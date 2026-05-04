OM : Furieux, McCourt vire huit joueurs

L'OM ne va plus avoir le choix, la révolution est en marche et ce sont huit joueurs qui vont quitter le club cet été de manière certaine, et sous différentes formes. Frank McCourt ne rigole plus.

A deux journées de la fin, la troisième place n’est plus atteignable pour l’OM , qui est à 7 points de l’OL. Et pour accrocher la quatrième place, il faudrait un miracle en reprenant cinq unités à Lille et trois à Rennes par exemple. Il y a donc de grandes chances que la Ligue des Champions file sous le nez des Marseillais, et cela aura de terribles conséquences. Dans ces conditions, Frank McCourt ne voudra pas remettre de l’argent au pot, et le nouveau président Stéphane Richard va récupérer la patate chaude. Il aura pour mission de faire entrer de l’argent dans les caisses, ce que n’a quasiment jamais pu faire Pablo Longoria, incapable de faire baisser le déficit financier. Bien au contraire.

Balerdi, départ déjà bouclé

Cet été, selon les informations de La Minute OM, c’est une vague de départ sans précédent qui se prépare, et ce ne sont pas des seconds couteaux qui vont quitter le club. Il y a déjà des départs certains, avec ceux d’Arthur Vermeeren (Leipzig) et de Benjamin Pavard (Inter Milan), dont les options d’achat ne seront pas levées. Ce n’est pas vraiment une surprise tant les deux joueurs n’auront pas su convaincre, et le défenseur français a été l’une des grosses déceptions de la saison.

Il y a ensuite beaucoup de départs déjà validés selon le compte bien informé sur l’OM. Leonardo Balerdi a déjà trouvé un accord pour une vente cet été, et la meilleure offre sera prise en compte. Il en va de même pour son compatriote Geronimo Rulli, suivi en Argentine et qui ne restera pas à Marseille. Il y a deux autres joueurs pour lesquels l’OM ne sera pas regardant tant qu’ils quittent le club, c’est Pierre-Emerick Aubameyang, qui en raison de son âge avancé n’a aucune valeur marchande, et Geoffrey Kondogbia, transparent et trop souvent blessé cette saison.

Enfin, deux tauliers et parmi les meilleurs joueurs de la saison dernière sont également mis en vente et partiront en cas d’offre correcte. Mason Greenwood et Pierre-Emile Hojbjerg. L’Anglais a une cote très élevée, notamment en Espagne, tandis que le Danois a un profil qui plait beaucoup en Italie. Si tout se passe comme prévu, cela pourra permettre d’enregistrer huit départs majeurs et un vrai chamboulement dans l’effectif. Il reste à savoir comment ces départs seront compensés pour tout de même mettre sur pied une équipe compétitive pour l’an prochain.