Oliver Braude, le joueur que Lorenzi veut à l'OM

Si Marseille fini pas dans les 3 premiers c est la cata .......😬😬😬😬😬
Un match pas facile.....
si les chiffres le disent . Moi je l'ai longtemps soutenu mais avec le matos qu'il avait et sans les erreurs de casting ( surtout Anthanaké à la place de AMN l'OL serait en LDC ?
si les chiffres le disent . Moi je l'ai longtemps soutenu mais avec le matos qu'il avait et sans les erreurs de casting ( surtout Anthanaké à la place de AMN l'OL serait en LDC ?
si les chiffres le disent . Moi je l'ai longtemps soutenu mais avec le matos qu'il avait et sans les erreurs de casting ( surtout Anthanaké à la place de AMN l'OL serait en LDC ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|2
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|2
|5
|-3
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
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