OM : Frappart contre Lens, malaise chez les supporters

10 contre 10, Paris a été à 11 contre 10 tres peu de temps. le capitaine de Léverkusen a été sorti sur une pure agression gratuite d'un coup de coude dans le visage de Doué sans que le ballon ne soit là.Si notre defenseur s'est fait expulsé par des conneries ,leur capitaine lui mérite le pompon
Leverkusen 3ème attaque en Allemagne.Quand Paris joue à ce niveau les autres paraissent faibles mais c'est la superiorité du collectif qui donne cette impression.On retrouve une équipe avec nos blessés qui reviennent
Oui malheureusement il n'a pas d'amis dans la vrai vie, pas de travail donc Foot01 est ce qu'il a de plus important... C'est plutôt triste quand on y pense et je crois qu'il faudrait arrêter de lui répondre car c'est ce qu'il cherche et ça l'encourage malheureusement.
Toi tu n'as jamais du jouer gardien.Chevalier n'a pas le temps d'intervenir et tout est de la faute de Zavarnyi qui se fait prendre comme un débutant.il fait 2 énormes bourdes sur ses placements et il provoque 2 pénaltys et se fait expulser. déjà contre Strasbourg on l'a vu mal à l'aise et hier ça été la cata. Il fait des conneries et agrave son cas par des fautes.Son expulsion est logique et aurait pu avoir des conséquences graves.il annule l'avantage numerique et cause l'égalisation.La pression ne lui réussit pas,il va falloir qu'il progresse et réfléchisse un peu plus dans ses actions
tu n'as surement pas vu le match ,70% de possession,24 tirs,729 passes reussies (les allemands 289) on peut quand meme dire que si le bayer etait faible c'est du en grande parti a la performance de Paris?Puis pourquoi toujours vouloir opposer les clubs?En championnat oui pas de problemes mais c'est pas kiffant de voir le football francais remonter vers les sommets europeens et arreter de se faire snober par les etrangers qui nous appellent la farmer league?Moi je suis copntent qu'ils ferment bien leurs gueules a nous rabaisser!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|16
|10
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|15
|12
|3
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
|8
|2
|5
|1
|11
|12
|-1
|10
|8
|3
|1
|4
|13
|15
|-2
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|14
|0
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|12
|-5
|6
|8
|1
|3
|4
|5
|9
|-4
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|8
|0
|2
|6
|5
|20
|-15
Loading
OM : Enorme coup de froid pour cette piste marocaine foot01.com/marseille/om-e…