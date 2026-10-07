L'OM répond à Genesio, il n'osera pas démissionner

L'OM répond à Genesio, il n'osera pas démissionner

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parCorentin Facy
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Bruno Genesio n’a pas caché sa frustration et sa colère envers les dirigeants après les mauvais résultats de l’OM en ce début de saison. Au point de laisser planer l’idée qu’une démission n’était pas impossible.
Le début de saison est particulièrement compliqué pour l’Olympique de Marseille. Le club phocéen, qui a vendu plusieurs de ses meilleurs joueurs cet été et qui n’a pas eu l’autorisation de la DNCG pour recruter, est 17e de Ligue 1 à la trêve. Le déplacement à Troyes ce dimanche sera crucial pour amorcer une remontée au classement et enfin calmer la crise de résultats qui sévit depuis mi-août puisque l’OM reste sur cinq défaites de suite toutes compétitions confondues, dont quatre en Ligue 1.
Des mauvais résultats qui ont provoqué la furie de Bruno Genesio, lequel a chargé sa direction et surtout Frank McCourt à plusieurs reprises, au point de laisser germer l’idée qu’une démission était possible. Un scénario inenvisageable selon Grégory Lorenzi, directeur sportif de l’OM, qui s’est exprimé à ce sujet dans une longue interview accordée à L’Equipe.
« Je pense qu'on est tous alignés avec le coach, la direction et moi. Bruno fait un constat à travers ce qu'il pense. Pour en avoir parlé avec lui, c'est aussi son rôle de dire ce qu'il ressent. Après, ce n'est pas parce qu'on le dit dans la presse que ça apportera forcément quelque chose. On a hérité d'un effectif qui est ce qu'il est, la solution passera par nous. Est-ce qu'il va parler au propriétaire, je ne peux pas vous répondre » a glissé Grégory Lorenzi avant de répondre à une question sur une potentielle démission de son entraîneur.

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« On peut comprendre qu'il soit agacé parce qu'il sent qu'il y a du bon contenu, il y a de la frustration. Cela ne signifie pas qu'il y a des frictions en interne. On est tous lucides et ça ne remet pas en cause le projet du coach à l’OM. Une démission ? Non, pas du tout. Le coach s'est engagé avec nous jusqu'en 2028, on se projette avec Bruno et il n'y a pas de sujet là-dessus, tout simplement » affirme le directeur sportif de l’Olympique de Marseille, convaincu qu’il n’y aura pas de départ pour son entraîneur dans les semaines ou les mois à venir, peu importe les résultats à venir dans les prochaines semaines. Il ne manquerait plus que ça pour l’OM, en pleine crise mais qui peut s’accrocher à l’espoir de voir la situation s’arranger grâce à Bruno Genesio.
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mais en quoi j'aurais besoin de prouver que meme un journaliste sérieux se trompe parfois mdr Il se trompe comme tout le monde mdr Y'a que toi qui pete tjr plus haut que son cul pour pas comprendre cette évidence ! Toi c'est sur qd t'es pris dans la main dans le sac à raconter n'importe quoi, comme t'as un boulard énorme, tu peux pas reconnaitre que tu as tord, alors tu continues de mentir.... tu l'avais prouvé avec tes stats imaginaires qui se son transformés ensuite en liste bidon ! Et je m'en tapes de ton blabla, je t'ai pas sonné à la base, c'est toi qui réponds systématiquement à mes messages, moi je te laisses poster tranquille abruti ! Tu m'avais expliqué que c'etait du harcelement de faire ce que tu fais ! Mythomane, va te faire soigner avec tes lecons à 2balles que tu sera jamais capable d'appliquer à toi meme

Real : Le départ de Kylian Mbappé annoncé pour l'été 2027

genre je vais aller rechercher des messages sur Mbappé sur des articles d'il y'a 4 ou 5ans !! Qu'est ce que t'es ridicule, un vrai gamin mdr Et oui c'est factuel tout le monde l'a lu ici pdt des années ! c'est pas de ma faute si t'etais un gamin à l'époque qui avait pas l'autorisation de ses parents pour aller sur le net :) Tu avais bien parler de stats en disantq u'il y'avait plus de maghrébins et de noirs !! Ta liste imaginaire est arrivé après ce premier mensonge ! c'est une pathologie mentale que de mentir chez toi

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Il en marre d'entendre tous ces clows de journalistes à la critique que ce soit Deschamps ou sur joueurs de l'Equipe de France. Les Riolo, Dugarry, Rothen, Menes et autres feraient mieux de la fermer et de laisser une certaine sérénité dans cette équipe.

Real : Le départ de Kylian Mbappé annoncé pour l'été 2027

si c'est factuel prouve le!! tout comme moi je t'ai prouvé que les gens tuer par des flic etait plus des gens de couleur mais ca tu assumes pas te donner une liste avec des noms ce n'est pas des statistique ethnique tu te coucheras moins bete ce soir

EdF : « Tensions » en équipe de France, Romain Molina balance

prouve juste que j'ai tort sur molina imbecile au lieu de vivre ds le passé en tout cas moi j'ai pas été banni CQFD

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