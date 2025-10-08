ICONSPORT_272756_0161

L'OM et l'Inter négocient d'urgence pour Pavard

OM08 oct. , 8:20
parMehdi Lunay
0
L'OM a réalisé une bonne affaire cet été en récupérant Benjamin Pavard. Le Français n'a pas trainé pour améliorer le niveau de la défense phocéenne. Des performances qui justifieraient un transfert définitif l'été prochain. L'Inter le souhaite fortement en tout cas.
En quelques semaines, l'Olympique de Marseille est passé de la panique générale en interne à un ciel bleu sans nuage. Oublié le mauvais début de saison avec 2 défaites sur les 3 premiers matchs, l'OM est irrésistible en Ligue 1 comme en Ligue des champions. Les Phocéens sont des rivaux sérieux du PSG cette saison et ils peuvent remercier leur direction sportive. Cette dernière a bien travaillé au mercato pour densifier l'attaque et renforcer la défense. La ligne arrière est très séduisante avec l'apport d'Aguerd et de Pavard notamment.

L'Inter veut se débarrasser de Pavard à l'OM

Tous deux arrivés sur la fin du mercato, les deux défenseurs représentent des coups de génie de Pablo Longoria. Ils ont apporté sérénité, technique, expérience et efficacité offensive à l'OM. Champion du monde 2018 avec l'Equipe de France, Benjamin Pavard a débarqué en prêt en provenance du finaliste de la Ligue des champions l'Inter Milan. Son aventure sur la Canebière ne doit durer qu'un an en théorie. En théorie seulement. En effet, selon Tuttomercatoweb, les Nerazzuri espèrent que Marseille rachètera le Français définitivement.
Le niveau de Pavard n'est pas en cause selon le média italien. Le club lombard a simplement mis la main sur un remplaçant exceptionnel, Manuel Akanji. Le défenseur suisse a été prêté par Manchester City cet été. Il a vite pris ses marques en Italie et fait l'unanimité pour lui du côté de Milan. L'Inter souhaite racheter son contrat l'été prochain. Cela coûtera 15 millions d'euros minimum avec une hausse de salaire pour Akanji. Dans ces conditions, la vente de Pavard est indispensable pour équilibrer le budget. Avec l'OM, un deuxième club espère donc que le natif de Maubeuge enchaîne et retrouve son meilleur niveau dans les prochains mois.
B. Pavard

B. Pavard

FranceFrance Âge 29 Défenseur

UEFA Nations League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs4
Buts1
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272971_0122
OL

OL : Maitland-Niles reçoit un avertissement

ICONSPORT_273163_0093
Ligue 1

Ligue1+ : La chaîne envoie un message inquiétant

ICONSPORT_273046_0086
PSG

PSG : Trop c'est trop ! Riolo vire Barcola

ICONSPORT_268462_0086
ASSE

ASSE : Saint-Etienne est devenu le PSG de la Ligue 2

ICONSPORT_272612_0192
OL

« Kluivert c’est très inquiétant » : L’OL a peur

Fil Info

10:30
OL : Maitland-Niles reçoit un avertissement
10:00
Ligue1+ : La chaîne envoie un message inquiétant
9:30
PSG : Trop c'est trop ! Riolo vire Barcola
9:00
ASSE : Saint-Etienne est devenu le PSG de la Ligue 2
8:40
« Kluivert c’est très inquiétant » : L’OL a peur
8:00
Le PSG rêve d'un ami de Pacho pour se renforcer
23:00
LdC fém. : Le Paris FC se rate contre un petit poucet
23:00
« Même en Ligue 2 », cette star de l’ASSE se voit au Mondial
22:54
LdC fém. : L'OL s'offre les tenantes du titre !

Derniers commentaires

« Kluivert c’est très inquiétant » : L’OL a peur

Il est encore perfectible puis vs Salsbour il à été bon jusqu'à son but je trouve

L'OL éteint la polémique gênante du « bouton magique »

ayer il est rentré ds son truc ou il parle plus foot (enfin parler foot je me comprend ) mec la guerre d'enfants de 10 ans c'est pas pour moi! tu viens encore de prouver que j'ai raison aller bisous a ta maman j'espere qu'elle t'as preparer ton gouter

Ligue1+ : La chaîne envoie un message inquiétant

Oui c'est vrai, mais faut pas trop en faire non plus et en plus tout ca n'est pas gratuit quand tu déplace énormément de monde et de matériel pour quelques reportages

L'OL éteint la polémique gênante du « bouton magique »

5 ans pas 6 ans meme sur ca tu es obliger d'en rajouter et ca c'est le discours d'une personne pas sereine qui blablate a chaque fois les meme choses! on le voit a ton vocabulaire d'enfant de 10 ans toujours les meme mots le meme disque. en faite tu es pas un sous homme, tu es meme pas un homme tu es un enfant

L'OL éteint la polémique gênante du « bouton magique »

Tu as redoublé la maternelle toi 😂 Ohh ils t ont pas appris a écouter a la cotorep ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading