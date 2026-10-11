OM : Genesio fait trois paris pour sortir de la crise

Après quatre défaites de suite en Ligue 1, l’OM se rend à Troyes ce dimanche avec l’obligation de ramener les trois points pour sortir de la zone rouge. Pour cela, Bruno Genesio va tenter plusieurs paris.

17e de Ligue 1 avant la 6e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille doit absolument l’emporter à Troyes pour se donner un peu d’air. Bruno Genesio l’a confirmé devant la presse, l’objectif est de retrouver une place moins dangereuse en Ligue 1 pour travailler plus sereinement, avant de potentiellement viser le haut de tableau. Une victoire dans l’Aube ce dimanche à 20h45 est essentielle, face à une équipe qui se situe juste devant l’OM au classement. Bruno Genesio va néanmoins devoir composer avec deux absences de poids, celles de Timothy Weah (suspendu) et de Pierre-Emile Hojbjerg, lequel s’est blessé à la cuisse lors de la trêve internationale avec le Danemark.

Selon les informations de L’Equipe, deux joueurs très peu utilisés depuis le début de la saison vont démarrer ce dimanche à Troyes : le jeune latéral Kelyann Bezahaf et le milieu de terrain Tochukwu Nnadi. Pour La Provence, une troisième surprise n’est pas à exclure avec la possible titularisation du tout jeune Nouhoum Kamissoko dans l’entrejeu. Des paris forts de la part de Bruno Genesio, à court de solution et qui souhaite donner sa chance à plusieurs jeunes joueurs pour tenter de sortir l’OM de la crise.

Des surprises attendues dans la compo

Autour d’eux, des éléments d’expérience bien connus des observateurs de la Ligue 1 seront aussi attendus au tournant, à commencer par Aguerd, Emerson, Harit, Maupay ou encore Gouiri et Gomes. Des joueurs qui, même s’ils sont critiqués pour certains depuis le début de la saison, doivent permettre à l’Olympique de Marseille de viser une victoire à Troyes ce dimanche afin de faire un bond jusqu’à la 12e place au classement.