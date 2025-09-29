ICONSPORT_270916_0065
Balerdi

OM : Balerdi incertain contre l'Ajax Amsterdam

OM29 sept. , 17:50
parClaude Dautel
0
A la veille du match de Ligue des champions entre l'Olympique de Marseille et l'Ajax, Leonardo Balerdi ne s'est pas entraîné avec ses coéquipiers.
Roberto De Zerbi savait que Geoffrey Kondogbia et Hamed Junior Traoré seraient absents pour la réception du club néerlandais, mardi soir au Vélodrome. Mais l'entraîneur du club phocéen pourrait également se passer de Leonardo Balerdi. En effet, le défenseur et capitaine de l'Olympique de Marseille n'a pas participé à la dernière séance d'entraînement. L'OM n'a pas communiqué sur la nature de la blessure du joueur argentin, mais RMC confirme que sa présence face à l'Ajax Amsterdam est très incertaine.
L. Balerdi Rossa

L. Balerdi Rossa

ArgentinaArgentine Âge 26 Défenseur

Coupe de France

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs5
Buts0
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

