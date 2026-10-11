L’OM avec trois gros absents à Troyes

L’OM avec trois gros absents à Troyes

OM
parCorentin Facy
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Bruno Genesio a dévoilé ce dimanche matin son groupe pour le déplacement à Troyes lors de la 6e journée de Ligue 1. Timothy Weah est suspendu tandis que Pierre-Emile Hojbjerg et Derek Cornelius sont blessés. Pour le reste, les nombreux joueurs incertains (Harit, Gouiri, Kondogbia, Meïté, Nnadi) sont bien présents.
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Hâte d etre a mercredi car pour moi le barca est grand favori de la c1 et je mets city en 2 .

L’OM avec trois gros absents à Troyes

Allez l'OM ! 👊⚽

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Qu'est ce qu'il y connaît au foot govou pr critiquer fonseca ? 👎 Ta vision à l'ancienne, ta façon de jouer nous a seulement mené plusieurs fois en 1/4 de LDC, avec Fonseca on va la gagner !

OM : Lorenzi refuse la démission de Genesio

OK..... donc en plus. d être nul, ça devient incomprejensible.... GG

L’OM avec trois gros absents à Troyes

De lange Bezahaf,meite, aguerd,Emerson Nnadi,harit,kamissoko Abdallah,gouiri, paixao

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