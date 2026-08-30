Nakamura

L'OL a trouvé le remplaçant de Fofana en L2

OL30 août , 22:30
parAlexis Rose
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Histoire d’anticiper le probable transfert de Malick Fofana, l’Olympique Lyonnais s’est mis en tête de lui trouver un remplaçant, qui pourrait être l’attaquant japonais de Reims, Keito Nakamura.
Mercredi dernier, en échouant dans sa quête de qualification pour la phase régulière de la Ligue des Champions, le club rhodanien a perdu beaucoup d’argent, soit pratiquement 40 millions d’euros. Un montant que Lyon doit maintenant récupérer sur le marché des transferts afin de rééquilibrer ses comptes et surtout pour répondre aux exigences de la DNCG. Pour cela, l’OL ne va pas avoir d’autre choix que de vendre un ou plusieurs joueurs majeurs avant la fin du mercato d’été, qui fermera officiellement ses portes mardi soir. D’ici là, Paulo Fonseca s’attend notamment à perdre Malick Fofana.
Convoité par de nombreux clubs à travers l’Europe, que ce soit en Italie avec l’AS Roma ou en Premier League, où plusieurs clubs sont sur ses traces, l’ailier belge a de grandes chances de quitter Lyon avant mardi soir. Autant dire que la direction de l’OL doit déjà préparer la suite avec le recrutement de son remplaçant.

Keito Nakamura, le remplaçant de Fofana à Lyon ?

Celui-ci pourrait bien être Keito Nakamura. En effet, selon les informations de Santi Aouna, l’attaquant japonais de Reims est pisté par les Gones : « L’OL anticipe déjà le départ de Malick Fofana et a commencé à prendre des renseignements sur plusieurs profils pour lui succéder, dont Keito Nakamura ». Pisté par l’OM en début de mercato, le joueur de 26 ans a des envies d’ailleurs, sachant qu’il veut jouer plus haut qu’en Ligue 2.
Le pari de s’imposer dans un grand club français comme l’OL en remplacement de Fofana a de grandes chances de tenter l’ancien joueur de LASK, recruté par Reims pour 12 ME en 2023. Malgré quelques problèmes financiers, Lyon pourrait avoir les moyens de faire une belle offre pour Nakamura, surtout si les Gones venaient à empocher beaucoup d’argent avec les possibles ventes de Fofana mais aussi Kluivert ou Sulc avant la fin d’un mercato estival qui s’annonce donc très agité du côté du Groupama Stadium.

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Le titre est d'une nullité sans nom, il l'était aussi à l'OM et partout où il est passé, donc, ce titre est complètement provocateur.

Battu à Monaco, l’OM a un profil de barragiste

Tout comme je disais pour l'OL, qu'un grand club ne meurt pas, ça vaut aussi pour l'OM.

L'OL a trouvé le remplaçant de Fofana en L2

Il faut arrêter de dire que des joueurs de 17 ans ne jouent pas. À 17 ans tu es pas censé être titulaire indiscutable même si tu es bon.

Battu à Monaco, l’OM a un profil de barragiste

J'aime charrier l'OM, mais ça reste quand même un grand club français, et le voir chavirer comme ça fait peur quand tu vois les Girondins en régional ou Nantes en L2. Bien entendu l'OM n'en est pas là du tout, mais c'est la preuve que tout peut arriver. L'effectif fait peur et si 2 ou 3 départs arrivent, l'OM aura beaucoup de mal à être en 1ere partie de tableau. Car oui tu peux jouer avec les jeunes (même si l'OM n'a pas un très bon centre de formation), mais le public du Vélodrome peut être impitoyable et des jeunes dans un tel contexte avec une pression énorme comme toujours sur ce club, ça peut être explosif sur l'effectif qui va déjà être en stress vu le contexte. Amis marseillais, je ne saurais que trop vous conseiller d'être a fond derrière vos joueurs quelques soit les résultats

L1 : L’OM humilié par Paris Brunner, Monaco prend la tête

Inaceptable? Il a cramé 600m€ sur les pertes en 10 ans... Tu as mis combien de ta poche ?

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