantables de ce tabassage. Mais visiblement, le quotidien anglais commence à se demander si finalement, il ne faut pas pardonner à l'attaquant de l'Olympique de Marseille au nom de la patrie. Même si les Three Lions ont Harry Kane comme leader sur le plan offensif, le fait de faire revenir l'ancien joueur de Manchester United n'est plus un sujet tabou.
Alors que Mason Greenwood a demandé à pouvoir jouer avec la Jamaïque, ce qui a légalement été accepté, il n'a pas encore porté le maillot de ce pays et peut donc évoluer avec l'Angleterre. Mais pour cela, il faut que l'attaquant de 24 ans se fasse pardonner. Ancien attaquant anglais, Troy Deeney appelle Thomas Tuchel à prendre contact avec Greenwood pour essayer de le faire revenir en équipe nationale, car selon lui, le joueur de l'OM sera un indiscutable titulaire. Mais pour cela, il y a une condition impérative.

L'Angleterre a vu les matchs de Greenwood avec l'OM

Dans le Sun, Troy Deeney estime que l'attaquant marseillais, qui, rappelons-le, n'a pas été condamné car sa compagne a retiré sa plainte, ne peut pas être éternellement considéré comme une persona non grata dans son pays natal. « Le football ne peut pas être un milieu où l'on met les gens au placard après des erreurs, avérées ou non, commises dans leur jeunesse. Cela ne signifie pas minimiser la gravité de ces allégations. Greenwood en portera le poids toute sa vie. En réalité, il ne doit aucune explication aux supporters de football. C'est à ses amis et à sa famille qu'il doit faire ses preuves. Mais s'il veut revenir en équipe d'Angleterre, il doit s'exprimer publiquement à ce sujet, prouver qu'il est digne de porter le maillot anglais, montrer qu'on peut lui faire confiance (...) C’est la seule façon pour l’Angleterre et la FA d’autoriser Greenwood, qui ne compte qu’une seule sélection, à réintégrer l’équipe des Three Lions. Si Greenwood parvient à surmonter cette épreuve, il mérite une seconde chance avec l'Angleterre », explique, dans un édito, l'ancien joueur anglais.
Pour l'instant, Thomas Tuchel ne s'est jamais exprimé sur le cas Mason Greenwood. Le sélectionneur allemand de l'équipe d'Angleterre sait que c'est un sujet très sensible. Car si à Marseille, nombreux sont ceux qui ont pardonné à l'attaquant, ce n'est pas du tout le cas outre-Manche. Greenwood n'échappera pas à un mea-culpa médiatique s'il veut réellement porter le maillot de son pays. Il reste seulement quelques mois à ce dernier pour le faire, puisque le Mondial se rapproche de plus en plus vite. Mais grâce à l'OM, l'ancien joueur de Manchester United a visiblement fait infléchir la position de tout un pays.
1
