OM : Balerdi incertain contre l'Ajax Amsterdam

A la veille du match de Ligue des champions entre l'Olympique de Marseille et l'Ajax, Leonardo Balerdi ne s'est pas entraîné avec ses coéquipiers.

Roberto De Zerbi savait que Geoffrey Kondogbia et Hamed Junior Traoré seraient absents pour la réception du club néerlandais, mardi soir au Vélodrome. Mais l'entraîneur du club phocéen pourrait également se passer de Leonardo Balerdi. En effet, le défenseur et capitaine de l'Olympique de Marseille n'a pas participé à la dernière séance d'entraînement. L'OM n'a pas communiqué sur la nature de la blessure du joueur argentin, mais RMC confirme que sa présence face à l'Ajax Amsterdam est très incertaine.