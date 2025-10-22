l1 stephanie frappart designee pour le bouillant om nantes iconsport 249897 0233 388960

OM : Frappart contre Lens, malaise chez les supporters

OM22 oct. , 9:20
parQuentin Mallet
3
Pour son déplacement au stade Bollaert-Delelis à Lens, l'Olympique de Marseille sera arbitré par Stéphanie Frappart. C'est seulement la troisième fois qu'elle tiendra un sifflet en Ligue 1 cette saison.
C'est officiel, le RC Lens et l'Olympique de Marseille connaissent l'identité de leur quatuor d'arbitres pour leur opposition qui aura lieu ce samedi 25 octobre à 21h. Les deux pensionnaires de Ligue 1 seront arbitrés par Stéphanie Frappart, laquelle tiendra le sifflet pour la troisième fois cette saison dans l'élite après Monaco-Metz et Nantes-Auxerre. Mais c'est à la VAR lors du match Rennes-OL qu'elle s'est faite remarquer, oubliant de signaler un carton rouge évident pour les Bretons. 

Ligue 1

25 octobre 2025 à 21:05
Lens
21:05
Olympique Marseille
Habituée des rencontres importantes, l'arbitre internationale a été jugée comme étant une solution idéale pour tenir un tel match. Elle n'a d'ailleurs sorti un carton jaune qu'à cinq reprises lors des deux rencontres de Ligue 1 qu'elle a arbitrées depuis le début de la saison. Un laxisme qui devrait rassurer les supporters marseillais, à l'heure où chaque désignation arbitrale est vivement scrutée. D'autant plus que Stéphanie Frappart a souvent porté chance à l'OM.

Frappart, la bonne nouvelle pour l'OM

Pour cette rencontre, Stéphanie Frappart sera donc accompagnée de Mikaël Berchebru et d'Alexis Auger en tant qu'assistants, tandis que Rémi Landry revêtira le costume de quatrième arbitre. Concernant l'assistance vidéo, ce sont Jérôme Brisard et Stéphane Bré qui ont été choisis. Des arbitres tous expérimentés qui ont la confiance des instances du football français pour tenir l'opposition entre Lens et l'OM.
Ce choix n'a en tout cas pas particulièrement été bien accueilli par les supporters de l'Olympique de Marseille. « Celle qui a mis un carton rouge à Didier Drogba lors d'un match de bienfaisance… une pépite ! », « Turpin au féminin », « Bravo à Lens pour sa victoire à 11 contre 9 », ont scandé certains sur les réseaux sociaux. D'autres sont toutefois plus mesurés et affirment que c'est une bonne nouvelle. « Bon choix, jamais eu de soucis avec elle et surtout, on échappe à Turpin, Bastien, Stinat, Letexier », « Franchement asseyez-vous deux trois minutes et allez voir les stats lorsqu'elle nous arbitre, on perd quasi jamais avec elle », ont nuancé d'autres. Un état de fait vérifiable : la saison dernière, l'OM a toujours gagné (3/3) lorsqu'il était arbitré par Stéphanie Frappart.
3
Derniers commentaires

LdC : Le PSG dynamite Leverkusen

10 contre 10, Paris a été à 11 contre 10 tres peu de temps. le capitaine de Léverkusen a été sorti sur une pure agression gratuite d'un coup de coude dans le visage de Doué sans que le ballon ne soit là.Si notre defenseur s'est fait expulsé par des conneries ,leur capitaine lui mérite le pompon

LdC : Le PSG dynamite Leverkusen

Leverkusen 3ème attaque en Allemagne.Quand Paris joue à ce niveau les autres paraissent faibles mais c'est la superiorité du collectif qui donne cette impression.On retrouve une équipe avec nos blessés qui reviennent

LdC : Le PSG dynamite Leverkusen

Oui malheureusement il n'a pas d'amis dans la vrai vie, pas de travail donc Foot01 est ce qu'il a de plus important... C'est plutôt triste quand on y pense et je crois qu'il faudrait arrêter de lui répondre car c'est ce qu'il cherche et ça l'encourage malheureusement.

PSG : Le scandale Zabarnyi déjà réglé

Toi tu n'as jamais du jouer gardien.Chevalier n'a pas le temps d'intervenir et tout est de la faute de Zavarnyi qui se fait prendre comme un débutant.il fait 2 énormes bourdes sur ses placements et il provoque 2 pénaltys et se fait expulser. déjà contre Strasbourg on l'a vu mal à l'aise et hier ça été la cata. Il fait des conneries et agrave son cas par des fautes.Son expulsion est logique et aurait pu avoir des conséquences graves.il annule l'avantage numerique et cause l'égalisation.La pression ne lui réussit pas,il va falloir qu'il progresse et réfléchisse un peu plus dans ses actions

LdC : Le PSG dynamite Leverkusen

tu n'as surement pas vu le match ,70% de possession,24 tirs,729 passes reussies (les allemands 289) on peut quand meme dire que si le bayer etait faible c'est du en grande parti a la performance de Paris?Puis pourquoi toujours vouloir opposer les clubs?En championnat oui pas de problemes mais c'est pas kiffant de voir le football francais remonter vers les sommets europeens et arreter de se faire snober par les etrangers qui nous appellent la farmer league?Moi je suis copntent qu'ils ferment bien leurs gueules a nous rabaisser!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

