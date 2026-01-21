Alerte rouge, El Karouani nouvelle priorité de l'OM !

Enorme coup dur pour l’OM avec la blessure d’Emerson, victime d’une lésion à la cuisse. Une indisponibilité assez longue est à prévoir pour le latéral gauche italien, ce qui va obliger le club phocéen à revoir ses plans au mercato.

L’Olympique de Marseille a communiqué peu avant midi son groupe de joueurs retenus pour la réception de Liverpool ce mercredi soir en Ligue des Champions. Mauvaise surprise, Emerson n’y figure pas. Et pour cause, on apprenait quelques minutes plus tard que le défenseur gauche italien a été victime d’une lésion à la cuisse lors du dernier entraînement. Un énorme coup dur pour Roberto De Zerbi, qui a fait de l’ancien joueur de l’OL et de Chelsea un véritable taulier cette saison.

La blessure d'Emerson change tout

Facundo Medina, Amir Murillo ou Timothy Weah va dépanner à gauche contre les Reds ce mercredi, mais l’OM a de fortes chances de recruter un latéral gauche dans le money-time de ce mercato hivernal afin de compenser numériquement la blessure d’Emerson, mais aussi peut-être le départ à venir d’Ulisses Garcia, courtisé en Suisse et en Italie. Pour le compte Le Petit OM, la piste Souffian El Karouani, en fin de contrat avec Utrecht en juin 2026 et que Marseille suit depuis plusieurs semaines, a de fortes chances de devenir soudainement prioritaire.

« Emerson, selon la lésion musculaire ça pourrait être plusieurs semaines, et si l'OM communique dessus c'est que c'est pas une petite lésion. Avec Garcia, Murillo, Weah et Medina qui sont pas forcément dans leur rôle je vois le club accélérer sur un profil, El Karouani à suivre… » estime le compte spécialisé sur X. Un avis partagé par le journaliste et fan de l’OM Adam Manseur. « On est maudit mais ça veut dire qu’on va sûrement aller faire El Karouani » écrit-il.

Valorisé à hauteur de 15 millions d’euros par le site Transfermarkt, le latéral gauche marocain de 25 ans affiche des statistiques impressionnantes avec 2 buts et 9 passes décisives en championnat cette saison. Une efficace offensive qui fait de lui un latéral très courtisé puisque l’Ajax, Fenerbahçe, Francfort, West Ham, Benfica ou encore Porto et le Betis Séville le suivent de près. L’OM va donc devoir dégainer très rapidement s’il veut avoir la priorité de celui qui compte 5 sélections avec les Lions de l’Atlas. Marseille, qui avait le dossier El Karouani sous le coude sans en faire une priorité pour ce mois de janvier, a vu ses plans évoluer avec la blessure à l’entraînement d’Emerson.