L'OM répond à Genesio, il n'osera pas démissionner

Bruno Genesio n’a pas caché sa frustration et sa colère envers les dirigeants après les mauvais résultats de l’OM en ce début de saison. Au point de laisser planer l’idée qu’une démission n’était pas impossible.

Le début de saison est particulièrement compliqué pour l’Olympique de Marseille. Le club phocéen, qui a vendu plusieurs de ses meilleurs joueurs cet été et qui n’a pas eu l’autorisation de la DNCG pour recruter, est 17e de Ligue 1 à la trêve. Le déplacement à Troyes ce dimanche sera crucial pour amorcer une remontée au classement et enfin calmer la crise de résultats qui sévit depuis mi-août puisque l’OM reste sur cinq défaites de suite toutes compétitions confondues, dont quatre en Ligue 1.

Des mauvais résultats qui ont provoqué la furie de Bruno Genesio, lequel a chargé sa direction et surtout Frank McCourt à plusieurs reprises, au point de laisser germer l’idée qu’une démission était possible. Un scénario inenvisageable selon Grégory Lorenzi, directeur sportif de l’OM, qui s’est exprimé à ce sujet dans une longue interview accordée à L’Equipe.

« Je pense qu'on est tous alignés avec le coach, la direction et moi. Bruno fait un constat à travers ce qu'il pense. Pour en avoir parlé avec lui, c'est aussi son rôle de dire ce qu'il ressent. Après, ce n'est pas parce qu'on le dit dans la presse que ça apportera forcément quelque chose. On a hérité d'un effectif qui est ce qu'il est, la solution passera par nous. Est-ce qu'il va parler au propriétaire, je ne peux pas vous répondre » a glissé Grégory Lorenzi avant de répondre à une question sur une potentielle démission de son entraîneur.

« On peut comprendre qu'il soit agacé parce qu'il sent qu'il y a du bon contenu, il y a de la frustration. Cela ne signifie pas qu'il y a des frictions en interne. On est tous lucides et ça ne remet pas en cause le projet du coach à l’OM. Une démission ? Non, pas du tout. Le coach s'est engagé avec nous jusqu'en 2028, on se projette avec Bruno et il n'y a pas de sujet là-dessus, tout simplement » affirme le directeur sportif de l’Olympique de Marseille, convaincu qu’il n’y aura pas de départ pour son entraîneur dans les semaines ou les mois à venir, peu importe les résultats à venir dans les prochaines semaines. Il ne manquerait plus que ça pour l’OM, en pleine crise mais qui peut s’accrocher à l’espoir de voir la situation s’arranger grâce à Bruno Genesio.