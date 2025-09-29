OM : Gouiri en méforme, De Zerbi le secoue

Ce mardi soir, l'OM reçoit l'Ajax en Ligue des champions. L'occasion très certainement pour Amine Gouiri de reprendre un peu confiance, lui qui connait des temps difficiles.

L' OM aura à coeur de faire un résultat ce mardi soir lors de la réception de l'Ajax au Stade Vélodrome. Car si les Phocéens ont fait forte impression lors de leur déplacement au Real Madrid lors de la première journée, ils sont ressortis du Stade Santiago-Bernabéu avec une défaite. Il est donc temps de prendre des points pour la formation de Roberto De Zerbi. L'Italien veut pouvoir compter sur ses meilleures forces pour faire tomber les Bataves. L'ancien de Brighton espère notamment que son secteur offensif répondra présent. Et Amine Gouiri est concerné, lui qui connait un petit trou d'air depuis quelque temps.

De Zerbi encore patient avec Gouiri

Ces dernières heures en conférence de presse, Roberto De Zerbi est revenu sur la dynamique de Gouiri, souhaitant avant tout faire preuve de bienveillance à son égard même s'il attend du caractère de sa part: « Gouiri ne passe pas le moment le plus brillant de sa carrière en termes de but. Il a très bien joué contre Paris, a raté deux buts faciles en Alsace mais fait un bon match. Il doit avoir la force de ne pas écouter les critiques et garder son niveau d’estime le plus haut possible. Son entraîneur et ses partenaires l’aiment bien, les supporters aussi. Être à Marseille, c’est aussi vivre avec les critiques. Il ne doit pas avoir de problèmes avec ça. À Marseille, il faut toujours marcher sur des œufs, il faut très peu de choses pour arriver à une crise ».

A. Gouiri France • Âge 25 • Attaquant Coupe de France Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 5 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Amine Gouiri devra donc faire preuve de personnalité pour changer les choses. La force du collectif marseillais pourrait l'aider à marquer le but dont il a tant besoin pour reprendre confiance. L'OM doit pouvoir compter sur une attaque performante pour aller le plus loin possible en Ligue des champions. Ce sera avec ou sans Gouiri pour un De Zerbi jamais craintif à l'idée de faire des choix forts pour son équipe.