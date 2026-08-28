Oliver Braude, le joueur que Lorenzi veut à l'OM

Oliver Braude, le joueur que Lorenzi veut à l'OM

OM28 août , 19:35
parGuillaume Conte
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Toujours incapable de faire des offres pour recruter, l'OM a néanmoins repéré un latéral norvégien qu'il veut absolument faire signer cet été. Il faudra encore vendre pour cela.
Grégory Lorenzi l’a répété encore cette semaine, impossible d’envisager des recrues à l’heure actuelle, sachant qu’il faut encore deux ou trois grosses ventes pour rendre des arrivées possibles. Mais ce vendredi soir, Leonardo Balerdi est en train de trouver preneur avec l’AS Roma, et Igor Paixao a aussi de bonnes chances de faire ses valises en direction de la Premier League.
Le nouveau directeur sportif de l’OM travaille donc sur des pistes pour des renforts de dernière minute, avec des joueurs capables d’apporter cette saison, tout en ayant une belle marge de progression. C’est le cas d’Oliver Braude, jeune latéral droit du SC Heerenveen, où il a fait toute sa formation. Le Norvégien de 22 ans est courtisé dans ces derniers jours du mercato, et l’OM a pris contact pour son transfert, selon le média néerlandais Leeuwarder Courant.
Pas de négociations en cours, pas d’offre non plus, l’OM est bien en position d’attente, mais Braude pourrait bien être l’une des premières recrues de Grégory Lorenzi si jamais il avait un jour le feu vert pour recruter. Le média hollandais parle d’un vif intérêt, et d’une négociation qui pourrait être compliquée car Heerenveen souhaite conserver son joueur, qui possède encore un an de contrat.
Une situation délicate qui pousse donc vers un transfert, même si l’OM reste pour le moment un club intéressé sans faire d’offre. Le Norvégien est évalué à 5 ME, et représente le type de transfert que Lorenzi veut faire s’il est un jour autorisé par la DNCG à recruter.
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Si Marseille fini pas dans les 3 premiers c est la cata .......😬😬😬😬😬

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si les chiffres le disent . Moi je l'ai longtemps soutenu mais avec le matos qu'il avait et sans les erreurs de casting ( surtout Anthanaké à la place de AMN l'OL serait en LDC ?

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