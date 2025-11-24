ICONSPORT_266745_0123
Facundo Medina - Olympique de Marseille

OM : Facundo Medina absent encore un mois

OM24 nov. , 13:20
parClaude Dautel
Présent ce lundi en conférence de presse, Roberto De Zerbi a annoncé que Facundo Medina ne pouvait pas faire son retour, le défenseur ayant été victime d'une rechute.
Facundo Medina souffre d’une très sérieuse entorse de la cheville droite, contractée lors du match contre l’Ajax Amsterdam fin septembre 2025 en Ligue des Champions. Mais l'Olympique de Marseille espérait que le défenseur prêté par le RC Lens pourrait faire son retour avant le mois de décembre. Pas de chance pour Medina et l'OM, puisqu'à la veille de la réception de Newcastle en Ligue des champions, l'entraîneur italien de Marseille a indiqué que le joueur argentin avait été victime d'une rechute.
« Il devrait être arrêté encore un mois. Il est difficile à remplacer, tant par son caractère que par ses caractéristiques physiques », a précisé Roberto De Zerbi. Outre Facundo Medina, Nayef Aguerd, Hamed Junior Traoré et Amine Gouiri sont absents pour le match de mardi soir au Vélodrome face au club anglais. Une rencontre pas décisive, mais presque, pour l'Olympique de Marseille. Après sa défaite face à l'Atalanta, l'OM est en effet dans la zone rouge du classement de Ligue des champions. Marseille a cependant prouvé en Ligue 1 quand même sans Facundo Medina, De Zerbi avait une bonne défense, mais il faut désormais le confirmer sur la scène européenne.

Champions League

25 novembre 2025 à 21:00
Olympique Marseille
21:00
Newcastle United
Derniers commentaires

Kylian Mbappé : Xabi Alonso appelle au secours

dans son droit mdr

OM : Facundo Medina absent encore un mois

ya pas que lui

OM : Facundo Medina absent encore un mois

Mais qu'est ce que tu racontes ? Quand on a recruté Medina il etait pas blessé hein il ad'ailleurs joué tout de suite en amical.... Toujours des avis a se torcher le fion sur ce site 🤣

Kylian Mbappé : Xabi Alonso appelle au secours

Perez ne va pas tarder à pleurer et à invoquer la faute au PSG .car ,dans son droit ,le club de la capitale réclame 490 millions d'euros à l'attaquant. Mdrr ,continuez à lui faire des éloges pour ce petit capricieux

OM : Facundo Medina absent encore un mois

Non ,pas sur le staff médical mais la cellule de Recrutement. Celle ci est allé chercher un joueur qu'on savait blessé . Et lens était heureux de s'en débarrasser. L'OM ,s'est encore fait avoir , même qu'il y'a 90% de chance qu'il soit renvoyeyen fin de saison dans le nord .

Loading