ICONSPORT_270064_0200

OM : Gouiri très incertain contre le Real Madrid

OM13 sept. , 19:20
parCorentin Facy
Victime d’un très gros choc à l’épaule vendredi contre Lorient après un duel avec Bamo Meïté, Amine Gouiri n’est pas certain d’être rétabli pour le déplacement à Madrid ce mardi en Ligue des Champions.
Remplacé juste avant la mi-temps du match entre l’Olympique de Marseille et Lorient vendredi au Vélodrome (4-0), Amine Gouiri souffre d’une petite luxation à l’épaule, nous apprend RMC. L’international algérien a rapidement été pris en charge par le staff médical de l’OM et a été remplacé pour ne prendre aucun risque face aux Merlus.
Au lendemain du match gagné par les Olympiens, Amine Gouiri ressent toujours quelques douleurs. Sa participation au match contre le Real Madrid, mardi lors de la 1ère journée de Ligue des Champions, est donc incertaine. Aucune décision n’a encore été prise par Roberto De Zerbi et par le staff médical olympien, qui trancheront dans les prochaines heures. Pierre-Emerick Aubameyang, ménagé ce vendredi contre Lorient, tient de toute façon la corde pour débuter face aux Merengue.
A. Gouiri

A. Gouiri

FranceFrance Âge 25 Attaquant

Coupe de France

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Articles Recommandés
Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée

ICONSPORT_270257_0091
Ligue 1

L1 : Un Monaco sérieux rejoint la tête

ICONSPORT_254568_0031 (1)
Liga

Rodrygo enfin vendu, le Real reçoit 120 millions d'euros

ICONSPORT_256763_0498
OL

OL : Tagliafico reçoit une offre surprise pour quitter Lyon

Fil Info

23:05
L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée
23:03
L1 : Un Monaco sérieux rejoint la tête
23:00
Rodrygo enfin vendu, le Real reçoit 120 millions d'euros
22:30
OL : Tagliafico reçoit une offre surprise pour quitter Lyon
22:00
Le Paris FC jure de faire tout l’inverse du PSG
21:59
L2 : Stassin remet l'ASSE en tête du championnat
21:30
OM : Un an et c’est tout, cette recrue ne restera pas
21:00
Lens : Pierre Sage réussit un premier exploit
20:30
Dégoûté par la Ligue 1, Allegri tape sur le PSG

Derniers commentaires

Le Real Madrid est prévenu, le nouvel OM est là

Salut Doug, Les mots "club" et " équipe" ne seront jamais synonyme et le Real Madrid est intouchable a mes yeux Ça va super bien et on se languis Mardi pour ce match C est bien ce forum ainsi, cela me fait rire vu les comptes fake qui sont en panique 🤣 Je rigole de l autre zgeg de Kenny a perdre des heures si il veut valider tous ses comptes Si il arrive a se rappeller de ses mails bien sûr 🤣

OL : Arkadiusz Milik à Lyon, c’est validé

Au match retour vous serez déjà cramé, avec aucun banc Lyon ne tiendra pas la saison sur le même rythme, surtout en jouant tout les 3 jours

OM : Un an et c’est tout, cette recrue ne restera pas

c'est le principe même du prêt sans OA !!

Le Real Madrid est prévenu, le nouvel OM est là

Je ne suis pas certain que gagner à 11 contre 10 pendant 80 minutes face à un club qui avait perdu son match précédant 7 à 1 soit suffisamment rassurant, mais après tout l'OM n'a rien à perdre car ce match a Madrid est compté comme "perdu" par la majorité des suiveurs depuis le tirage. Brest a montré l'an dernier que l'exploit en groupe est possible (bon après ils ont pris 10 a 0 face au PSG, mais au moment des phases de groupe tout est possible car les gros clubs ne sont pas prêts)

« Apparemment, c’est le règlement », Lorient ne pleure pas

J attend toujours ta réponse pour me dire une seule différence hormis le nom pour le club au numéro 500247 entre 1969 ( avant la fusion) et en 1972 ( après la séparation avec le PFC ) ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
Monaco
94301385
4
LOSC Lille
732107114
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
O. Marseille
64202594
9
Nice
64202055
10
Angers SCO
43111022
11
Rennes
43111-325
12
Le Havre
33102-156
13
Paris
33102-358
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading