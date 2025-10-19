ICONSPORT_267501_0425 (1)

OM : Frank McCourt s'attaque à Donald Trump

OM19 oct. , 19:00
parNathan Hanini
Sportivement l’Olympique de Marseille a vécu une soirée réussie dans son antre ce samedi soir face au Havre. De son côté, le propriétaire du club Frank McCourt s’engage dans une autre bataille face au président des États-Unis Donald Trump.
Ce samedi soir au Vélodrome, l’Olympique de Marseille a pris la tête du championnat de France grâce à une large victoire face au Havre 6-2. Un succès qui permet aux hommes de Roberto de Zerbi de disposer d’un petit point d’avance sur le Paris Saint-Germain deuxième. La formation olympienne vit une série idyllique en Ligue 1. De l’autre côté du globe, le propriétaire du club, Frank McCourt, tente de racheter l’application TikTok. Mais l’homme d’affaires américain est bloqué par Donald Trump.

McCourt vs Donal Trump

Depuis quelques mois, les États-Unis ont annoncé vouloir bloquer l’application dans le pays pour empêcher la société chinoise Bytedance d’avoir accès aux données des américains. La partie américaine de l’application doit donc être cédée à une société d'Outre-Atlantique pour continuer ses activités. Frank McCourt s’est donc positionné avec son projet Project Liberty. Mais ce dimanche les médias US annoncent que la Maison Blanche prévoit la cession de TikTok à un groupe d’investisseurs proche du président américain, ce que dénonce le patron de l’OM.
« J'ai sollicité et engagé des personnes très compétentes pour analyser l'accord au mieux, avec les informations disponibles, car il manque encore des éléments sur sa signification, » a-t-il expliqué à CNN. L’homme d’affaires se réserve le droit de porter une action devant les tribunaux. Le propriétaire de l’OM veut une plus grande protection envers l’exploitation de données de certaines applications. « Les grandes plateformes technologiques collectent et accumulent nos données, nous hyper et micro-profilent, et désormais, elles ne se contentent plus de nous vendre de la publicité, mais nous manipulent, » déclare-t-il par la suite. Bref, il n’y a pas qu’à l’OM ou Frank McCourt fait face à de l’adversité. 
4
