OM : Gouiri très incertain contre le Real Madrid

Victime d’un très gros choc à l’épaule vendredi contre Lorient après un duel avec Bamo Meïté, Amine Gouiri n’est pas certain d’être rétabli pour le déplacement à Madrid ce mardi en Ligue des Champions.

Remplacé juste avant la mi-temps du match entre l’Olympique de Marseille et Lorient vendredi au Vélodrome (4-0), Amine Gouiri souffre d’une petite luxation à l’épaule, nous apprend RMC. L’international algérien a rapidement été pris en charge par le staff médical de l’OM et a été remplacé pour ne prendre aucun risque face aux Merlus.

Au lendemain du match gagné par les Olympiens, Amine Gouiri ressent toujours quelques douleurs. Sa participation au match contre le Real Madrid, mardi lors de la 1ère journée de Ligue des Champions, est donc incertaine. Aucune décision n’a encore été prise par Roberto De Zerbi et par le staff médical olympien, qui trancheront dans les prochaines heures. Pierre-Emerick Aubameyang, ménagé ce vendredi contre Lorient, tient de toute façon la corde pour débuter face aux Merengue.