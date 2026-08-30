L'OL a trouvé le remplaçant de Fofana en L2

Histoire d’anticiper le probable transfert de Malick Fofana, l’Olympique Lyonnais s’est mis en tête de lui trouver un remplaçant, qui pourrait être l’attaquant japonais de Reims, Keito Nakamura.

Mercredi dernier, en échouant dans sa quête de qualification pour la phase régulière de la Ligue des Champions, le club rhodanien a perdu beaucoup d’argent, soit pratiquement 40 millions d’euros. Un montant que Lyon doit maintenant récupérer sur le marché des transferts afin de rééquilibrer ses comptes et surtout pour répondre aux exigences de la DNCG. Pour cela, l’ OL ne va pas avoir d’autre choix que de vendre un ou plusieurs joueurs majeurs avant la fin du mercato d’été, qui fermera officiellement ses portes mardi soir. D’ici là, Paulo Fonseca s’attend notamment à perdre Malick Fofana.

Convoité par de nombreux clubs à travers l’Europe, que ce soit en Italie avec l’AS Roma ou en Premier League, où plusieurs clubs sont sur ses traces, l’ailier belge a de grandes chances de quitter Lyon avant mardi soir. Autant dire que la direction de l’OL doit déjà préparer la suite avec le recrutement de son remplaçant.

Keito Nakamura, le remplaçant de Fofana à Lyon ?

« L’OL anticipe déjà le départ de Malick Fofana et a commencé à prendre des renseignements sur plusieurs profils pour lui succéder, dont Keito Nakamura ». Pisté par l’OM en début de mercato, le joueur de 26 ans a des envies d’ailleurs, sachant qu’il veut jouer plus haut qu’en Celui-ci pourrait bien être Keito Nakamura. En effet, selon les informations de Santi Aouna, l’attaquant japonais de Reims est pisté par les Gones :. Pisté par l’OM en début de mercato, le joueur de 26 ans a des envies d’ailleurs, sachant qu’il veut jouer plus haut qu’en Ligue 2

Le pari de s’imposer dans un grand club français comme l’OL en remplacement de Fofana a de grandes chances de tenter l’ancien joueur de LASK, recruté par Reims pour 12 ME en 2023. Malgré quelques problèmes financiers, Lyon pourrait avoir les moyens de faire une belle offre pour Nakamura, surtout si les Gones venaient à empocher beaucoup d’argent avec les possibles ventes de Fofana mais aussi Kluivert ou Sulc avant la fin d’un mercato estival qui s’annonce donc très agité du côté du Groupama Stadium.