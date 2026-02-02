Toulouse s'offre un attaquant international canadien

Le Toulouse Football Club a officialisé dans une vidéo de gala la signature de Jacen Russell-Rowe en provenance de Columbus Crew, club de MLS. L'attaquant international canadien de 23 ans ne cache pas son bonheur de rejoindre la Ligue 1.

« C’est le plus beau jour de ma vie. Depuis que je suis tout petit, mon rêve a toujours été de jouer en Europe. En tant que joueur, mais surtout en tant qu'homme, je suis extrêmement fier d'avoir atteint cet objectif et suis heureux que cette opportunité se soit offerte à moi. J'ai aussi beaucoup parlé avec Steven (Moreira) à propos du club, de la ville, mais dès que l'opportunité s'est présentée à moi, j'ai su que je voulais tout faire pour la saisir. À présent, je veux vraiment continuer à progresser en tant que joueur, aider l'équipe au maximum et accomplir de belles choses ici ! »