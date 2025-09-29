OM : Balerdi incertain contre l'Ajax Amsterdam

Depuis quand Aguerd c est rouge 😂 C est le 1er jaune donné par l arbitre né à 30Km de Lyon qui est un scandale Ensuite quel moyen ? Tu nous a pris pour le PSG ou quoi ? On vend bien aussi et nos dirigeants sont tres professionnel
On en reparlera en fin de saison, pecno
Ben sur ce match tu n'avais qu'a regarder que Strasbourg jouer et pas l'OM, trou du cul !
la sortie d Emegah a été préjudiciable à Strasbourg
Si cela se confirme, je validerais totalement cette idée, d'autant que l'international portugais est un attaquant de formation !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|8
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|10
|6
|3
|1
|2
|3
|8
|5
|9
|6
|2
|3
|1
|-1
|7
|8
|7
|6
|2
|1
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|10
|13
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|6
|2
|1
|3
|-5
|9
|14
|6
|6
|2
|0
|4
|-4
|4
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|6
|0
|2
|4
|-8
|5
|13
