L'OM a réalisé une bonne affaire cet été en récupérant Benjamin Pavard. Le Français n'a pas trainé pour améliorer le niveau de la défense phocéenne. Des performances qui justifieraient un transfert définitif l'été prochain. L'Inter le souhaite fortement en tout cas.

En quelques semaines, l' Olympique de Marseille est passé de la panique générale en interne à un ciel bleu sans nuage. Oublié le mauvais début de saison avec 2 défaites sur les 3 premiers matchs, l'OM est irrésistible en Ligue 1 comme en Ligue des champions. Les Phocéens sont des rivaux sérieux du PSG cette saison et ils peuvent remercier leur direction sportive. Cette dernière a bien travaillé au mercato pour densifier l'attaque et renforcer la défense. La ligne arrière est très séduisante avec l'apport d'Aguerd et de Pavard notamment.

L'Inter veut se débarrasser de Pavard à l'OM

Tous deux arrivés sur la fin du mercato, les deux défenseurs représentent des coups de génie de Pablo Longoria. Ils ont apporté sérénité, technique, expérience et efficacité offensive à l'OM. Champion du monde 2018 avec l'Equipe de France, Benjamin Pavard a débarqué en prêt en provenance du finaliste de la Ligue des champions l'Inter Milan. Son aventure sur la Canebière ne doit durer qu'un an en théorie. En théorie seulement. En effet, selon Tuttomercatoweb, les Nerazzuri espèrent que Marseille rachètera le Français définitivement.

Le niveau de Pavard n'est pas en cause selon le média italien. Le club lombard a simplement mis la main sur un remplaçant exceptionnel, Manuel Akanji. Le défenseur suisse a été prêté par Manchester City cet été. Il a vite pris ses marques en Italie et fait l'unanimité pour lui du côté de Milan. L'Inter souhaite racheter son contrat l'été prochain. Cela coûtera 15 millions d'euros minimum avec une hausse de salaire pour Akanji. Dans ces conditions, la vente de Pavard est indispensable pour équilibrer le budget. Avec l'OM, un deuxième club espère donc que le natif de Maubeuge enchaîne et retrouve son meilleur niveau dans les prochains mois.