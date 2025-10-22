OM : Frappart contre Lens, malaise chez les supporters

Pour son déplacement au stade Bollaert-Delelis à Lens, l'Olympique de Marseille sera arbitré par Stéphanie Frappart. C'est seulement la troisième fois qu'elle tiendra un sifflet en Ligue 1 cette saison.

C'est officiel, le RC Lens et l' Olympique de Marseille connaissent l'identité de leur quatuor d'arbitres pour leur opposition qui aura lieu ce samedi 25 octobre à 21h. Les deux pensionnaires de Ligue 1 seront arbitrés par Stéphanie Frappart, laquelle tiendra le sifflet pour la troisième fois cette saison dans l'élite après Monaco-Metz et Nantes-Auxerre. Mais c'est à la VAR lors du match Rennes-OL qu'elle s'est faite remarquer, oubliant de signaler un carton rouge évident pour les Bretons.

Ligue 1 25 octobre 2025 à 21:05 Lens 21:05 Olympique Marseille

Habituée des rencontres importantes, l'arbitre internationale a été jugée comme étant une solution idéale pour tenir un tel match. Elle n'a d'ailleurs sorti un carton jaune qu'à cinq reprises lors des deux rencontres de Ligue 1 qu'elle a arbitrées depuis le début de la saison. Un laxisme qui devrait rassurer les supporters marseillais, à l'heure où chaque désignation arbitrale est vivement scrutée. D'autant plus que Stéphanie Frappart a souvent porté chance à l'OM.

Frappart, la bonne nouvelle pour l'OM

Pour cette rencontre, Stéphanie Frappart sera donc accompagnée de Mikaël Berchebru et d'Alexis Auger en tant qu'assistants, tandis que Rémi Landry revêtira le costume de quatrième arbitre. Concernant l'assistance vidéo, ce sont Jérôme Brisard et Stéphane Bré qui ont été choisis. Des arbitres tous expérimentés qui ont la confiance des instances du football français pour tenir l'opposition entre Lens et l'OM.

Ce choix n'a en tout cas pas particulièrement été bien accueilli par les supporters de l'Olympique de Marseille. « Celle qui a mis un carton rouge à Didier Drogba lors d'un match de bienfaisance… une pépite ! », « Turpin au féminin », « Bravo à Lens pour sa victoire à 11 contre 9 », ont scandé certains sur les réseaux sociaux. D'autres sont toutefois plus mesurés et affirment que c'est une bonne nouvelle. « Bon choix, jamais eu de soucis avec elle et surtout, on échappe à Turpin, Bastien, Stinat, Letexier », « Franchement asseyez-vous deux trois minutes et allez voir les stats lorsqu'elle nous arbitre, on perd quasi jamais avec elle », ont nuancé d'autres. Un état de fait vérifiable : la saison dernière, l'OM a toujours gagné (3/3) lorsqu'il était arbitré par Stéphanie Frappart.